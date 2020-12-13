Недешеві подорожі: як зростуть ціни на проїзд у 2021 році в Україні

Днями стало відомо, що "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень у 2021 році. У проект фінансового плану на майбутній рік компанія заклала поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, починаючи з березня наступного року.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН розповів в.о. члена правління "УЗ", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"У проект фінплану на 2021 рік ми закладаємо поступове підвищення тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - заявив він.

За словами Олександра Перцовського, зростання ціни дасть можливість "Укрзалізниці" інвестувати в підвищення якості перевезень.

"Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо як можна більш м'яке: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє усіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав в.о. члена правління компанії.

Ціни на поїздки залізницею у будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів у порівнянні з іншими видами транспорту. Також у компанії заявили, що продовжать розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень, тощо.

Що потрібно знати про підвищення цін за проїзд у поїздах туристам і які популярні напрямки можуть зрости у ціні?

"Знижками на поїзди Інтерсіті+ користується мало туристів"

Раніше, в серпні 2020 року, "Укрзалізниця" вже запустила програму лояльності для пасажирів поїздів класу Інтерсіті+ - "купуй раніше – плати менше". Тобто, чим раніше купувати квиток на потяг, тим дешевше він обійдеться.

Вигідні знижки діють у випадках, якщо пасажир купує квитки в Інтерсіті+ за 90-30 діб до дати відправлення самого поїзда. Така знижка діє для поїздок у внутрішньому сполученні по території України. Таким чином, пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка.

У такої програми лояльності, представленої "Укрзалізницею" влітку, хоч і є свої "плюси", але вони особливо не вплинуть на кількість куплених квитків заздалегідь, говорить РБК-Україна Володимир Наумов, голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури".

Фото: Експрес в аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Квитки на потяги Інтерсіті+ 1-го класу купують, як правило, люди з достатнім прибутком. Цим класом користуються переважно представники бізнесу. Для цього класу пасажирів планування поїздки за 90 днів є малоймовірним. Хоча, звичайно, якась невелика частина пасажирів все ж буде користуватися даними знижками", - звертає увагу експерт.

За його словами, ціна квитка в 1-й клас такого поїзда зі знижкою у 40% - це вже вартість квитка у вагон другого класу. Експерт прогнозує, що таку модель знижок на всі класи поїздів "Укрзалізниця" вводити не буде.

Як будуть підвищуватися ціни та чого чекати туристам

"Укрзалізниця" не може працювати без фінансового забезпечення пасажирського сектора, говорить РБК-Україна Олег Васильєв, автор Youtube-каналу "Залізні магістралі", який висвітлює роботу рейкового транспорту України та інших країн.

"Держава вже який рік поспіль не дає залізниці грошей на розвиток, немає належної компенсації збитків, тощо. Тому регулярне підвищення тарифів – це природний процес", - відзначає він.

З іншого боку, компанія не раз потрапляла в корупційні скандали через сумнівні тендерні закупівлі, додає Олег Васильєв.

З урахуванням цього, він сумнівається, що "озвучений прогноз бюджету за доходами від індексації тарифів на пасажирські перевезення – 500 млн. грн. - піде на благі справи".

Фото: Приміський вокзал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що чекає на пасажирів після підвищення цін і скільки у нас "дешевих" поїздів, про яких говорить директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський?

"Після жорсткого весняного карантину залізниця запустила поїзди, сформовані з нових або модернізованих вагонів. Це означає, що і ціна проїзду там не дешева", - відзначає Васильєв.

"Подорож по країні може вилитися в копієчку"

На прохання РБК-Україна Олег Васильєв наводить кілька прикладів того, як зростуть ціни за проїзд в поїздах.

"Найнижча ціна - в поїздах Інтерсіті: трохи більше 300 грн (2 клас). У нічних поїздах квитки вже дорожче – 500 грн (купе), 1300 грн ("СВ"). Туристи зазвичай орієнтуються на нічні поїзди, денними користуються ті, кому дозволяють фінанси оплатити зайву добу в готелі або їдуть за заздалегідь придбаним туром", - зазначає він.

Найпопулярніший напрям сьогодні – "Київ-Львів": за розкладом "УЗ", туди призначено 16 пар поїздів.

З них лише п'ять мають плацкартні вагони та, відповідно, найдешевші місця – 140-200 грн, пояснює експерт.

Фото: Найпопулярніший напрям сьогодні – з Києва до Львова, зазначає Олег Васильєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Якщо протягом 2021 року тарифи зростуть на 20% (2% щомісяця), ми отримаємо подорожчання квитків на 28-100 грн, (плацкарт-купе), а у вагонах "СВ" - на 260 грн. А поїзд № 004 "Запоріжжя-Ужгород" стане ціновим лідером, де купе буде коштувати 1 290 грн, а "СВ" – 3 225 грн. Тому пасажирам, які захочуть заощадити на поїздці, доведеться їхати із Запоріжжя з пересадкою у Львові", - говорить він.

Олег Васильєв додає, що велика частина потягів, які призначили на новорічні канікули, як раз і є недорогими та доступними.

"Але вже до кінця лютого їх скасують. Це говорить про те, що "УЗ" готова радувати пасажирів прийнятними цінами тільки "на свята". В інший час подорож по країні може вилитися в гарну копієчку", - зазначає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незабаром запустять новий швидкісний поїзд з Києва в Славське. Ми писали, що подивитися в Славському та за якими цінами там можна відпочити в грудні.

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