Осінь без подорожей до Європи: чи є шанси повернути кошти при покупці туру

Фото: Туристи в Брюсселі, Бельгія (pixabay.com)

Все, що потрібно знати туристу про компенсацію коштів за путівку

Чимало українців заздалегідь забронювали тури в Європу на осінь, очікуючи, що кордони країн ЄС відкриються для наших туристів вже наприкінці літа. Хтось наперед оплатив автобусний тур декількома столицями європейських країн, а хтось ще кілька місяців тому купив за знижкою квитки на рейси до Берліна чи Варшави.

Але вже наближається до завершення вересень, і ми бачимо, що кількість хворих COVID-19 в Україні зростає, а багато країн все ще залишаються закритими. Назріває питання: що робити українцям, які купили тур, а дати вильоту випадають на час карантину, коли все ще немає транспортного сполучення, або карантинні заходи обмежують таке відвідування? Давайте розберемося в цьому питанні.

Чим турагент відрізняється від туроператора?

Для початку туристу треба зрозуміти різницю між туроператором і турагентом. На це питання є відповідь у ст. 5 Закону України "Про туризм". Таким чином:

Туроператор – це фірма, яка формує туристичний продукт (бронює квитки і готель, організовує трансфери, надає гідів, тощо), а потім продає його.

Турагент – це звичайний посередник, якому туроператор надає свої тури для збільшення своїх продажів, за які перший бере певну комісію.

Фото: Турист може вимагати внести зміни до договору до початку поїздки (pixabay.com)

Чому завжди треба читати договір

Далі необхідно зрозуміти, чи має турист право на повернення грошей. Для цього треба вивчити договір, який ви підписали з турагентом, що визначає права та обов'язки турагента, туроператора і туриста. Коли турист купує послугу, він про щось домовляється, платить гроші та погоджується з умовами, визначеними у договорі між турагентом і туристом.

Тобто повернення коштів прямо залежить від умов підписаного договору. Ось чому потрібно читати договір уважно.

В Законі Україні "Про туризм" передбачено норми про те, що кожна із сторін договору на туристичне обслуговування до початку подорожі може вимагати внесення змін у цей договір або його розірвання у зв'язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися при укладенні договору.

Коли турист може це вимагати? Він має таке право, якщо відбулося наступне:

1) погіршилися умови туристичної подорожі, змінилися її терміни;

2) непередбачено зросли тарифи на транспортні послуги;

3) ввели нові або підвищили діючі ставки податків і зборів, інші обов'язкові платежі;

4) істотно змінився курс гривні до іноземної валюти, у якій виражена ціна туристичного продукту;

5) за домовленостями сторін.

Фото: Більшість країн Європи залишаються закритими для українців (pixabay.com)

Також визначений порядок взаєморозрахунків туриста і туроператора (турагента) у разі розірвання договору (відмови від туру). Таким чином:

- туроператор або турагент може відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові (туристу) збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини туриста;

- турист може відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних з відмовою.

Коли можуть не повернути гроші

Важливо пам'ятати, що туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування.

Крім випадків, якщо невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин, або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб'єкти туристичної діяльності не могли передбачити.

Частиною першою статті 617 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Фото: Багато хто заздалегідь забронював тури до Європи на осінь, але через зростання захворюваності на COVID-19 країни ЄС поки закриті для туристів (pixabay.com)

Відповідно, з процесуальними кодексами (ЦПК, ГПК, КАС) від обов'язку доведення загальновідомих форс-мажорних обставин звільняються учасники судового процесу, якщо суд визнає такі обставини загальновідомими.

Виходить, що якщо спір про відшкодування грошей за квитки і т. п. у зв'язку з не наданням будь-яких послуг через пандемію коронавірусу дійде до суду, то суд визнає такий випадок форс-мажорним.

На що ще звернути увагу туристу?

Далі туристу треба дивитися договір про надання конкретних послуг, а також перечитати правила, встановлені законодавством щодо конкретних видів послуг (наприклад, Правила авіаційних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу; Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, тощо).

Так, наприклад, Розділ ІІІ Правил авіаційних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу каже нам про те, що сплачені кошти повертаються авіаперевізником, якщо це враховано правилами застосування тарифів.

Законом передбачена можливість повернення коштів через суд у разі скасування рейсу авіаперевізником, такж є можливість безкоштовного перебронювання рейсу.

Також передбачено, що в разі добровільного повернення коштів повертається повна вартість квитка, а у разі примусового - тільки частина вартості квитка (плата за оформлення повітряного перевезення і плата за операцію повернення коштів не повертається).

Фото: Законом передбачена можливість повернення коштів і через суд (pixabay.com)

Треба зазначити, що 17.03.2020 Верховна Рада України прийняла закон, в якому закріплено положення про те, що всі заходи, пов'язані з боротьбою з COVID-19, є форс-мажорними обставинами.

Якщо туристу пропонують перенести тур

У підсумку виходить, що особа, яка мала надати певні послуги, у разі їх відміни має повернути кошти замовникам, якщо це прямо передбачено договором або спеціальним законодавчим актом. У інших випадках особи, які мали надати певні послуги, не мають повертати кошти клієнтам, якщо ці послуги відмінені через COVID-19.

Тоді туроператор або турагент має повернути хоча б частину грошей, витрачених на транспорт, оскільки це прямо передбачено законодавством. Разом з тим, якщо ваш туроператор пропонує вам змінити дату туру, то все ж краще погодитися на це, оскільки можна залишитися в ситуації "біля розбитого корита".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити страховку від COVID-19 для виїзду за кордон під час пандемії.

Також ми дізналися, що ринок авіапелетов восени чекають суттєві зміни. Пропонуємо почитати, що буде з рейсами по Україні та за кордон в найближчі місяці.