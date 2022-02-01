"Не такий, як на картинці". Що варто враховувати, збираючись у відпустку на Маврикій взимку

Взимку 2022 року Маврикій став одним із туристичних напрямків, куди став збільшуватися попит на відпочинок серед українських туристів. Цю країну все частіше стали вибирати як альтернативу Мальдівам, де через зростаючий турпотік з різних країн час від часу складно забронювати відповідне розміщення.

Маврикій вирізняє дивовижна природа - білосніжні пляжі, гори, теплий Індійський океан, згаслі кратери вулканів, унікальні тварини, доброзичливе місцеве населення, комфортний клімат, описують курортну локацію в туристичному блозі Evoyage.

Що потрібно знати, плануючи відпочинок на курортах Маврикія, які пляжі найкрасивіші і які мінуси називають тревел-блогери зі свого досвіду – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Ідеальне місце для відпочинку з дітьми – плюси відпустки на Маврикії

Останнім часом відчувається зростання попиту на деякі напрямки, що послабили обмеження, розповідала раніше в коментарі РБК-Україна Світлана Вітковська, директор туроператора "Центр". За її словами, напрямок набирає популярність, не дивлячись на те, що їхати можна тільки вакцинованим туристам. У цю країну немає чартерів, але достатньо регулярних рейсів.

Фото: Пляж на Маврикії (unsplash.com/ondrej-bocek)

"Маврикій скасував обов'язковий карантин. Коли виникла ситуація, коли на Мальдівах не підтверджували хороші готелі, туристи вирішили спробувати щось нове. І це досить часте звернення в нашій компанії. Хоча це абсолютно неальтернативний напрямок, в тому числі і в ціновому сегменті – дорожче", - пояснювала вона.

Тим часом, туристи, які побували на відпочинку в цій курортній острівній локації, залишають позитивні відгуки в соцмережах.

"Маврикій - ідеальне місце для відпочинку з дітьми", - пишуть користувачі Instagram про плюси відпочинку на Маврикії.

Вони перераховують такі переваги курортної локації для сімейного відпустки:

пологі пляжі з білим піском;

дуже тепла вода;

красива природа;

невелика різниця в часі з часовим поясом в Україні - 2 години;

у супермаркетах можна купити будь-які європейські продукти.

Маврикій – в списку рекомендацій Lonely Planet на 2022 рік

Екзотичний острів потрапив в список путівника Lonely Planet на 2022 - на третє місце серед топ-10 локацій, які варто побачити після пандемії.

Фото: Парк із рожевими пісками на Маврикії (pixabay.com)

Там багатонаціональне дружнє населення, чудові поля для гольфу, безліч водних видів спорту, гірські походи, полювання, спостереження за птахами. Також туристів приваблюють розкішні курорти, стара колоніальна столиця і об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відмінна їжа, 3* і 4* готелі, один з кращих ботанічних садів в світі, яскраве нічне життя, красиві пляжні бари, одні з найстаріших скачок в світі, писав оглядач CNN Travel.

З України середній час перельоту – близько 15 годин з однією пересадкою, вартість авіаквитків – від 26 тис.гривень в обидві сторони. Проживання на острові – в середньому - 2500 гривень за ніч в 3* готелі.

Фото: Міські пляжі на Маврикії (unsplash.com/guillaume-baudusseau)

Мінуси райського острова. Думка тревел-блогера

У тревел-блозі Evoyage автор поділилася своїм досвідом відпочинку на Маврикії в січні 2022 року і розповіла про мінуси цього курортного напрямку.

Дуже далеко . Дістатися можна через Дубай або Стамбул. Наприклад, зі Стамбула рейс триває 10 годин. "Загалом, вже і до Мадагаскару з Маврикія рукою подати";

. Дістатися можна через Дубай або Стамбул. Наприклад, зі Стамбула рейс триває 10 годин. "Загалом, вже і до Мадагаскару з Маврикія рукою подати"; Циклон. Наприклад, грудень-січень вважається суперсезоном, але прилетів циклон і тропічний дощ йшов кілька днів без зупинки. Готелі невеликі, тому в погану погоду розваг майже немає;

Наприклад, грудень-січень вважається суперсезоном, але прилетів циклон і тропічний дощ йшов кілька днів без зупинки. Готелі невеликі, тому в погану погоду розваг майже немає; Пляж на пляж не приходиться. На різних частинах острова пляжі можуть кардинально відрізнятися один від одного, і океан може виявитися далеко не таким, як на картинці. На деяких - також багато морських їжаків.

На різних частинах острова пляжі можуть кардинально відрізнятися один від одного, і океан може виявитися далеко не таким, як на картинці. На деяких - також багато морських їжаків. Дорога. Основні екскурсії проходять на півдні, але більшість якісних готелів розташовані на інших сторонах острова. Дороги вузькі, так що відстані начебто невеликі, але в одну сторону шлях займав від години до півтори;

Основні екскурсії проходять на півдні, але більшість якісних готелів розташовані на інших сторонах острова. Дороги вузькі, так що відстані начебто невеликі, але в одну сторону шлях займав від години до півтори; Торгівля. Пляжі громадські, так що часто на них можна побачити місцевих. Також тут постійно щось намагаються продати - від плавок до перлів;

Пляжі громадські, так що часто на них можна побачити місцевих. Також тут постійно щось намагаються продати - від плавок до перлів; Дорого. Маврикій вважається елітним курортом, на зразок Мальдів або Сейшел, так що цінник тут відповідний.

"На мій погляд, більшість мінусів - не критичні. Хіба що треба уважно вибирати пляж і запастися ромом і серіалами на випадок тропічної зливи", - підводить підсумок мандрівниця.

Фото: Готель на Маврикії (unsplash.com/rumman-amin)

Кращі пляжі Маврикія. Де вибрати готель

На кращих ділянках острова побудовані найдорожчі готелі, проте пляжі на острові Маврикій знаходяться у вільному доступі та доступні до відвідування всіх охочих, звертає увагу тревел-блогер. Вона перераховує кращі пляжі, які можуть сподобатися туристам.



1. Пляж Гранд Бей - не тільки громадський, а й міський пляж. Тут дуже розвинена інфраструктура, безліч розваг. Красива вода. З мінусів - причал, де багато моторних човнів.



2. Пляж Flic-en-Flac - довгий і просторий. З висоти взагалі здався найкрасивішим. Але інфраструктури там толком немає. У порівнянні з іншими пляжами тут частіше можна зустріти на дні морських їжаків.



3. Пляж Ле Морн - дуже мальовничий, знаходиться біля підніжжя гори. Особливо сподобається тим, хто захоплюється водними видами спорту.



4. Пляж Trou aux Biches - вузький, але довгий, з красивим піском і розвиненою інфраструктурою. Один з найпопулярніших пляжів острова.



5. Пляж Бель Мар - багато хто вважає його найкращим. Локація ідеальна для тих, хто любить спокійний відпочинок. Пляж захищений кораловим рифом, так що море тут тихе, без хвиль. Кращі його відрізки зайняті готелями, так що він більше для відпочинку в готелі, ніж просто для відвідування.

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