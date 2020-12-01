Доступні ціни на популярному курорті: де можна відпочити в Карпатах у грудні

Фото: Славське, Львівська область (hotelsbukovel.com.ua)

Гід по цінах у Славському - одному з найвідоміших місць для катання на лижах

Днями стало відомо, що "Укрзалізниця" незабаром запустить поїзд Інтерсіті + за маршрутом "Київ-Славське" на зимові свята. Цей напрямок вже доступний у системі бронювання, однак квитки на рейси №745 та №746 у продаж ще не надійшли.

Перевезення пасажирів до Славського почнуться 15 грудня. Поїзди курсуватимуть у цьому напрямку щодня до 17 січня. До речі, час у дорозі займе всього сім годин. По шляху проходження Інтерсіті буде робити зупинку на залізничних станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Поїзд до Славського вирушатиме з центрального залізничного вокзалу в Києві о 6 ранку і прибуватиме у Славське після 13-ї години. Назад поїзд вирушатиме о 16.20 і прибуватиме до Києва незадовго до півночі.

РБК-Україна розповідає, чим цікавий курорт Славське для туристів, що там можна побачити та скільки коштує житло у місцевих готелях, міні-готелях та у приватних власників.

Чим Славське приваблює туристів

Славське - невелике селище у Львівській області та один з найбільш відвідуваних в Україні гірськолижних курортів, який може конкурувати з курортом Буковель.

Деякі недоліки логістики (наприклад, відсутність прохідних для легкового транспорту доріг, повільні та не дуже нові підйомники) компенсуються великим вибором трас, хорошими готелями, розвиненою інфраструктурою.

Курорт Славське, який щорічно відвідують багато туристів, знаходиться в центрі Карпат, в долині річки Опір.

Одним з найбільш відомих локацій цього курорту є мінеральне джерело "Писана криниця". Деякі місцеві жителі називають "місцем сили". Тут, як свідчать легенди, зустрічався зі своєю коханою Олекса Довбуш. Також недалеко звідси відкриваються чудові краєвиди на Бескиди, Боржаву і гору Пікуй.

Фото: Природні ландшафти біля Славського (facebook.com/slavsko.travel)

Але в першу чергу Славське цікавить туристів з-за наявності тут можливостей для гірськолижного відпочинку. Славське славиться своїми гірськолижними трасами, яких тут налічується близько двох десятків. За рівнями складності вони підійдуть як досвідченим лижникам, так і новачкам.

На гірськолижному курорті туристи можуть купити або взяти на прокат на день або більше все необхідне спорядження для катання. Тут також можна скористатися послугами професійних інструкторів, які можуть навчити основам катання й тих, хто ще жодного разу не пробував такий вид активності.

Найвищі точки Славського

Кичерка - 845 метрів;

Плай - 876 метрів;

Плішка - 1038 метрів;

Ільза - 1066 метрів;

Клива - 1069 метрів;

Писана (або Довбушанка) - 1236 метрів;

Високий Верх - 1245 метрів;

Тростян - 1235 метрів.

Фото: Гірськолижний курорт Славське (inventure.com.ua)

Наприклад, спусковий комплекс на вершині Тростян пропонує туристам вісім підйомників. Підйом і спуск "кріселка" коштує 150 гривень за чотири підйоми, "бугелі" - 150 гривень, а денний абонемент пропонується за ціною 470 грн. В період новорічних свят ціна підвищується до 530 гривень.

На горі Погар також є різні типи підйомників - крісельний, бугельний, мультиліфти. Нижні розташовуються неподалік один від одного. Вартість крісельного підйому - 200 гривень, бугельного - 120 гривень. Додаткову інформацію з розцінками на інших вершинах варто перевіряти заздалегідь, адже ціни можуть змінюватися.

Що подивитися недалеко від Славського

Нерідко туристи, зупиняючись на проживання у якомусь із населених пунктів Карпат, активно відвідують екскурсії та дивляться цікаві місця неподалік. Через досить високу конкуренцію та невелику кількістю приїжджаючих туристів під час пандемії, ціни на одноденні екскурсії - досить прийнятні. Їх можна замовити приблизно за 400-600 гривень з людини.

Отже, що ж подивитися недалеко від Славського?

Скельний комплекс Тустань - цікавий пам'ятник історії. Колись прямо посеред скель тут була дерев'яна фортеця, яка виконувала роль пропускного пункту.

Сьогодні це місце буде цікаво відвідати любителям історії, піших прогулянок, і туристам, які просто хочуть побачити скельні пейзажі неймовірної краси.

Фото: Скельний комплекс Тустань (vidviday.ua)

Водоспад Шипіт, який вважається найбільшим карпатським водоспадом. Цікавий тим, що спадає вниз численними каскадами. Знаходиться на річці Пилипець у межах відомої полонини Боржава.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - локація, яка підійде любителям піших маршрутів. Зупинитися можна у містечку Сколе, а звідти - вирушити за кількома маршрутами, під час прогулянки якими ви побачите мальовничі пейзажі Карпат.

Також в околицях Славського знаходиться безліч мальовничих озер, які можна відвідати в рамках одноденних екскурсій.

Скільки коштує проживання у Славському

Ми підготували для вас невеликий ціновий огляд місцевих готелів, у яких ви можете зупинитися на час вашої подорожі Карпатами.

Перевіримо ціни на проживання в готелях та гостьових будинках Славського на вікенд - суботу і неділю 19-20 грудня на двох. Ці дати ми вибрали з урахуванням того, що поїзд з Києва до Славського починає курсувати 15 грудня.

Наводимо кілька прикладів актуальних пропозицій по розміщенню.

Вілла з двома спальнями, в якій можуть розміститися відразу чотири людини, в Hostynnyy Dvir Apartament Hotel коштує 6000 грн на добу.

В апарт-готелі "Панщина" будиночок з однією спальнею на двох дорослих обійдеться у 2200 грн на добу.

Стандартний двомісний номер з одним ліжком в Casa del Pozitiff" пропонується за ціною 1000 грн на добу на двох.

Фото: У Славському - безліч різних варіантів проживання в готельних комплексах та міні-готелях (скріншот з сайту booking.com)

Бюджетний двомісний номер з одним ліжком є в наявності на ці дати в "Zacharovany Karpaty". Ціна такого номера на двох - 600 гривень.

Двомісний номер із двома окремими ліжками з видом на гори в "Milana Guesthouse" буде коштувати 550 грн за добу на двох.

Двомісний номер з одним ліжком і терасою в готелі "Золота підкова Славське" -1550 грн на добу.

Готель "Куточок здоров'я" пропонує гостям розміщення у двомісному номері з одним ліжком. Ціна - цілком прийнятна: 500 гривень на добу.

У більшості з перерахованих готелів є можливість замовити сніданки. Ціна на них варіюється в межах 90-120 гривень за людину.

Славське - хороший варіант відпочинку в горах. Як міні-вікенд, так і тривала відпустка, проведена у цій локації, прекрасно підійде навіть тим, хто не збирається кататися на лижах: тут є й безліч місць для спокійного затишного відпочинку в оточенні Карпат.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді дорого відпочивати на відомому курорті Буковель у Карпатах.

Також ми повідомляли, куди можна поїхати на відпочинок у Карпати в грудні.