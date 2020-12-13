Недешевые путешествия: как повысятся цены на проезд в 2021 году в Украине

На днях стало известно, что "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок в 2021 году. В проект финансового плана на будущий год компания заложила поэтапное повышение тарифов на перевозки пассажиров на 2% ежемесячно, начиная с марта следующего года.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал и.о. члена правления "УЗ", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"В проект финплана на 2021 год мы закладываем постепенное повышение тарифа на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта", - заявил он.

По словам Александра Перцовского, рост цены даст возможность "Укрзализныце" инвестировать в повышение качества перевозок.

"Индексация цен на пассажирские перевозки не происходила годами, мы держали цены на протяжении всего карантинного периода, поэтому рост закладываем как можно более мягкий: 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн грн дохода, что хоть и не перекроет всех расходов на перевозку, но даст нам возможность инвестировать в повышение качества перевозок", - сказал и.о. члена правления компании.

Цены на поездки по железной дороге в любом случае останутся доступными для потребителей по сравнению с другими видами транспорта. Также в компании заявили, что продолжат развивать программы лояльности, предоставлять особые условия для групповых перевозок и так далее.

Что нужно знать о повышении цен за проезд в поездах туристам и какие популярные направления могут вырасти в цене?

"Скидками на поезда Интерсити+ пользуется мало туристов"

Ранее, в августе 2020 года, "Укрзализныця" уже запустила программу лояльности для пассажиров поездов класса Интерсити+ - "покупай раньше – плати меньше". То есть, чем раньше покупать билет на поезд, тем дешевле он обойдется.

Выгодные скидки действуют в случаях, если пассажир покупает билеты в Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления самого поезда. Такая скидка действует для поездок во внутреннем сообщении по территории Украины. Таким образом, пассажиры могут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

У такой программы лояльности, представленной "Укрзализныцей" летом, хоть и есть свои "плюсы", но они особенно не повлияют на количество купленных билетов заранее, говорит РБК-Украина Владимир Наумов, глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры".

Фото: Экспресс в аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Билеты на поезда Интерсити+ 1-го класса покупают, как правило, люди с достаточным доходом. Этим классом пользуются преимущественно представители бизнеса. Для этого класса пассажиров планирование поездки за 90 дней является маловероятным. Хотя, конечно, какая-то небольшая часть пассажиров все же будет пользоваться данными скидками", - обращает внимание эксперт.

По его словам, цена билета в 1-й класс такого поезда со скидкой в 40% - это уже стоимость билета в вагон второго класса. Эксперт прогнозирует, что такую модель скидок на все классы поездов "Укрзализныця" вводить не будет.

Как будут повышаться цены и чего ждать туристам

"Укрзализныця" не может работать без финансового обеспечения пассажирского сектора, говорит РБК-Украина Олег Васильев, автор Youtube-канала "Железные магистрали", который освещает работу рельсового транспорта Украины и других стран.

"Государство уже который год не дает железной дороге денег на развитие, нет надлежащей компенсации убытков и так далее. Поэтому регулярное повышение тарифов – это естественный процесс", - отмечает он.

С другой стороны, компания не раз попадала в коррупционные скандалы из-за сомнительных тендерных закупок, добавляет Олег Васильев.

С учетом этого, он сомневается, что "озвученный прогноз бюджета по доходам от индексации тарифов на пассажирские перевозки – 500 млн. грн. - пойдет на благие дела".

Фото: Пригородный вокзал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что ждет пассажиров после повышения цен и сколько у нас "дешевых" поездов, о которых говорит директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский?

"После жесткого весеннего карантина железная дорога запустила поезда, сформированные из новых или модернизированных вагонов. Это значит, что и цена проезда там не дешевая, - отмечает Васильев.

"Путешествие по стране может вылиться в копеечку"

По просьбе РБК-Украина Олег Васильев приводит несколько примеров того, как повысятся цены за проезд в поездах.

"Самая низкая цена - в поездах Интерсити: чуть более 300 грн (2 класс). В ночных поездах билеты уже дороже – 500 грн (купе), 1300 грн ("СВ"). Туристы обычно ориентируются на ночные поезда, а дневными пользуются те, кому позволяют финансы оплатить лишние сутки в отеле или едут по заранее приобретенному туру", - отмечает он.

Самое популярное направление сегодня – "Киев-Львов: по расписанию "УЗ", туда назначены 16 пар поездов.

Из них только пять имеют плацкартные вагоны и, соответственно, самые дешевые места – 140-200 грн, поясняет эксперт.

Фото: Самое популярное направление сегодня – из Киева во Львов, отмечает Олег Васильев (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Если в течение 2021 года тарифы вырастут на 20% (по 2% ежемесячно), мы получим удорожание билетов на 28-100 грн, (плацкарт-купе), а в вагонах" СВ" - на 260 грн. А поезд № 004 "Запорожье-Ужгород" станет ценовым лидером, где купе будет стоить 1 290 грн, а "СВ" – 3 225 грн. Поэтому пассажирам, которые захотят сэкономить на поездке, придется ехать из Запорожья с пересадкой во Львове", - говорит он.

Олег Васильев добавляет, что большая часть поездов, которые назначили на новогодние каникулы, как раз являются недорогими и доступными.

"Но уже к концу февраля их отменят. Это говорит о том, что "УЗ" готова радовать пассажиров приемлемыми ценами только "на праздники". В остальное время путешествие по стране может вылиться в хорошую копеечку", - отмечает он.

Напомним, ранее сообщалось, что вскоре запустят новый скоростной поезд из Киева в Славское. Мы писали, что посмотреть в Славском и по каким ценам там можно отдохнуть в декабре.

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