Село, якого немає на карті: чим Бакота інтригує туристів

Фото: Бакота (wikipedia.org)

Незвичайне місце на карті Хмельницької області

Нещодавно під час карантину знову почав курсувати потяг з Києва до Кам'янця-Подільського. Це хороша можливість відвідати стародавнє місто. Якщо про це місто знають безліч українців, то про унікальне затоплене село Бакота чули далеко не всі.

Бакота - це місце, де раніше розташовувалося село у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Тепер села немає, а його місце зайняли води.

Село, якого більше немає

Близько сорока років тому село Бакота було затоплене через будівництво Дністровського гідровузла. Тих, хто на той момент проживав у селі, переселили в інші населені пункти. Були знищені не лише житлові будинки, але і виноградники, городи, сади і навіть ліс.

Зараз територія водойми належить до Національного природного парку Подільські Товтри.

Наразі Бакотою прийнято називати всі довколишні місця, розташовані на території села, яке тут існувало, а також місця уздовж берегів річки Дністер.

Фото: Подільські Товтри (wikipedia.org)

У середині 90-х років тут стався обвал однієї із скель Білої гори.

Він знищив більшість печер та усипальницю, де були унікальні розписи та фрески 11-13 століть. Поховання ченців монастиря, який діяв тут, збереглися лише частково.

Як доїхати до Бакоти?

Бакота знаходиться у 55 кілометрах від залізничної станції Кам'янець-Подільського, недалеко від селища міського типу Стара Ушиця. Сюди можна доїхати як на поїздах, так і на автобусах, які регулярно курсують з Кам'янця-Подільського.

Крім того, у Кам'янці-Подільському та Хмельницькому є безліч туристичних організацій, які пропонують вирушити сюди з екскурсією або походом на один день або навіть на тиждень. У такому разі дістатися в Бакоту можна і на автобусі разом з групою туристів.

Більше дивіться у відео:

Бакота А ви чули про це дивовижному місці? :) Опубліковано РБК-Україна Середа, 15 липня 2020 р.

Відео: Бакота (facebook.com/РБК-Україна)

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