Усім, хто потребує житло в Україні. Готельєри виступили із закликом допомагати тим, хто опинився в біді

Власників готелів та приватного житла просять доєднатися до програми "Прихисток - прихисти своїх"

Туристична спільнота гуртується для допомоги усім українцям під час війни Росії проти України і робить все можливе для допомоги тим, хто опинився у складному становищі.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів керівник туристичного сектору програми USAID Economic Resilience Activity (ERA) Олександр Файнін.

"По-перше, спільнота гостинності надає безкоштовний притулок українцям в усіх регіонах Західної України, де немає бойових дій. Також транспортники надають підтримку фронту і допомагають розвозити продукти та іншу допомогу", – розповідає він.

За словами Олександра Файніна, багато гідів, туроператорів та турагентів допомагають надавати ідеологічну підтримку різними мовами.

"Вони розповсюджують правду про військові злочини фашистських Росії і Білорусі", - нагадує Олександр.

"Будьте зібраними та підтримуйте один одного!"

Він також нагадує про програму, яку запустили українські готельєри – надають прихисток усім, хто цього потребує.

"Закликаємо усі туристичні департаменти в регіонах та представників галузі гостинності (готелі, хостели, садиби та апартаменти) максимально активізуватися! Зараз особливо потрібна ваша допомога! Наразі тисячі евакуйованих людей шукають прихистку й ви ті, хто може надати цей прихисток! Будьте зібраними та підтримуйте один одного!", - цитує він звернення готельєрів.

Там пропонують доєднатися до програми "Прихисток - прихисти своїх".

"Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті переходьте за посиланням та тисніть на кнопку "Надати житло". Максимально поширюйте інформацію про цю ініціативу! Віримо у наших солдат та тримаймося разом! Разом ми переможемо! Все буде Україна!", - закликають в організації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українських туристів застрягли за кордоном. Як найшвидше повернутися додому.

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