ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Ничего не изменилось": туристка показала, как украинцы нарушают правила карантина в Турции

Воскресенье 19 июля 2020 12:18
"Ничего не изменилось": туристка показала, как украинцы нарушают правила карантина в Турции
Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Социальную дистанцию соблюдают далеко не все

Этим летом на курортах Турции, Египта и других стран украинцев ждут новые правые правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

Так, теперь всем гостям нужно строго придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Но бывает, что туристы нарушают правила социальной дистанции. К примеру, жительница города Днепр по имени Вера на своей странице в Facebook показала, как туристы ведут себя в ресторане на одном из курортов.

"Ну и про олинклюзив. Здесь тоже абсолютно ничего не изменилось. И даже "положи мне мяса без картошки, я тебе сказал" - тоже за один ужин услышала трижды. Напомню - в отеле почти одни украинцы, немного поляков", - отметила туристка.

&quot;Ничего не изменилось&quot;: туристка показала, как украинцы нарушают правила карантина в ТурцииФото: Питание туристов в Турции (facebook.com/vira.stoiatska)

По словам Веры, социальную дистанцию туристы вовсе не соблюдают.

Она добавила к своему посту фото, которые иллюстрируют эту ситуацию.

&quot;Ничего не изменилось&quot;: туристка показала, как украинцы нарушают правила карантина в ТурцииФото: Украинцы в Турции не придерживаются социальной дистанции (facebook.com/vira.stoiatska)

Система all inclusive ("все включено"), известная также как "шведский стол", давно полюбилась украинцам. Для отпусков они часто заказывают туры, в которых есть эта опция.

Но во время карантина в иностранных отелях система была видоизменена, и теперь в ресторанах все блюда подаются персоналом отеля сугубо по запросу гостя, уточняют РБК-Украина в "Tez Tour".

Кроме того, еда в курортных ресторанах часто находится за стеклом либо за защитной пленкой. Так делают, чтобы соблюдать необходимые во время карантина меры безопасности, чтобы снизить риск заражения туристов коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

Также советуем почитать, как Бакота интригует туристов и почему стоит увидеть Подольские Товтры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Турцияотпускотдыхморе
Мнения
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь