Чисті й безлюдні пляжі: маловідомий курорт під Одесою дивує туристів

Фото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)

Що відбувається на пляжах курорту Санжейка

Санжейка – невелике затишне селище і досить маловідомий курорт, розташований на Чорному морі. Знаходиться він за 35 кілометрів від міста Одеса.

Це мальовниче місце привертає увагу насамперед тих туристів, які шукають спокійного відпочинку на майже безлюдних пляжах. Тут чисте море та мало туристів.

Ідеальне місце для сімейного відпочинку

На початку 1790-х років тут діяв військовий пункт з землянками та зі сторожовою вежею. Називався він Санджак. Пізніше ця назва "перекочувала" у нинішнє ім'я цього населеного пункту. На початку 1920-х тут був споруджений красивий маяк, що пізніше став головною місцевою визначною пам'яткою.

Сьогодні населення курорту становить трохи більше 700 осіб. Санжейка ідеально підходить для затишного сімейного відпочинку на морі.

Фото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)

Варто зазначити, що про існування курорту останнім часом дізнається все більше українців, і на пляжах влітку все ж не так мало відпочиваючих, як пишуть у путівниках.

Але все ж часто пляжі тут справді безлюдні, тому якщо ви шукаєте усамітнення, то тут точно варто побувати.

Як дістатися до курорту Санжейка

Якщо ви подорожуєте в Одеську область з Києва, спочатку потрібно доїхати поїздом або автобусом до Одеси. Потім з місцевої автостанції, яка знаходиться поруч із залізничним вокзалом, на курорт можна доїхати на звичайному рейсовому автобусі.

Санжейка розташовується по дорозі з міста Одеса до ще одного відомого курорту - Кароліно-Бугаз. Також поруч знаходяться Грибівка і Затока.

Більше дивіться у відео:

Санжейка Санжейка - справжній оазис для любителів тихого і спокійного сімейного відпочинку! Опубліковано РБК-Україна Четвер, 16 липня 2020 р.

Відео: Санжейка (facebook.com/РБК-Украина)

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