Більшість продовжують роботу. Які вокзали в Україні на даний момент закриті

Відправитися поїздом тимчасово неможливо з деяких пунктів до Сумської, Херсонської та інших областей

В Україні під час війни та агресії Росії більшість вокзалів у всіх регіонах країни працюють і не закриваються.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".

Так, на ілюстрації видно, що поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та інших міст. Водночас деякі вокзали все ж таки закриті.

На цей момент в Україні закриті такі залізничні вокзали:

Херсонська область:

Херсон;

Новоолексіївка.

Миколаївська область.

залізничний вокзал міста Миколаїв;

Запорізька область:

Пологи;

Мелітополь;

Бердянськ.

Харківська область.

Куп'янськ-Вузловий.

Донецька область:

Бердянськ;

Маріуполь;

Волноваха;

Бахмут.

Луганська область:

Рубіжне.

Сумська область:

Ворожба;

Ромни;

Тростянець/Смородине;

Шостка;

Хутір Михайлівський;

Конотоп

Чернігівська область:

Чернігів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.