ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Чисті й безлюдні пляжі: маловідомий курорт під Одесою дивує туристів

Четвер 16 липня 2020 18:07
Чисті й безлюдні пляжі: маловідомий курорт під Одесою дивує туристів
Фото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Що відбувається на пляжах курорту Санжейка

Санжейка – невелике затишне селище і досить маловідомий курорт, розташований на Чорному морі. Знаходиться він за 35 кілометрів від міста Одеса.

Це мальовниче місце привертає увагу насамперед тих туристів, які шукають спокійного відпочинку на майже безлюдних пляжах. Тут чисте море та мало туристів.

Ідеальне місце для сімейного відпочинку

На початку 1790-х років тут діяв військовий пункт з землянками та зі сторожовою вежею. Називався він Санджак. Пізніше ця назва "перекочувала" у нинішнє ім'я цього населеного пункту. На початку 1920-х тут був споруджений красивий маяк, що пізніше став головною місцевою визначною пам'яткою.

Сьогодні населення курорту становить трохи більше 700 осіб. Санжейка ідеально підходить для затишного сімейного відпочинку на морі.

Чисті й безлюдні пляжі: маловідомий курорт під Одесою дивує туристівФото: Санжейка (kirillovka.ks.ua)

Варто зазначити, що про існування курорту останнім часом дізнається все більше українців, і на пляжах влітку все ж не так мало відпочиваючих, як пишуть у путівниках.

Але все ж часто пляжі тут справді безлюдні, тому якщо ви шукаєте усамітнення, то тут точно варто побувати.

Як дістатися до курорту Санжейка

Якщо ви подорожуєте в Одеську область з Києва, спочатку потрібно доїхати поїздом або автобусом до Одеси. Потім з місцевої автостанції, яка знаходиться поруч із залізничним вокзалом, на курорт можна доїхати на звичайному рейсовому автобусі.

Санжейка розташовується по дорозі з міста Одеса до ще одного відомого курорту - Кароліно-Бугаз. Також поруч знаходяться Грибівка і Затока.

Більше дивіться у відео:

Санжейка

Санжейка - справжній оазис для любителів тихого і спокійного сімейного відпочинку!

Опубліковано РБК-Україна Четвер, 16 липня 2020 р.

Відео: Санжейка (facebook.com/РБК-Украина)

Нагадаємо, раніше ми писали, як Бакота інтригує туристів і чому варто побачити Подільські Товтри.

Також радимо почитати, чому варто поїхати в Рівненську область і побачити та легендарний Тараканівський форт.

Читайте РБК-Україна в Google News

курортотпускпляжотдых
Точки зору
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся