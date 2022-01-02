Чек-лист на 2022-й: 10 найяскравіших локацій світу для незабутніх подорожей

Путівник Lonely Planet склав перелік кращих напрямків

Багато мандрівників через пандемію відклали перелік напрямків, які планували відвідати в найближчому майбутньому. Путівник Lonely Planet виділив 10 кращих міст, регіонів і країн, які варто відвідати в 2022 році, пише CNN.travel.

"Після вимушеної перерви прийшов час зняти з полиці ці давно відкладені плани поїздок і втілити їх у життя. Списки прославляють світ у всьому його чудовому і спокусливому розмаїтті", - йдеться в заяві Тома Холла, віце-президента Lonely Planet.

Куди з переліку можуть поїхати українці і у скільки обійдуться такі подорожі – в матеріалі РБК-Україна.

Які 10 країн варто відвідати після пандемії

10. Єгипет

В Єгипті знаходяться піраміди Гізи - одне з семи чудес світу. В даному випадку "стародавній" не є синонімом слова "нудний". Незважаючи на більш ніж 4500-річну історію, з кожним роком чудеса архітектури країни відкриваються з нових боків.

Для поїздки досить купити пакетний тур і здати ПЛР-тест за 72 години.

Фото: Пам'ятки в Єгипті (pixabay.com)

Ціни на переліт та проживання: пакетні тури коштують від 5750 гривень з людини на тиждень в Хургаді, включаючи авіапереліт.

При цьому ніч в Каїрі на сайті booking.com в середньому коштує від 1500 гривень в 3* готелі, а переліт від 7,8 тисяч гривень без пересадок в обидві сторони.

9. Малаві

У "теплому серці Африки" є скарби з невеликою кількістю туристів на дев'ятому за величиною в світі озері Малаві.

У Малаві є багато визначних пам'яток, які приваблюють африканські країни: наприклад, сафарі, де ви можете спостерігати за слонами, бабуїнами, бегемотами та іншими тваринами в їх природному середовищі існування - і все це за невелику плату.

В'їзд в Малаві українцям дозволений за наявності негативного ПЛР-тесту за 72 години.

Фото: Пейзажі в Малаві (unsplash.com/maria-zardoya)

Ціни на переліт та проживання: ніч в готелі в Блантайрі на сайті booking.com в середньому обійдеться в 2,5 тис. гривень. Полетіти в Малаві можна з двома-трьома пересадками від 16 годин у дорозі – вартість авіаквитків від 20 тис.гривень в обидві сторони.

8. Непал

У цієї гімалайської країни є чимало можливостей для мандрівників, які не піднімаються на найвищу гору в світі Еверест.

У віддаленому районі Мустанг мандрівники можуть досліджувати високогірну пустелю і по дорозі зустріти місцевих жителів в гостьових будинках, покуштувавши непальські делікатеси, такі як кава з маслом яка і обсмажені пельмені момо.

Фото: Храм у Непалі (pixabay.com)

Українці можуть летіти в Непал за наявності негативного ПЛР-тесту за 48-72 години в залежності від авікомпанії.

Ціни на переліт та проживання: у Катманду можна долетіти з однією пересадкою від 14 годин. Вартість авіаквитків - від 18,4 тис. гривень в обидві сторони.

Ніч в 3* готелі в Катманду на сайті booking.com можна знайти від 500 гривень, в 4* - від 1800 гривень.

7. Оман

Норвегія - не єдине місце в світі, де є фіорди. У Мусандамі, в Омані, на кордоні Ормузької протоки гори досягають висоти 2000 метрів, створюючи захопливе тло для вузьких ділянок води.

В рамках тієї ж поїздки туристи можуть потрапити в пустелю, де Оман зустрічається з Єменом, Саудівською Аравією і Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Для поїздки в Оман українцям потрібен сертифікат вакцинації і негативний ПЛР-тест за 72 години.

Фото: "Фіорди" в Омані (pixabay.com)

Ціни на переліт та проживання: у Маскат з Києва можна долетіти з однією пересадкою за 8 годин - за ціною 14 тис.грн. Проживання обійдеться в середньому 1500 гривень на добу в 3-4 * готелях.

