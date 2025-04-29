Німеччина, яку ви не знайдете в путівниках: 7 дивовижних містечок для справжнього відпочинку

Німеччина - не лише про Берлін чи Мюнхен. Якщо ви вже були у всіх "топових" містах і хочете чогось нового - ця добірка саме для вас. Дізнайтесь, куди поїхати у Німеччині на вихідні, щоб уникнути натовпів, побачити щось незвичайне та справді відпочити.

Які 7 цікавих та дивовижних містечок варто відвідати у Німеччині, розповідає РБК-Україна.

Кведлінбург (Quedlinburg) - середньовічна перлина, про яку мовчать гіди

Кведлінбург - це місто у федеральній землі Саксонія-Ангальт, яке зберегло свій середньовічний вигляд майже без змін. Його історія починається з Х століття, коли тут коронували першого німецького короля Генріха I.

Старе місто внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і недарма - тут понад 1300 фахверкових будинків, що охоплюють дев’ять століть архітектурної історії.

Найцікавіше - це повільно гуляти вузькими вуличками, відвідати замкову гору з романською церквою Святого Сергія і музейний комплекс, де зберігаються королівські реліквії. Кведлінбург ідеальний для тих, хто шукає атмосферу казки без натовпу.

Мекленбурзьке озерне плато - найбільша система озер у Центральній Європі

Цей регіон у північній частині Німеччини не рекламується як туристичний бренд, і саме тому зберіг свою автентичність. Тут понад 1000 озер, оточених сосновими лісами, болотами й мальовничими селами.

Регіон практично не розвинений у сенсі масового туризму - але це плюс: тут можна пожити в хатині на воді, поплавати на байдарці або просто зникнути з інтернету на пару днів.

Головне місто регіону Варен (Waren) - чудове для велопрогулянок, а Національний парк Мюриц (Müritz Nationalpark) відкриє доступ до диких ландшафтів і рідкісних птахів. Місце - для усамітнення, медитацій та повного "детоксу" від шуму великих міст. Місто Бамберг у Німеччині (фото: Getty Images)

Бамберг - де пиво має власну історію

Бамберг - місто в Баварії, яке часто називають “баварською Венецією” через численні канали. Засноване ще в IX столітті, воно вціліло під час Другої світової війни, тож майже весь центр - оригінальна середньовічна забудова. Особлива гордість міста - копчене пиво (Rauchbier), яке виготовляють тут за унікальною технологією.

Центральні точки уваги - імператорський собор, стара ратуша, розташована просто на мосту, і "маленька Венеція" - квартал рибалок. Бамберг - ідеальне місце для поєднання історії, гастрономії та неспішних прогулянок.

Гарц (Harz) - міфічні гори й вузькоколійка в хмарах

Гарц - це гірський масив у центрі Німеччини, обплетений легендами про відьом, привидів і містичних істот. Найвища точка - гора Броккен, де, за легендами, відьми збиралися на шабаші. Навіть Гете згадував цю місцевість у "Фаусті".

Сюди часто приїздять самі німці - гуляти пішими маршрутами, кататися на велосипеді або сідати у старовинний паротяг Harzer Schmalspurbahnen, який досі курсує крізь ліси та піднімається до вершини Броккена.

Окрім природи, варто подивитися містечка Верніґероде й Гослар, де збереглися середньовічні замки та справжній дух старої Європи.

Трір (Trier) - римське місто, про яке всі забули

Трір - найстаріше місто Німеччини, засноване ще римлянами в 16 році до нашої ери. Саме тут знаходиться Порта Нігра - найкраще збережені римські ворота на північ від Альп. Це місто колись було імператорською резиденцією й фактично другою столицею Римської імперії.

Сьогодні в Трірі можна побачити руїни римських термів, амфітеатр, базиліку Константина й унікальний ансамбль старовинної архітектури. Розташований у долині Мозеля, він також славиться виноробством - дегустація рислінгу тут обов’язкова. У Німеччині є чимало місць, які вразять навіть досвідченого та вибагливого туриста (фото: freepik.com)

Люнебурзька пустка (Lüneburger Heide) - фіолетова тиша

Це унікальний ландшафт на півночі Німеччини - територія вересових полів, які у серпні-вересні розквітають фіолетовим килимом. Місце практично позбавлене автомобільного руху - тут дозволені лише кінні вози, велосипеди або піші маршрути.

Тут ідеальна зона для ековідпочинку, спостереження за птахами, фотографії та тиші. Рекомендується базуватись у селах Вальдштадт або Шневердінген, де можна знайти невеликі гостьові будинки. Тут ви побачите Німеччину, про яку не розповідають у путівниках та підручниках.

Августусбург (Augustusburg) - замок, мотоцикли та панорами

Августусбург - невелике місто в Саксонії з вражаючим замком, що височіє над долиною. Збудований у XVI столітті, замок є прикладом ренесансної архітектури й виконував роль мисливської резиденції саксонських курфюрстів. Нині в ньому розташований Музей мотоциклів, який зберігає колекцію з понад 150 моделей.

Підйом до замку - вже пригода, особливо якщо скористатись фунікулером. З вершини відкривається панорама на Ерцгебірге - гірський ланцюг, який межує з Чехією. Ця локація особливо підходить для родинних подорожей або поєднання культури й природи.

Вас може зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: germany.travel, Lonely Planet Germany Guide, блог Wanderingermany.com