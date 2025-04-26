10 городов с самыми красивыми домами в мире: вам точно захочется их увидеть

Ищете место, где красота не только в музеях, но и на каждом шагу? Есть города, в которых дома сами по себе - произведения искусства. От старинной готики до футуристических форм - эти места поражают даже тех, кто видел многое.

Какие 10 городов стоит посетить, чтобы увидеть самые красивые дома в мире, рассказывает РБК-Украина.

Есть города и городки, где дома не просто дают крышу над головой, а - настоящие произведения искусства. Здесь каждая улица - как сцена, каждая деталь - как нота в симфонии времени.

От суровых средневековых укреплений до ярких балконов с цветами - эти места хранят историю в камне и краске, в стилях, формах и цветах.

Представляем подборку из десяти самых впечатляющих населённых пунктов, красота которых покорила сердца путешественников со всего мира.

Биргу, Мальта

Бывшая столица Мальты, ставшая символом мужества во время Великой осады 1565 года. Биргу - это фортификации, узкие улочки, и необычайная игра света на каменных фасадах, особенно когда город открывается со стороны моря. Биргу, Мальта (Фото: Украина Инкогнита)

Бибери, Британия

Английская идиллия из сказок - поселок Бибери в графстве Глостершир. Каменные коттеджи цвета меда, уютная Арлингтонская улица и атмосфера, которая переносит в мир Толкина. Арлингтонская улица (Фото: Википедия)

Тоскана, Италия

Итальянские борго - это как винные бокалы на карте Тосканы. Каждый поселок - живая история, в которой архитектура слилась с ландшафтом. Здесь нет однообразия - лишь красота в деталях и забота о сохранении наследия. Центральная площадь Сиены (Фото: Википедия)

Гент, Бельгия

Сказочный бельгийский город, который поражает средневековой архитектурой, скрытой в лабиринтах улиц и каналов. В каждом доме - готика, в каждом повороте - дух старины. Гент, Бельгия (Фото: Euroways Ukraine)

Висбю, Швеция

Город роз и руин на острове Готланд - Висбю. Мох на стенах, древние остатки стен и цветочные арки создают впечатление путешествия в другое время. Панорама Висбю (Фото: Википедия)

Миконос, Греция

Бело-синий рай в сердце Эгейского моря. Миконос блестит на солнце, как драгоценное украшение, где чистота и изящество местной архитектуры становятся образом жизни. Вид от мельниц (Фото: Википедия)

Лондон, Англия

Британская столица - не только о величии, но и об интимности. Викторианские колонны, тихие сады, элегантная простота - все это формирует архитектурную душу Лондона. Лондон, Великобритания (Фото: Euroways Ukraine)

Сан-Франциско, США

Символ города - Викторианские дома на улице Steiner. После обновления одного из них в 60-х, началась настоящая волна возрождения района, превратив его в визуальную легенду. Дома "Разрисованные леди" (Фото: Shutterstock)

Картахена, Колумбия

В этом карибском городе балконы стали лицом дома. Местные жители соревнуются в красоте украшений, создавая уникальные визуальные истории, оживающие над улицами Старого города. Картахена, Колумбия (Фото: Мандрия)

Кольмар, Франция

Французский Эльзас со своим Кольмаром - как путешествие в историю стилей. Готика, барокко, рококо и классика живут здесь бок о бок, особенно в районе Petite Venise, где река отражает фахверковые фасады. Кольмар, Франция (Фото: Википедия)

Вас может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Мандрия, TourGuide, Hochu.ua, Украина Инкогнита, Euroways Ukraine.