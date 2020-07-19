ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Нічого не змінилося": туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині

Неділя 19 липня 2020 12:18
"Нічого не змінилося": туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині
Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Соціальної дистанції дотримуються далеко не всі

Цього літа на курортах Туреччини, Єгипту та інших країн українців чекають нові праві правила, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Так, тепер всім гостям потрібно суворо дотримуватися соціальної дистанції, а їжу в ресторанах частіше подають офіціанти.

Але буває, що туристи порушують правила соціальної дистанції. Наприклад, мешканка міста Дніпро на ім'я Віра на своїй стоінці у Facebook показала, як туристи поводяться в ресторані на одному з курортів.

"Ну і про оллінклюзив. Тут теж абсолютно нічого не змінилося. І навіть "палажи мнє мяса бєз картошки, я тєбє сказал" - теж за одну вечерю почула тричі. Нагадаю - в готелі майже самі українці, трохи поляків", - зазначила туристка.

&quot;Нічого не змінилося&quot;: туристка показала, як українці порушують правила карантину в ТуреччиніФото: Харчування туристів в Туреччині (facebook.com/vira.stoiatska)

За словами Віри, соціальної дистанції туристи зовсім не дотримуються.

Вона додала до свого допису фото, які ілюструють цю ситуацію.

&quot;Нічого не змінилося&quot;: туристка показала, як українці порушують правила карантину в ТуреччиніФото: Українці в Туреччині не дотримуються соціальної дистанції (facebook.com/vira.stoiatska)

Система all inclusive ("все включено"), відома також як "шведський стіл", давно полюбилася українцям. Для відпусток вони часто замовляють тури, в яких є ця опція.

Але під час карантину в закордонних готелях система була змінена, і тепер у ресторанах всі страви подаються персоналом готелю суто за запитом гостя, уточнюють РБК-Україна "Tez Tour".

Крім того, їжа в курортних ресторанах часто знаходиться за склом або за захисною плівкою. Так роблять, щоб дотримуватися необхідних під час карантину заходів безпеки, аби знизити ризик зараження туристів коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

Також радимо почитати, як Бакота інтригує туристів та чому варто побачити Подільські Товтри.

Читайте РБК-Україна в Google News

Турцияотпускотдыхморе
Точки зору
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся