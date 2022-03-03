Некоторые пригородные поезда меняют график движения: детали

"Укрзализныця" заявляет о временных изменениях расписания движения пригородных поездов сообщением Львов – Мостиска-2 – Львов. Поезда не будут курсировать по техническим причинам.

Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".

Какие пригородные поезда временно не будут курсировать:

3 марта – поезд № 6113 сообщением Львов – Мостиска-2 отправлением из Львова в 17:50;

– поезд сообщением 4 марта – поезд № 6102 сообщением Мостиска-2 – Львов отправлением из ст. Мостиска-2 в 04:45.

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