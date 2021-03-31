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"Парад фараонів": туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подію

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 13:40
"Парад фараонів": туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подію Фото: Парад мумій фараонів (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

"Переселення" мумій транслюватимуть 400 телеканалів

В Єгипті готуються до "події століття" – в Каїрі відбудеться видовищна церемонія перевезення мумій з Єгипетського музею в новий музей Єгипетської цивілізації в Фустаті. Унікальну процесію під назвою "Золотий парад фараонів" збираються висвітлювати 400 телеканалів з усього світу, повідомляє Egypt Independent.

Парад відбудеться 3 квітня – всього з музею на площі Тахрір у "новий дім" - в Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в Фустаті транспортують 22 королівські мумії.

Крім телеканалів, за парадом мумій будуть спостерігати міжнародні діячі, повідомив міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані.

Унікальні артефакти

Всього Каїром в спеціальних вагонах провезуть 22 мумії: 18 – королів і 4-королев. Їх відносять до 17, 18,19, 20 династій. Серед переданих в новий музей Фустата поруч з Гізою - мумії короля Рамзеса II, короля Секененра Тао, король Тутмос III, король Сеті I, цариця Хатшепсут, королева Меритамен, дружина короля Аменхотепа I, королева Яхмос Нефертарі, дружина короля Яхмоса I.

Відео: Анонс "Золотого параду фараонів" (YouTube.com/Experience Egypt)

Процесія буде проходити під посиленою охороною, а саркофаги перевозитимуть в спеціальних вагонах, розроблених для події.

Також заплановано, що парад будуть супроводжувати феєрверки і залпи.

Після того, як мумії і саркофаги доставлять в Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в Фустаті, їх будуть два тижні реставрувати в сучасній лабораторії. Після цього їх виставлять на огляд в Королівському залі мумій музею.

Поки ж у музеї повним ходом йде підготовка до знаменної події – наукові співробітники разом з міністром туризму до пізньої ночі перевіряють фінальні штрихи.

&quot;Парад фараонів&quot;: туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подіюФото: Єгипетський музей у Каїрі (pixabay.com)

До речі, перевезення 22 мумій в новий музей анонсували в середині 2020 року. Очевидно, подію довелося перенести через пандемію.

Знижки на честь відкриття музею

Міністерство туризму і старожитностей планує просувати Національний музей єгипетської цивілізації в Фустаті після його відкриття, яке заплановано на 3 квітня, повідомляє Egypt today.

Міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані дав дозвіл надати 50-відсоткову знижку на вхідні квитки для єгиптян і іноземців на період двох тижнів - з 4 по 17 квітня. В цей час відвідувачам покажуть головний виставковий зал.

А вже з 18 квітня туристи також зможуть заходити у Королівський зал мумій. Його відкриття збираються приурочити до Дня всесвітньої спадщини.

Цей зал будуть готувати до експозиції королівських мумій протягом двох тижнів після відкриття музею.

&quot;Парад фараонів&quot;: туристи в Єгипті зможуть побачити унікальну подіюФото: Зображення цариці Хатшепсут (pixabay.com)

До речі, крім відкриття Національного музею єгипетської цивілізації в Фустаті, в Єгипті готуються до відкриття в цьому році також Великого єгипетського музею (GEM) в Гізі. Ці музеї будували для перенесення археологічних артефактів з Єгипетського музею в Каїрі.

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