Некоторые пригородные поезда меняют график движения: детали

Несколько поездов временно не будут курсировать по техническим причинам
"Укрзализныця" заявляет о временных изменениях расписания движения пригородных поездов сообщением Львов – Мостиска-2 – Львов. Поезда не будут курсировать по техническим причинам.
Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".
Напомним, ранее мы писали, что украинские отельеры выступили с призывом помощи всем, кто нуждается в жилье в Украине.
Также стало известно, как работают вокзалы в Украине во время войны.
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