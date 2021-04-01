Без неприятных сюрпризов: что нужно знать при первой поездке в Египет

Отдых в Египте для многих туристов стал привычным местом проведения отпуска. Но во время пандемии в этой стране решили побывать и те, кто раньше выбирал для путешествий другие страны.

Турагенты столкнулись с тем, что новички не знакомы со многими нюансами первой поездки в Египет и решили дать советы о том, как не разочароваться отдыхом на курортах Красного моря.

Что стоит знать до заселения в отель

Туристам-первооткрывателям, которые решили провести локдаун на берегах Красного моря, турагент Елена Егорова дает рекомендации на своей странице в Facebook.

"Я привыкла, что Египет - это настолько популярное направление, что 90% наших туристов летят туда не впервые. Но ситуация слегка изменилась. Те, кто колесил по Европе и давно в ожидании открытия любимых направлений, поняли: родные пейзажи придется лицезреть еще долго", - пишет она об особенностях спроса.

Фото: Многие туристы собираются провести локдаун на курортах (booking.com)

Турагент отмечает, что пишет советы для того, предупредить "некоторый культурный шок в сравнении с учтивой Европой и "причесанной" Турцией".

- Прилет. На выходе из самолета у вас проверят ПЦР-тесты и заберут заполненную карту здоровья. В терминале получаете миграционные карты. Пример заполнения можете сохранить, чтобы не толпиться вместе с другими у образца в аэропорту. Платить доллар за заполнение или за туалет в терминале не нужно, но иногда на этом хотят заработать гиды.

- Интернет и сим-карта. В 70% отелях интернет платный или очень медленный. Если интернет необходим, лучше приобрести местную сим-карту. Можно в аэропорту, но лучше - по приезду в отель. Так будет легче решить вопросы, если на карте окажется меньше обещанных гигабайт. До покупки стоит пользоваться роумингом.

- Время заселения в отель. Чекин в 14 часов, чекаут - в 12. Это международное правило. В Египте и Турции 90% отелей долгое время делали бонусом раннее заселение и позднее выселение, а также разрешали завтрак и обед.

"Настолько часто, что туристы привыкли, стали требовать и возмущаться, если номер не предоставили в 6 утра. Возможно, для многих будет открытием, но, в отеле не обязаны заселять раньше и кормить завтраком. А если обратный рейс вечером, то сдать номер позже, а пообедать можно за дополнительную плату", - предупреждает специалист.

Фото: Время до заселения можно скоротать на шезлонге (booking.com)

Если туристу предоставляют раннее заселение и не срезают браслет после 12:00 в день вылета, то это комплимент от отеля.

- Пляжная одежда под рукой. Когда прилетаете рано утром, положите в ручную кладь или в чемодан поверх вещей пакет с пляжной одеждой: шлепки, шляпка, купальник, легкая туника/рубашка. Оставьте багаж на стойке регистрации или в багажной комнате и спокойно дожидайтесь номера возле бассейна или на пляже.

Впрочем, есть варианты заселиться в отель и до официального времени. Об этом пишет турагент Анна Засядько на своей странице в Instagram.

"Иногда доброжелательный персонал за пару десятков долларов в паспорте может заселить раньше при условии свободных номеров. Также не обязательно сразу соглашаться на номер, который предложили: за 10-20 долларов можно попробовать договориться на ресепшене про улучшенный вариант", - советует она.

Гиды и их "страшные" истории

При поездке в Египет следует быть готовыми правильно общаться с отельными гидами. Елена Егорова называет их "отдельной кастой" в туристическом Египте.

"Таких баек и изощренных способов пригласить на информационную встречу не встречала ни в одной стране", - предостерегает специалист.

По дороге в отель туристы могут услышать от гидов:

- что страховка действует только у них (на самом деле - на территории всей страны пребывания);

- что приходить на встречу нужно всей семьей без исключения (а то не будет обратного трансфера);

- про регистрацию паспортов в полиции (иначе выйти из отеля нельзя);

- давайте тест ПЦР сделаем здесь (лучше дома по возврату, чтобы в случае позитивного результата не остаться за свой счёт на обсервации).

- и другие страшные истории с окончательным вердиктом: приходите или не улетите обратно.

Так бывает не всегда, в Египте встречаются отличные гиды, но случаи с искаженной информацией достаточно распространённые, добавляет агент.

