"Золоті" карти та віп-вагони: як працює транспорт в Дубаї

Дубай - найбільше місто ОАЕ та одне з найпопулярніших місць для відпочинку туристів. Сьогодні в Дубаї проживає понад 3 мільйонів осіб.

Попри те, що видобуток нафти спочатку займав всього 5% ВВП країни, саме "чорне золото" дозволило дати старт розвитку емірату. Розумні вкладені інвестиції згодом принесли свої плоди. Станом на 2021 рік Дубай - світовий інвестиційний та туристичний центр. При цьому нафтовидобувна галузь займає всього 10% ВВП.

Примітно, що під час опису особливостей туризму в Дубаї багато хто пише про місця, які варто оглянути, але мало хто розповідає, як до них дістатися. Давайте детальніше розберемося у тому, як працює громадський транспорт в цьому місті та як ним користуватися. Але для початку - кілька слів про саме місто.

Розкішне місто з сучасним транспортом

Біля морського узбережжя знаходиться штучний острів Пальма Джумейра. У Дубаї також знаходиться найбільша у світі будівля – хмарочос Бурдж Халіфа, висота якого становить 828 метрів.

Будівництво вежі проходило з вересня 2004 року по січень 2010-го. На 124 поверсі знаходиться відкритий оглядовий майданчик, огороджений скляними панелями. На 125 поверсі – закритий оглядовий майданчик.

Ціна за відвідування залежить від того, на який оглядовий майданчик ви йдете і в який час вирішили відвідати цю локацію. В середньому ціна становить від 41 до 98 доларів за людину.

Фото: У Дубаї розташована найбільша у світі будівля - хмарочос Бурдж Халіфа (pixabay.com)

З непоказного містечка Дубай досить швидко перетворився на розкішний мегаполіс, який пронизують сучасні автомагістралі, а також лінії громадського транспорту.

Віп-вагони та "золоті" карти: як користуватися метро в Дубаї та скільки коштує проїзд

Перед поїздкою в це місто варто вивчити, як працює метрополітен, якщо ви хочете пересуватися по Дубаю громадським транспортом. Розповімо про його головні особливості.

Метрополітен був введений в експлуатацію у 2009 році. Тоді відкрилася перша лінія, на якій розташовувалися 10 станцій. Потім протягом року побудували ще 19 станцій. А у 2011 році відкрилася друга лінія метро, на якій знаходяться 20 зупинок. У 2020 році мережа метрополітену поповнилася чотирма станціями на новій синій гілці.

Фото: Гілки метро Дубая у 2021 році (скріншот РБК-Україна)

До жовтня 2021 року мають відкрити ще три станції, одна з яких - головний об'єкт майбутнього великого заходу Дубай Експо. Таким чином, загальна довжина дубайського метро незабаром складе майже 90 кілометрів. Рухомий склад, який обслуговує метро Дубая, повністю автоматизований та рухається без участі машиніста. Поїзди складаються із п'яти вагонів.

Для проїзду в метро використовуються смарт-картки, які поповнюються в автоматах. Прохід в метро - лише через турнікети. При виході проїзну картку потрібно валідувати. Вартість проїзду залежить від зони: всього їх сім.

Фото: Карта метро міста Дубай (wikimedia.org)

Існує чотири види карток: "червона" - на 10 поїздок, "срібна", "синя" іменна з можливістю поповнення, і "золота" дають право проїзду у віп-вагоні. До речі, вагон підвищеного комфорту відрізняється від інших ширшими та м'якими кріслами. А увійти туди можна тільки з платформи: наскрізного проходу немає.

Вартість однієї поїздки по всьому маршруту у звичайному вагоні - близько 2 доларів.

Вагони для жінок - окремі від "чоловічих"

Також туристам варто пам'ятати, що в поїздах метро Дубая є окремі вагони для жінок. На всіх станціях платформи мають загородження перед рейками та розсувні двері, які відкриваються після прибуття поїзда.

Велика частина ліній і зупинок побудовані на естакадах, і тільки кілька ділянок закладені під землею. Це в основному центральна частина міста. Червона гілка є найдовшою та охоплює Дубай на відстань 52 кілометрів e довжину.

Дубайський трамвай: що потрібно знати туристам

Ще один вид рейкового транспорту у Дубай - трамвай. Станом на сьогодні функціонує тільки одна лінія протяжністю 14,5 кілометрів.

Рухомий склад, що працює на маршруті – це низькопольні багатосекційні трамваї Alstom Citadis. Трамвай в Дубаї з'явився пізніше метрополітену - у 2014 році. Він має свою унікальність, оскільки отримує електроживлення від контактної рейки, розташованої між шляхами.

Фото: Трамвай в Дубаї (en.wikipedia.org)

Таким чином, дубайський трамвай став четвертим у світі проектом, який має наземну систему електропостачання. На переходах через колії контактна рейка заізольована. Однак поряд є розмітка, яка вказує на небезпечну зону там, де ізоляції немає.

Зупинки знаходяться у спеціальних павільйонах, де працюють кондиціонери, щоб пасажирам було комфортно чекати на транспорт. Як і в метрополітені, трамваї є місця для пасажирів з "золотою" картою. Єдиний маршрут має станцію пересадки на червону лінію метро, а також на монорейкову дорогу, яка веде на острів Пальма Джумейра.

Фото: Типова зупинка трамвая з кондиціонером та захисними дверима (en.wikipedia.org)

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Правила в'їзду до ОАЕ під час карантинних обмежень

Відзначимо, для відвідування ОАЕ обов'язково потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту. Також потрібно буде пройти повторне (безкоштовне) тестування в аеропорту ОАЕ. Результати приходять у смс-повідомленні на телефон з українським номером у роумінгу. Після цього потрібно встановити додаток "COVID19 - DXB Smart".

Варто врахувати, що від проходження тестів в ОАЕ звільняють дітей до 12 років та пасажирів з інвалідністю. Роздрук результатів тестування англійською мовою перевіряють на реєстрації рейсу перед вильотом.

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