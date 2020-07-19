"Нічого не змінилося": туристка показала, як українці порушують правила карантину в Туреччині

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Соціальної дистанції дотримуються далеко не всі

Цього літа на курортах Туреччини, Єгипту та інших країн українців чекають нові праві правила, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Так, тепер всім гостям потрібно суворо дотримуватися соціальної дистанції, а їжу в ресторанах частіше подають офіціанти.

Але буває, що туристи порушують правила соціальної дистанції. Наприклад, мешканка міста Дніпро на ім'я Віра на своїй стоінці у Facebook показала, як туристи поводяться в ресторані на одному з курортів.

"Ну і про оллінклюзив. Тут теж абсолютно нічого не змінилося. І навіть "палажи мнє мяса бєз картошки, я тєбє сказал" - теж за одну вечерю почула тричі. Нагадаю - в готелі майже самі українці, трохи поляків", - зазначила туристка.

Фото: Харчування туристів в Туреччині (facebook.com/vira.stoiatska)

За словами Віри, соціальної дистанції туристи зовсім не дотримуються.

Вона додала до свого допису фото, які ілюструють цю ситуацію.

Фото: Українці в Туреччині не дотримуються соціальної дистанції (facebook.com/vira.stoiatska)

Система all inclusive ("все включено"), відома також як "шведський стіл", давно полюбилася українцям. Для відпусток вони часто замовляють тури, в яких є ця опція.

Але під час карантину в закордонних готелях система була змінена, і тепер у ресторанах всі страви подаються персоналом готелю суто за запитом гостя, уточнюють РБК-Україна "Tez Tour".

Крім того, їжа в курортних ресторанах часто знаходиться за склом або за захисною плівкою. Так роблять, щоб дотримуватися необхідних під час карантину заходів безпеки, аби знизити ризик зараження туристів коронавірусом.

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