Фото: От экскурсий можно отказаться сразу (pixabay.com)

"На встречу можно не приходить, если вы не собираетесь на экскурсии. На трансфере предупредите об этом, чтобы гид вас не ждал. Возьмите телефон для экстренной связи и просто сообщите: мы прилетели за морем и солнцем", - дает совет Елена.

Если туристы собираются не только наслаждаться "all inclusive" с пляжем и не хотят тратить время на поиск экскурсий вне отеля, то на встречу с гидом стоит прийти. При этом, отдав деньги за экскурсии, стоит взять чек или квитанцию об оплате.

Такси необязательно вызывать из отеля – можно выйти и на улице поймать машину. Цены будут выгоднее. Также можно воспользоваться местными маршрутками – за 0,5-1 доллар с человека, подсказывает Анна.

"Конфеты в Египте - на вес золота"

Туристам стоит иметь при себе мелкие наличные деньги, чтобы купить фрукты, сувениры, дать чаевые.

"В Марса-Аламе столкнулась с неисправными банкоматами сразу в двух отелях. Хорошо, что была возможность заехать в Порт Галиб в банк", - рассказывает Елена Егорова.

Фото: За чаевые качество сервиса улучшится (booking.com)

Иметь при себе наличные советует и Анна Засядько:

"Берите с собой мелочь. Или шоколадки. Конфеты в Египте - на вес золота. Если вы оставите пару долларов или шоколадку на кровати или на баре - обслуживание заметно улучшится. Лебеди из полотенец или любимые коктейли до конца отдыха", - считает она.

Турагент добавляет, что валюту можно обменять в специальных банкоматах, которые есть в гостиницах. Или можно снимать со своей карты сразу в местной валюте. Взыщется комиссия за конвертацию.

По мнению Елены Егоровой, всего за 3 доллара в сутки можно расположить персонал отеля: 1 доллар за уборку, столько же официанту в ресторане и на баре за вкусный коктейль.

"И с улыбкой скажите "спасибо". Через пару дней вас запомнят, и не будет такой проблемы - "почему этим европейцам все, а на нас не обращают внимания". Все включено – это тип питания, но благодарность и чаевые оно не отменяет", - обращает внимание она.

Фото: "All inclusive" - это система питания в отелях, но чаевые и благодарность не отменяет (booking.com)

На рынках стоит торговаться, так цену можно сбить в два раза, советуют турагенты.

"Торг уместен. Магнитики, статуэтка, финики, коралловые тапочки - целый опт и хочется подешевле. Но торговаться без улыбки с обиженным лицом не стоит и начинать. Фраза "а у Ахмеда за углом на доллар дешевле" скорее разозлит продавца", - отмечает Елена Егорова.

Туристам не стоит садиться на верблюда, если они не собираются за это платить.

"Старая, как сам Египет, уловка, но проворачивают ее мастерски. Залезть на верблюда всегда бесплатно, а вот за спуск с него придется заплатить. Цена будет зависеть от того, во сколько вас оценит хитрый египтянин – от 2 до 10 долларов", - раскрывает особенности египетских туристических услуг она.

"Сохраняйте спокойствие и не опускайтесь до крика"

Специалист предостерегает туристов, которые окажутся недовольными условиями отдыха.

"В любой ситуации сохраняйте спокойствие и не опускайтесь до крика и оскорблений. Да, не всегда всё идеально, многие вещи могут откровенно злить, но будьте сдержанными и не забывайте, что в чужой стране мы гости. Абсолютно точно спокойной настойчивостью вам удастся добиться более положительного результата, чем грубостью", - подытоживает она.

Фото: За то, чтобы слезть с верблюда, придется платить (pixabay.com)

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Напоследок турагенты дают общие рекомендации, которые применимы в любой жаркой стране.

Загар без ожогов. Стоит помнить о солнцезащитном креме и начинать пользоваться им сразу, даже если кожа не белоснежная – солнце очень активное, при легком ветерке обгореть проще простого, а при сильном - и подавно.

Водопроводная вода. Не стоит пить воду из-под крана. И даже зубы лучше чистить бутилированной, которую туристам приносят в номер.

Напомним, ранее мы писали, что туристы в Египте смогут увидеть уникальное событие.

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