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Деякі приміські поїзди змінюють графік руху: деталі

Автор: Євгенія Тугушева

Кілька поїздів тимчасово не курсуватимуть з технічних причин

"Укрзалізниця" заявляє про тимчасові зміни розклад руху приміських поїздів сполученням Львів – Мостиська-2 – Львів. Поїзди не курсуватимуть з технічних причин.

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Які приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть:

  • 3 березня цього року поїзд № 6113 сполученням Львів – Мостиська-2 відправленням зі Львова о 17:50 год;
  • 4 березня – поїзд № 6102 сполученням Мостиська-2 – Львів відправленням зі ст. Мостиська-2 о 04:45.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські готельєри виступили з закликом допомоги всім, хто потребує житло в Україні.

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УкрзалізницяЛьвів