Без неприємних сюрпризів: що потрібно знати при першій поїздці в Єгипет

Відпочинок в Єгипті для багатьох туристів став звичним місцем проведення відпустки. Але під час пандемії в цій країні вирішили побувати і ті, хто раніше вибирав для подорожей в інші країни.

Турагенти зустрілися з тим, що новачки не знайомі з багатьма нюансами першої поїздки в Єгипет і вирішили дати поради про те, як не розчаруватися відпочинком на курортах Червоного моря.

Що варто знати до заселення в готель

Туристам-першовідкривачам, які вирішили провести локдаун на берегах Червоного моря, турагент Олена Єгорова дає рекомендації на своїй сторінці в Facebook.

"Я звикла, що Єгипет - це настільки популярний напрямок, що 90% наших туристів летять туди не вперше. Але ситуація дещо змінилася. Ті, хто їздив Європою і давно в очікуванні відкриття улюблених напрямків, зрозуміли: рідні краєвиди доведеться споглядати ще довго", - пише вона про особливості попиту.

Фото: Багато туристів збираються провести локдаун на курортах (booking.com)

Турагент зазначає, що пише поради для того, попередити "певний культурний шок у порівнянні з чемною Європою і "причесаною" Туреччиною".

- Приліт. На виході з літака у вас перевірять ПЛР-тести і заберуть заповнену карту здоров'я. У терміналі отримуєте міграційні карти. Приклад заповнення можете зберегти, щоб не товпитися разом з іншими біля зразка в аеропорту. Платити долар за заповнення або за туалет в терміналі не потрібно, але іноді на цьому хочуть заробити гіди.

- Інтернет і сім-карта. У 70% готелів інтернет платний або дуже повільний. Якщо інтернет необхідний, краще придбати місцеву сім-карту. Можна в аеропорту, але краще - після приїзду в готель. Так буде легше вирішити питання, якщо на карті виявиться менше обіцяних гігабайт. До покупки варто користуватися роумінгом.

- Час заселення в готель. Чекін о 14 годині, чекаут - о 12. Це міжнародне правило. У Єгипті і Туреччині 90% готелів довгий час робили бонусом раннє поселення та пізній виїзд, а також дозволяли сніданок і обід.

"Настільки часто, що туристи звикли, почали вимагати і обурюватися, якщо номер не надали о 6 ранку. Можливо, для багатьох буде відкриттям, але, в готелі не зобов'язані заселяти раніше і годувати сніданком. А якщо зворотний рейс увечері, то здати номер пізніше, а пообідати можна за додаткову плату", - попереджає фахівець.

Фото: Час до заселення можна провести на шезлонгу (booking.com)

Якщо туристу надають раннє заселення і не зрізають браслет після 12:00 в день вильоту, то це комплімент від готелю.

- Пляжний одяг під рукою. Коли прилітаєте рано вранці, покладіть в ручну поклажу або у валізу поверх речей пакет з пляжним одягом: шльопанці, капелюшок, купальник, легка туніка/сорочка. Залиште багаж на стійці реєстрації або в багажній кімнаті і спокійно чекайте на номер біля басейну або на пляжі.

Втім, є варіанти заселитися в готель й до офіційного часу. Про це пише турагент Анна Засядько на сторінки в Instagram.

"Іноді доброзичливий персонал за пару десятків доларів у паспорті може заселити раніше за умови вільних номерів. Також не обов'язково відразу погоджуватися на номер, який запропонували: за 10-20 доларів можна спробувати домовитися на ресепшені про поліпшений варіант", - радить вона.

Гіди і їхні "страшні" історії

При поїздці в Єгипет слід бути готовими правильно спілкуватися з готельними гідами. Олена Єгорова називає їх "окремою кастою" в туристичному Єгипті.

"Таких байок і витончених способів запросити на інформаційну зустріч не зустрічала ні в одній країні", - застерігає фахівець.

По дорозі в готель туристи можуть почути від гідів:

- що страховка діє тільки у них (насправді - на території всієї країни перебування);

- що приходити на зустріч треба всією сім'єю без винятку (бо не буде зворотного трансферу);

- про реєстрацію паспортів у поліції (інакше вийти з готелю не можна);

- давайте тест ПЛР зробимо тут (краще вдома після повернення, щоб у разі позитивного результату не залишитися своїм коштом на обсервації)

- та інші страшні історії з остаточним вердиктом: приходьте або не полетите назад.

