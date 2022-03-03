Деякі приміські поїзди змінюють графік руху: деталі

Кілька поїздів тимчасово не курсуватимуть з технічних причин
"Укрзалізниця" заявляє про тимчасові зміни розклад руху приміських поїздів сполученням Львів – Мостиська-2 – Львів. Поїзди не курсуватимуть з технічних причин.
Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".
Які приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть:
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