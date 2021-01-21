Низкие цены не спасают: почему в Славское зимой едет мало туристов

Отдых в Карпатах в этом сезоне остается популярным среди туристов, несмотря на карантинные ограничения. Пока с наступлением января в соцсетях одни публиковали фото множества людей у подъемников и жаловались на высокие цены курорта Буковель, другие в качестве альтернативы советовали выбирать иные горнолыжные курорты.

Чаще всего среди рекомендаций звучал курорт в Славское на Львовщине. Мол, цены там намного ниже, и сервис не хуже. Но можно ли сравнивать не отели, а именно "горнолыжку" Славского и Буковели? Давайте разберемся в этом вопросе.

Жилье в Славском дешевле, но больше инфраструктуры - в Буковели

Пока в Буковели отдыхает много людей, даже несмотря на высокие цены за проживание в местных гостиницах, в Славском - ситуация противоположная.

Начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко говорит, что активное бронирование отелей курорта ограничилось только 10-м января, после чего брони начали переносить. По ее словам, из-за этого местный бизнес несет потери, а туристы не едут из-за опасений локдауна.

Это при этом, что в Славском - довольно низкие цены на проживание. Особенно разница заметна, если сравнивать с ценами в Буковеле. Там на новогодние праздники прайс за размещение в гостиницах резко вырос, часто даже в два-три раза.

Но в Славском можно найти очень выгодные предложения. Согласно данным в системе бронирования жилья, отдельные комфортные комнаты с удобствами предлагаются по цене даже от 160 гривен с человека в сутки.

Славское как курорт пока мало "раскручен" и не так активно рекламируется, а вот о Буковели слышали все. Так считает Светлана Зинченко, заместитель управляющего одного из отелей в Карпатах. Этим она и объясняет высокий спрос на отдых Буковеле и низкий - на поездки в Славское.

Фото: Канатка в Славском (wikipedia.org)

Но тревел-журналист и путешественник Ирина Савина, которая катается на лыжах более 15 лет, с таким мнением не согласна. Она считает, что в Буковель вместо Славского зимой едут чаще, потому что там намного больше возможностей для катания на лыжах. А в Славском туристы часто жалуются на то, что трассы совсем не заснеживаются.

"Конечно, Буковель "раскручен", в сравнении с курортом Славское. Но "раскручен" грамотно. Все знают, что там - 60 километров трасс, которые каждую ночь чистят ратраками. На трассах есть снежные пушки, и даже если нет природного снега, трассы покроют искусственным. Думаю, со мной согласятся многие лыжники и бордеры, для которых важно спланировать зимнее катание. И которым важно знать, что каталка состоится, несмотря на отсутствие снега в горах", - рассказывает она РБК-Украина.

По ее словам, Славское все же активно промотируют, недавно провели ребрендинг курорта и возят туда журналистов и блогеров. Но при этом акцент в таких турах делают не на горнолыжку. "Чему тогда удивляться, что после праздников лыжники поехали кататься в Буковель", - добавляет Ирина.

Буковель и Славское развивались по-разному

Одна из проблем курорта - в том, что там нет единой инфраструктуры, считает Ирина Савина.

В Буковеле можно свободно заходить в разные зоны катания по единому ски-пасу - пропуску на подъемники. А в Славском склоны принадлежат разным собственникам и развиваются хаотично, или вообще не развиваются, отмечает она.

Фото: В Славском далеко не всегда мало туристов (facebook.com/Надежда Калицун)

"Чтобы привлекать лыжников на курорт, нужно не только строить отели и рестораны. Необходимо улучшать качество трасс, как минимум вовремя их чистить, не дожидаясь залысин и бугров. Во-вторых, в Славском нет единого ски-пасса – это неудобно", - говорит журналист.

На курорте Славское действительно нет единого ски-паса, подтверждает РБК-Украина начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко. Но это объясняется тем, что у Буковели и Славского - изначально разная история и формат работы.

"Буковель задумывался несколькими людьми как концептуально целостный курорт, и таким был построен "с чистого листа". История Славского - иная. Курорт был создан государством еще при ССССР. После обретения Украиной независимости, разные его участки переходили к разным владельцам. Введение единого ски-пасса обсуждалось, но это сделать сложно. Ведь разные владельцы - это по сути конкуренты друг другу", - поясняет она.

Еще в 1820-х в селе Славское австрийцы возвели первые трамплины и подъемники. Но наиболее активно курорт строили в 1970-80 годах. Тогда здесь появилась спортивная школа и основная часть подъемников.

Цены на ски-пасы и снаряжение часто узнают уже на месте

В Буковеле действуют 18 прокатных пунктов горнолыжного снаряжения. Оно разделено на несколько категорий - от самого нового (дороже) до снаряжения 3-5-летней давности (дешевле). Также в разные категории входит снаряжение для детей. Чем больше дней аренды, тем экономнее оно обходится. Цены однодневного пользования снаряжением таковы:

комплект лыж с ботинками, палками и шлемом - 130-430 гривен;

сноуборд (комплект с ботинками и шлемом) - 130-430 гривен;

защитный шлем - 60 гривен.

В Славском снаряжение тоже делится на категории, есть возможность арендовать как комплекты, так и некоторые элементы снаряжения отдельно.

лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) - 150-200 грн;

комплект для сноуборда (ботинки, сноуборд) - 180-250 грн.

Цены на некоторые элементы снаряжения: лыжи - 90-220 грн, лыжные ботинки - 70-130 грн, лыжные палки - 30-50 грн, сноуборд - 180-220 грн, обувь для сноуборда - 70-130 грн, шлем - 50 грн, очки и штаны - по 50-70 грн, куртка 50-80 грн, перчатки - 30-50 грн.

