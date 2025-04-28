Что запрещено во Франции: 10 странных правил, о которых вы не догадывались

За что туристов могут оштрафовать во Франции (фото: freepik.com)

Франция - страна изысканности и строгих правил. И некоторые из них могут действительно застать врасплох: штрафы здесь выписывают не только за превышение скорости. Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время путешествия, рассказываем о 10 вещах, за которые вас могут неожиданно оштрафовать во Франции.

За что вас могут неожиданно оштрафовать во время путешествия по Франции, рассказывает РБК-Украина.

Туристы часто нарушают законы не намеренно, а по незнанию. Французская полиция обычно лояльна к иностранцам, но в крупных туристических городах, таких как Париж или Марсель, штрафы выписываются регулярно. Если вы сомневаетесь в правиле - лучше переспросите или воздержитесь от действий

Запрет есть на лестнице Монмартра

Монмартр привлекает туристов своими видами, но разворачивать пикник на его лестнице запрещено. Штраф - до 150 евро.

Купание в фонтанах

Романтическая сцена из кино? Нет, в реальности купание в фонтанах Парижа или других городов карается штрафом до 450 евро.

Курение в парках и на пляжах

Во многих зонах для отдыха запрещено курить. Нарушение может стоить вам 68 евро. Проверьте правила и запреты перед путешествием во Францию (фото: freepik.com)

Провоз сыров без сертификации

Франция защищает свои гастрономические бренды. Некоторые сыры нельзя перевозить без специального сертификата - штрафы доходят до 15 000 евро в случае коммерческого провоза.

Громкий разговор в поезде

В вагонах TGV и других скоростных поездах действуют правила "тишины". За громкие разговоры можно получить штраф в размере до 150 евро.

Небрежное выгуливание собаки

Владельцы собак должны убирать за своими любимцами. Иначе - штраф до 68 евро, а в некоторых городах - и больше.

Переход дороги в неположенном месте

Даже если вокруг нет машин, переходить дорогу в неположенном месте запрещено. Штраф - 4 евро. Да, мелочь, но крайне неприятная.

Использование дронов без разрешения

Во Франции действуют строгие правила использования беспилотников. За неправильный запуск дрона без разрешения можно получить штраф до 75 000 евро или даже попасть в тюрьму.

Сбор ракушек на пляжах

Некоторые пляжи охраняются как природные заповедники. Собирать там ракушки или камни - запрещено. Штраф - до 1500 евро.

Слишком яркие наряды в отдельных регионах

В некоторых районах (особенно исторических) действуют правила относительно внешнего вида туристов. За провокационный или слишком яркий наряд могут попросить покинуть территорию или оштрафовать. Во Франции существуют строгие правила относительно внешнего вида (фото: Getty Images)

В какие места во Франции лучше не приходить в мини и с неоновым рюкзаком

Прямого закона "не носить яркую одежду" нет. Но за несоблюдение правил мест (особенно религиозных или исторических) могут не пустить или выписать штраф по общим статьям "нарушение общественного порядка" (до 150 евро). Наиболее рискованные места: церкви, соборы, паломнические центры, старинные районы.

Религиозные объекты

Мон-Сен-Мишель, Шартрский собор, Нотр-Дам де Пари, аббатство Сен-Виктора в Марселе, святилище Лурда.

Правила: закрытые плечи, длинные брюки или юбка, спокойные цвета. Яркие, блестящие вещи, короткие шорты и мини - табу.

Старые кварталы крупных городов

Монмартр в Париже, старый город в Ницце (Vieux Nice), Vieux Port в Марселе.

Здесь уважают исторический дух местности. Слишком современный вид может вызвать негатив среди жителей и даже привлечь полицию.

Официальные церемонии и торжества

Если попадете на государственные мероприятия (например, празднование Дня взятия Бастилии) - выбирайте сдержанную одежду без агрессивных цветов.

Паломнические центры

Лурд, Безье, Рокамадур.

Яркие наряды воспринимаются как неуважение к верующим. Желательно: длинные юбки, отсутствие ярких украшений, декольте, шортов. Желательно иметь с собой шарфик или платок, чтобы накинуть на голову.

Некоторые деревни Прованса и Эльзаса

В местах, где традиции сохраняются веками (например, Горд, Кольмар), слишком экстравагантный вид будет вызывать осуждение и даже просьбу покинуть определенные заведения.

Совет для туристов. Если хотите избежать косых взглядов и лишних проблем во Франции, запомните правило: лучше выглядеть несколько скучно, чем слишком ярко.

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При написании материала использованы источники: Service Public France, France Info, Le Parisien, Министерство внутренних дел Франции, France24