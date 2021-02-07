Відпустка без проблем та турбот: що потрібно знати перед виїздом за кордон

Які документи потрібно підготувати для виїзду за кордон під час пандемії

Карантинні обмеження внесли певні зміни у звичне життя громадян. З березня 2020 року подорожувати світом стало не так легко, як раніше. На сьогодні потроху відкриваються кордони, відновлено міжнародне авіасполучення.

Щоб відвідати іншу країну, до стандартного пакета документів, який завжди був потрібний для виїзду за кордон (закордонний паспорт, віза (окрім безвізових країн) і медична страховка), у 2020 році додалися нові - довідка з негативним тестом на коронавірус і підтвердження мети поїздки.

Де перевіряти інформацію про можливості в'їзду

Спочатку перед поїздкою за кордон необхідно перевірити інформацію про можливості в'їзду в певну країну на кількох онлайн-сервісах.

Один з них – інтерактивна карта від МЗС України.В ній дані досить точні, але не завжди повні. Час від часу стикаються з тим, що категорії громадян, які мають право на в'їзд, в ній не зазначені.

Фото: Інтерактивна карта від МЗС України допоможе дізнатися правила в'їзду в ту чи іншу країну (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Також можна перевірити інформацію в системі Timatic. Її упорядник - Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома під назвою IATA. Це корисний інструмент, але він стосується лише подорожей авіатранспортом.

Як бути з сертифікатами про COVID перед перетином кордону

У цілому для українських туристів, які вирушають за кордон, діють як загальні правила, так і вимоги конкретної країни.

Європа та інші країни світу впроваджують нові правила в'їзду до своїх країн для туристів після відкриття кордонів. Деякі з них передбачають наявність у мандрівників медичної довідки міжнародного зразка (медичний паспорт), що підтверджує відсутність у них коронавірусної хвороби.

Тому, щоб отримати дозвіл на в'їзд в одну з бажаних країн, кожен турист має пройти ПЛР-тестування на відсутність SARS-CoV-2 та отримати міжнародний медичний сертифікат, який підтвердить, що тест на COVID-19 є негативним.

Фото: Сертифікат про COVID-19 для в'їзду в Єгипет має бути у паперовому вигляді та виданий арабською або англійською мовами (pixabay.com)

Варто звернути увагу, що при пред'явленні довідки при перетині кордону термін між датою прибуття на кордон і здачею аналізів не має перевищувати 2-4 днів. Час лабораторних досліджень та отримання результатів – 2-3 дні. Тому при плануванні поїздки аналізи потрібно здати за 2-3 дні до виїзду. Якщо раніше - довідка буде простроченою, якщо пізніше – не встигнете отримати результати.

Наприклад, за оновленими правилами, туристи, які приїжджають до Єгипту, повинні будуть надати страховий поліс, який покриває лікування COVID-19 і негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до прибуття. Сертифікат має бути в паперовому вигляді, виданий арабською або англійською мовами, і містити інформацію про час здавання ПЛР-тесту та печатку зареєстрованої лабораторії.

Також з 3 жовтня 2020 року відкритий в'їзд в ОАЕ, в'їзд українцям в зимовий період дозволено за наявності міжнародної довідки про ПЛР-тестування, виданої не пізніше 96 годин до перетину кордону.

Фото: Поліс медичного страхування – обов'язковий документ при в'їзді в деякі країни (pixabay.com)

Документ має бути в роздрукованому вигляді з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 англійською мовою. Також доведеться пройти додатковий безкоштовний ПЛР-тест в аеропорту коштом ОАЕ. Діти у віці до 12 років, пасажири з інвалідністю середнього/тяжкого ступеня не підлягають тестуванню.

Інші документи, які потрібно взяти в поїздку

Закордонний паспорт повинен бути дійсним і мати вільні сторінки для проставлення штампів. При в'їзді в різні країни мінімальний термін дії паспорта може бути від трьох до шести місяців.

Поліс медичного страхування – обов'язковий документ при в'їзді в деякі країни, зокрема в ЄС. Там наявність такої страховки – обов'язкова вимога. В інших державах правила не такі суворі.

Маючи на руках поліс страхування для осіб, що виїжджають за кордон, можна бути впевненим у тому, що при настанні страхового випадку допомога буде надана вчасно і в повному обсязі. Так, страхова компанія допоможе отримати допомогу в медичних установах, придбати медикаменти, розв'язати питання з загубленим багажем.

Якщо подорож планується через туристичну компанію, забезпеченням наявності страховки зазвичай займається дана туристична компанія. Якщо ж їхати за кордон ви плануєте самостійно, то купити поліс необхідно у обраної вами страхової компанії.

Фото: Нерідко приймаюча сторона вимагає документ з точними датами вибуття (pixabay.com)

Для придбання найбільш вигідного варіанту слід детально вивчити існуючі пропозиції, врахувати індивідуальні особливості (вік туриста, країну призначення, тривалість подорожі, мету поїздки). Купити страховку можна з франшизою або без неї, але від обраного варіанту буде залежати не тільки розмір страхового внеску, але і величина виплат.

Від туристів, які летять літаком, приймаюча сторона найчастіше вимагає документ з точними датами вибуття. Це може бути або квиток на зворотний рейс, або пропуск в іншу країну. Якщо переліт не прямий, а транзитний, в такому разі на руках мають бути квитки на всі рейси.

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