"Золотые" карты и вип-вагоны: как работает транспорт в Дубае

Дубай - крупнейший город ОАЭ и одно из самых популярных мест для отдыха туристов. Сегодня в Дубае проживает более 3 миллионов человек.

Несмотря на то, что добыча нефти поначалу занимала всего 5% ВВП страны, именно "черное золото" позволило дать старт развитию эмирата. Разумные вложенные инвестиции со временем принесли свои плоды. По состоянию на 2021 год Дубай - мировой инвестиционный и туристический центр. При этом нефтедобывающая отрасль занимает всего 10% ВВП.

Примечательно, что во время описания особенностей туризма в Дубае много кто пишет о местах, которые здесь стоит посмотреть, но мало кто рассказывает, как к ним добраться. Давайте подробнее разберемся в том, как работает общественный транспорт в этом городе и как им пользоваться. Но для начала - пару слов о самом городе.

Роскошный город с современным транспортом

Возле морского побережья находится искусственный остров Пальма Джумейра. В Дубае также находится самое большое в мире здание – небоскреб Бурдж Халифа, высота которого составляет 828 метров.

Строительство башни проходило с сентября 2004 года по январь 2010-го. На 124 этаже находится открытая смотровая площадка, огражденная стеклянными панелями. На 125 этаже – закрытая смотровая площадка.

Цена за посещение зависит от того, на какую смотровую площадку вы идете и в какое время решили посетить эту локацию. В среднем цена составляет от 41 до 98 долларов за человека.

Фото: В Дубае расположено самое крупное в мире здание - небоскреб Бурдж Халифа (pixabay.com)

Из невзрачного городка Дубай довольно быстро превратился в роскошный мегаполис, который пронизывают современные автомагистрали, а также линии общественного транспорта.

Вип-вагоны и "золотые карты": как пользоваться метро в Дубае и сколько стоит проезд

Перед поездкой в этот город стоит изучить, как работает метрополитен, если вы хотите передвигаться по Дубаю на общественном транспорте. Расскажем о его главных особенностях.

Метрополитен был введен в эксплуатацию в 2009 году. Тогда открылась первая линия, на которой располагались 10 станций. Затем на протяжении года построили еще 19 станций. А в 2011 году открылась вторая линия метро, на которой находятся 20 остановок. В 2020 году сеть метрополитена пополнилась четырьмя станциями на новой синей ветке.

Фото: Ветки метро Дубая в 2021 году (скриншот РБК-Украина)

К октябрю 2021 года должны открыть еще три станции, одна из которых - главный объект будущего крупного мероприятия Дубай Экспо. Таким образом, общая длинна дубайского метро вскоре составит почти 90 километров. Подвижной состав, который обслуживает метро Дубая, полностью автоматизирован и движется без участия машиниста. Поезда состоят из пяти вагонов.

Для проезда в метро используется смарт-карты, которые пополняются в автоматах. Проход в метро - только через турникеты. При выходе проездную карту нужно повторно валидировать. Стоимость проезда зависит от зоны: всего их семь.

Фото: Карта метро города Дубай (wikimedia.org)

Существует четыре вида карт: "красная" - на 10 поездок, "серебряная", "синяя" именная с возможностью пополнения, и "золотая" дают право проезда в вип-вагоне. Кстати, вагон повышенного комфорта отличается от остальных более широкими и мягкими креслами. А войти туда можно только с платформы: сквозного прохода нет.

Стоимость одной поездки по всему маршруту в обычном вагоне - около 2 долларов.

Вагоны для женщин - отдельные от "мужских"

Также туристам стоит помнить, что в поездах метро Дубая есть отдельные вагоны для женщин. На всех станциях платформы имеют заграждение перед рельсами и раздвижные двери, которые открываются после прибытия поезда.

Большая часть линий и остановок построены на эстакадах, и только несколько участков заложены под землей. Это в основном центральная часть города. Красная ветка является самой длинной и охватывает Дубай на расстояние 52 километров в длину.

Дубайский трамвай: что нужно знать туристам

Еще один вид рельсового транспорта в Дубай - трамвай. На сегодняшний день функционирует только одна линия протяженностью 14,5 километров.

Подвижной состав, работающий на маршруте – это низкопольные многосекционные трамваи Alstom Citadis. Трамвай в Дубае появился позже метрополитена - в 2014 году. Он имеет свою уникальность, поскольку электропитание получает от контактного рельса, расположенного между путями.

Фото: Трамвай в Дубае (en.wikipedia.org)

Таким образом, дубайский трамвай стал четвертым в мире проектом, который имеет наземную систему электроснабжения. На переходах через пути контактный рельс заизолирован. Однако рядом есть разметка, указывающая на опасную зону там, где изоляции нет.

Остановки находятся в специальных павильонах, где работают кондиционеры, чтобы пассажирам было комфортно ожидать транспорт. Как и в метрополитене, в трамвае есть места для пассажиров с "золотой" картой. Единственный маршрут имеет станцию пересадки на красную линию метро, а также на монорельсовую дорогу, ведущую на остров Пальма Джумейра.

Фото: Типичная остановка трамвая с кондиционером и защитными дверьми (en.wikipedia.org)

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Правила въезда в ОАЭ во время карантинных ограничений

Отметим, для посещения ОАЭ обязательно нужен ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до вылета. Также нужно будет пройти повторное (бесплатное) тестирование в аэропорту ОАЭ. Результаты приходят в смс-сообщении на телефон с украинским номером в роуминге. После этого нужно установить приложение "COVID19 - DXB Smart".

Стоит учесть, что от прохождения тестов в ОАЭ освобождают детей до 12 лет и пассажиров с инвалидностью. Распечатку результатов тестирования на английском языке проверяют на регистрации рейса перед вылетом.

Напомним, ранее мы писали, какие документы надо собрать туристу для выезда за границу.

Также сообщалось, как вернуть деньги за путевки, если тур отменился.