Цены на ски-пасы в Славском на горе Тростян: дневная карточка в будние и выходные дни - 550 грн (в декабре), 700 - с 25 декабря до 10 января, 600 и 700 - с 11 января по 28 февраля.

Ски-пасы "Захар Беркут": 700 гривен на полный день в будние, кроме "новогоднего" периода. 800 гривен - в субботу и воскресенье а также в праздничные дни и в "высокий" сезон с 30 декабря по 10 января. За три часа - 500 и 600 гривен в будние и выходные соответственно.

Цены на ски-пасы в Буковеле: с 17 декабря по 1 января - 980 гривен в день, вип-проход - 1960 гривен в день. Чем больше дней аренды, тем экономнее. В праздничный сезон 2-6 января - 1280 гривен (обычный) и 2560 гривен (вип-проход). В "низкий" сезон 18-28 марта : обычный - 590 гривен в день, вип-проход - 1180 гривен). Принцип "чем больше дней, тем экономнее" также сохраняется.

Фото: В Славском нужно заранее просчитывать стоимость ски-пассов на будущий сезон, считает Ирина Савина (facebook.com/Надежда Калицун)

"В Буковеле есть программа скидок для тех, кто заранее покупает ски-пассы, абонементы на прокат лыж, проживание – скидки до 30%. В Славском ничего из этого нет", - говорит Ирина Савина.

В то же время на сайте курорта Славское нам удалось найти информацию о постоянно действующих скидках в 30% на ски-пасы "Тростян" для ветеранов АТО/ООС, а детей ростом до 1,20 м в сопровождении родителей пропускают бесплатно.

В Славском нужно заранее просчитывать стоимость ски-пассов на будущий сезон, а в идеале продавать их еще летом со скидкой, привлекая горнолыжных туристов, обращает внимание Ирина:

"В Славском цены на ски-пассы (Тростян) появляются в момент, когда выпадает снег. А на другие склоны – Политехник, Погар – цену за подъем часто узнают или по телефонам или вообще - только приехав на место".

"На таком подъемнике не чувствуешь себя в безопасности"

За последние несколько лет из вышеперечисленного в Славском ничего не изменилось, кроме того, что теперь туда из Киева курсирует поезд "Интерсити" с изображением лыжников и надписью "Славсько. Гори вражень", рассказывает РБК-Украина тревел-блогер Евгения Колесник.

"Комплексы подъемников все так же разрознены и находятся в нескольких километрах друг от друга, а ски-пассы нужно покупать отдельно. Мы посетили Славское 25 декабря 2020 года, когда снега было недостаточно для катания. И если даже в Мигово - небольшом курорте в Черновицкой области, в те же даты пушки активно заснеживали трассу, то в Славском не работала ни одна", - отмечает она.

Фото: Зимой из Киева можно доехать в Славское на прямом поезде Интерсити (Евгения Колесник)

По словам тревел-блогера, подъемники тоже требуют внимания. Например, на гору Тростян ведет старый советский одноместный подъемник с еще деревянными сидениями. Но при этом стоимость одного полного подъема - 350 гривен.

"Поднимаясь на таком подъемнике, не чувствуешь себя в безопасности - и не зря. 31-го декабря 2020 года он сломался, и спасатели 2,5 часа снимали с него туристов на морозе. Но есть информация, что с другой стороны горы Высокий Верх построят новый курорт. Говорят, что он будет комфортнее Буковели. Трассы соединят подъемники, на них будет действовать единый ски-пасс. Строительство планируют начать в 2021 году недалеко от Славского - в селе Верхняя Рожанка", - добавляет Евгения Колесник.

Фото: Остановка подъемника на канатной дороге случилась из-за выхода из строя трансформаторной подстанции (dsns.gov.ua)

Но те, кто не был в Славском несколько лет, все же увидят немало позитивных изменений, говорит Ольга Безушко.

"Вы однозначно увидите улучшения. С одной сторны, искуственное заснеживание есть только на одном подъемнике. Но подъемники понемногу меняют и улучшают. К примеру, бугели уже на 50% поменяли. Построены новые трассы. В частности, трассы для новичков, трассы для катания на санках. Горки для начинающих открываются и дальше. Недавно начал работу подъемник "Крокус Люкс", - поясняет она.

Много возможностей для летнего туризма

Летний туризм в Славском кардинально отличается от зимнего в лучшую сторону, говорит путешественник Игорь Петрук. Он был в этой локации в теплое время уже несколько раз и советует ехать сюда и другим туристам. Отсюда можно отправиться на экскурсии в Карпаты: выбор таких поездок летом очень большой.

"Дорога к Славскому из Львова - хорошая. Считаю, что она не уступает дороге в Буковель. В самом Славском и недалеко от него - множество интересных локаций, от которых вы останетесь под впечатлением. Неподалеку можно посмотреть водопад Каменка, уникальный скальный комплекс Тустань, национальный природный парк "Сколевские Бескиды", скалы Довбуша, пройти пеший маршрут к памятнику Захару Беркуту и так далее", - отмечает он.

Фото: Скальный оборонный комплекс Тустань - одна из "изюминок" Карпат (vidviday.ua)

По словам Ольги Безушко, для развития летнего туризма у Славского есть гораздо больше возможностей.

"Действительно, мы делаем больше упора на летний туризм. Развиваются велосипедный, пеший туризм, экотуризм. Открываются новые кемпинг-зоны, новые туристические маршруты. Летом мы как орган местного самоуправления можем сделать для туризма гораздо больше. В частности, подготовить Славское для инвестиций", - говорит она.

Напомним, мы писали о ценах и особенностях отдыха на горнолыжном курорте Драгобрат.

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