Так буває не завжди, в Єгипті зустрічаються відмінні гіди, але випадки з перекрученою інформацією досить поширені, додає агент.

Фото: Від екскурсій можна відмовитися відразу (pixabay.com)

"На зустріч можна не приходити, якщо ви не збираєтеся на екскурсії. На трансфері попередьте про це, щоб гід вас не чекав. Візьміть телефон для екстреного зв'язку і просто повідомте: ми прилетіли за морем і сонцем", - дає пораду Олена.

Якщо туристи збираються не тільки насолоджуватися "all inclusive" з пляжем і не хочуть витрачати час на пошук екскурсій поза готелем, то на зустріч з гідом варто прийти. При цьому, віддавши гроші за екскурсії, варто взяти чек або квитанцію про оплату.

Таксі не обов'язково викликати з готелю – можна вийти та на вулиці зловити машину. Ціни будуть вигідніші. Також можна скористатися місцевими маршрутками за 0,5-1 долар з людини, підказує Ганна.

"Цукерки в Єгипті - на вагу золота"

Туристам варто мати при собі дрібні гроші, щоб купити фрукти, сувеніри, дати чайові.

"В Марса-Аламі зіткнулася з несправними банкоматами відразу у двох готелях. Добре, що була можливість заїхати в Порт Галіб в банк", - розповідає Олена Єгорова.

Фото: За чайові якість сервісу покращиться (booking.com)

Мати при собі готівку радить і Ганна Засядько:

"Беріть із собою дрібні гроші. Чи шоколадки. Цукерки в Єгипті - на вагу золота. Якщо ви залишите кілька доларів або шоколадку на ліжку або на барі - обслуговування помітно покращиться. Лебеді з рушників або улюблені коктейлі до кінця відпочинку", - вважає вона.

Турагент додає, що валюту можна обміняти в спеціальних банкоматах, які є у готелях. Чи можна знімати зі своєї карти відразу в місцевій валюті. Стягнеться комісія за конвертацію.

На думку Олени Єгорової, всього за 3 долари на добу можна викликати симпатію у персоналу готелю: 1 долар за прибирання, стільки ж офіціанту в ресторані і в барі за смачний коктейль.

"І з посмішкою скажіть "дякую". Через пару днів вас запам'ятають, і не буде такої проблеми - "чому цим європейцям все, а на нас не звертають уваги". Все включено – це тип харчування, але подяка і чайові воно не скасовує", - звертає увагу вона.

Фото: "All inclusive" - це система харчування в готелях, але чайові і подяку не скасовує (booking.com)

На базарах варто торгуватися, тому ціну можна збити вдвічі, радять турагенти.

"Торг доречний. Магнітики, статуетка, фініки, коралові тапочки - цілий опт і хочеться дешевше. Але торгуватися без посмішки з ображеним обличчям не варто й починати. Фраза "а в Ахмеда за рогом на долар дешевше" швидше розсердить продавця", - зазначає Олена Єгорова.

Туристам не варто сідати на верблюда, якщо вони не збираються платити за це.

"Старий, як сам Єгипет, прийом, але провертають його майстерно. Залізти на верблюда завжди безкоштовно, а от за спуск з нього доведеться заплатити. Ціна буде залежати від того, у скільки вас оцінить хитрий єгиптянин – від 2 до 10 доларів", - розкриває особливості єгипетських туристичних послуг вона.

"Зберігайте спокій і не опускайтеся до крику"

Фахівець застерігає туристів, які виявляться незадоволеними умовами відпочинку.

"У будь-якій ситуації зберігайте спокій і не опускайтеся до крику та образ. Так, не завжди все ідеально, багато речей можуть відверто дратувати, але будьте стриманими та не забувайте, що в чужій країні ми гості. Абсолютно точно спокійною наполегливістю вам вдасться добитися позитивного результату, ніж грубістю", - підсумовує вона.

Фото: За те, щоб злізти з верблюда, доведеться платити (pixabay.com)

Наостанок турагенти дають загальні рекомендації, які стосуються будь-якої спекотної країни.

Засмага без опіків. Варто пам'ятати про сонцезахисний крем і починати користуватися ним відразу, навіть, якщо шкіра не білосніжна – сонце дуже активне, при легкому вітерці обгоріти простіше простого, а при сильному - і поготів.

Водопровідна вода. Не варто пити воду з-під крана. І навіть зуби краще чистити бутильованою, яку туристам приносять в номер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подію.

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