Германия, которую вы не найдете в путеводителях: 7 удивительных городков для настоящего отдыха

Германия - не только о Берлине или Мюнхене. Если вы уже были во всех "топовых" городах и хотите чего-то нового - эта подборка именно для вас. Узнайте, куда поехать в Германии на выходные, чтобы избежать толп, увидеть что-то необычное и действительно отдохнуть.

Какие 7 интересных и удивительных городков стоит посетить в Германии, рассказывает РБК-Украина.

Кведлинбург (Quedlinburg) - средневековая жемчужина, о которой молчат гиды

Кведлинбург - это город в федеральной земле Саксония-Анхальт, который сохранил свой средневековый вид почти без изменений. Его история начинается с Х века, когда здесь короновали первого немецкого короля Генриха I.

Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и недаром - здесь более 1300 фахверковых домов, охватывающих девять веков архитектурной истории.

Самое интересное - это медленно гулять по узким улочкам, посетить замковую гору с романской церковью Святого Сергия и музейный комплекс, где хранятся королевские реликвии. Кведлинбург идеален для тех, кто ищет атмосферу сказки без толпы.

Мекленбургское озерное плато - самая большая система озер в Центральной Европе

Этот регион в северной части Германии не рекламируется как туристический бренд, и именно поэтому сохранил свою аутентичность. Здесь более 1000 озер, окруженных сосновыми лесами, болотами и живописными деревнями.

Регион практически не развит в смысле массового туризма - но это плюс: здесь можно пожить в хижине на воде, поплавать на байдарке или просто исчезнуть из интернета на пару дней.

Главный город региона Варен (Waren) - отличный для велопрогулок, а Национальный парк Мюриц (Müritz Nationalpark) откроет доступ к диким ландшафтам и редким птицам. Место - для уединения, медитаций и полного "детокса" от шума больших городов. Город Бамберг в Германии (фото: Getty Images)

Бамберг - где пиво имеет собственную историю

Бамберг - город в Баварии, который часто называют "баварской Венецией" из-за многочисленных каналов. Основанный еще в IX веке, он уцелел во время Второй мировой войны, поэтому почти весь центр - оригинальная средневековая застройка. Особая гордость города - копченое пиво (Rauchbier), которое изготавливают здесь по уникальной технологии.

Центральные точки внимания - императорский собор, старая ратуша, расположенная прямо на мосту, и "маленькая Венеция" - квартал рыбаков. Бамберг - идеальное место для сочетания истории, гастрономии и неспешных прогулок.

Гарц (Harz) - мифические горы и узкоколейка в облаках

Гарц - это горный массив в центре Германии, оплетенный легендами о ведьмах, привидениях и мистических существах. Самая высокая точка - гора Броккен, где, по легендам, ведьмы собирались на шабаши. Даже Гете упоминал эту местность в "Фаусте".

Сюда часто приезжают сами немцы - гулять пешими маршрутами, кататься на велосипеде или садиться в старинный паровоз Harzer Schmalspurbahnen, который до сих пор курсирует сквозь леса и поднимается к вершине Броккена.

Кроме природы, стоит посмотреть городки Вернигероде и Гослар, где сохранились средневековые замки и настоящий дух старой Европы.

Трир (Trier) - римский город, о котором все забыли

Трир - старейший город Германии, основанный еще римлянами в 16 году до нашей эры. Именно здесь находится Порта Нигра - лучше всего сохранившиеся римские ворота к северу от Альп. Этот город когда-то был императорской резиденцией и фактически второй столицей Римской империи.

Сегодня в Трире можно увидеть руины римских терм, амфитеатр, базилику Константина и уникальный ансамбль старинной архитектуры. Расположенный в долине Мозеля, он также славится виноделием - дегустация рислинга здесь обязательна. В Германии есть немало мест, которые поразят даже опытного и требовательного туриста (фото: freepik.com)

Люнебургская пустошь (Lüneburger Heide) - фиолетовая тишина

Это уникальный ландшафт на севере Германии - территория вересковых полей, которые в августе-сентябре расцветают фиолетовым ковром. Место практически лишено автомобильного движения - здесь разрешены только конные повозки, велосипеды или пешие маршруты.

Здесь идеальная зона для экоотдыха, наблюдения за птицами, фотографии и тишины. Рекомендуется базироваться в селах Вальдштадт или Шневердинген, где можно найти небольшие гостевые дома. Здесь вы увидите Германию, о которой не рассказывают в путеводителях и учебниках.

Августусбург (Augustusburg) - замок, мотоциклы и панорамы

Августусбург - небольшой город в Саксонии с впечатляющим замком, возвышающимся над долиной. Построенный в XVI веке, замок является примером ренессансной архитектуры и выполнял роль охотничьей резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас в нем расположен Музей мотоциклов, который хранит коллекцию из более чем 150 моделей.

Подъем к замку - уже приключение, особенно если воспользоваться фуникулером. С вершины открывается панорама на Эрцгебирге - горную цепь, которая граничит с Чехией. Эта локация особенно подходит для семейных путешествий или сочетания культуры и природы.

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При написании материала были использованы источники: germany.travel, Lonely Planet Germany Guide, блог Wanderingermany.com