6. Ангілья

Це заморська територія Великобританії, але формально - не країна. Тим не менш, чудовий карибський острів заслуговує більш пильної уваги. Туристи будуть в захваті від "аквамаринового моря, 33 громадських пляжів, спеки, чудових готелів і їжі".

Фото: Пляж в Ангільї (pixabay.com)

Хоча в'їзд вакцинованим українцям до Великобританії не заборонений, але летіти на острів - більше 30 годин із 3 пересадками.

Ціни на переліт: вартість авіаквитків - від 150 тисяч гривень в обидві сторони.

5. Словенія

Серед безлічі популярних напрямків Східної Європи Словенія іноді може загубитися. Країна- "коктейль" з балканської, середземноморської та альпійської атмосфери.

Завдяки невеликим розмірам країни відвідувачі можуть за короткий час подолати різні локації - від захоплюючого дух озера Блед до галасливої столиці Любляни. Цього року гід Мішлен вручив зірки семи ресторанам Словенії.

Фото: Озеро Блед в Словенії (pixabay.com)

Українці можуть їхати до Словенії з сертифікатом вакцинації або негативним тестом.

Ціни на переліт та проживання: долетіти в Любляну можна за 5 годин з однією пересадкою за ціною від 7 тис.гривень в обидві сторони. Ніч в готелі 3* в Любляні обійдеться в середньому в 2 тис.гривень.

4. Беліз

Дослідити руїни майя, скупатися в лазурево-блакитних водах і помилуватися неймовірною дикою природою - все це і багато іншого є в Белізі, куди можна дістатися прямими рейсами з декількох міст Північної Америки.

Система заповідників Белізького бар'єрного рифу, внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, захоплює дух.

Фото: В Беліз їдуть заради рифів, пляжів і руїн майя (unsplash.com/meritt-thomas)

Туризм в Белізі дозволений з негативним тестом і за умови дотримання "туристичних коридорів".

Ціни на переліт та проживання: вартість розміщення в середньому 3 тис. гривень на добу. Летіти в Беліз довго - від 35 годин з трьома пересадками. Вартість авіаквитків - від 40 тис.гривень в обидві сторони.

3. Маврикій

Райський острів знаходиться в Індійському океані на схід від Мадагаскару.

Там багатонаціональне дружнє населення, чудові поля для гольфу, безліч водних видів спорту, гірські походи, полювання, спостереження за птахами. Також туристів приваблюють розкішні курорти, Стара колоніальна столиця і об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відмінна їжа, 3* і 4 * готелі, один з кращих ботанічних садів в світі, яскраве нічне життя, красиві пляжні бари, одні з найстаріших скачок в світі.

Летіти на Маврикій можна з повним курсом вакцинації і негативним ПЛР-тестом.

Фото: Кольорові піски на Маврикії (pixabay.com)

Ціни на переліт та проживання: час у польоті - близько 15 годин з однією пересадкою, вартість авіаквитків – від 26 тис.гривень в обидві сторони. Проживання на острові – в середньому - 2500 гривень за ніч в 3* готелі.

2. Норвегія

Норвегія незмінно входить в списки найщасливіших країн світу.

"Якщо ви хочете направити цю заспокійливу енергію на себе, вирушайте в Бекескоген, найпівнічніший буковий ліс у світі. Це приблизно в двох годинах їзди від столиці Осло, так що ви можете легко познайомитися з містом і селом за один день", - радять туристам у виданні.

Норвегія залишається відкритою для вакцинованих громадян України навіть після виключення з "зеленого списку" ЄС.

Фото: Природа в Норвегії (pixabay.com)

Ціни на переліт та проживання: полетіти в Осло можна з однією пересадкою з часом у дорозі від 5 годин. Вартість квитків - від 3,3 тис.гривень в обидві сторони. Проживання в 3* готелі - від 4 тис.гривень за ніч.

1. Острови Кука

Столиця Островів Кука Раротонга - ворота в одне з найкрасивіших місць на планеті. Ця група з 15 островів у південній частині Тихого океану була на першому місці в списках побажань багатьох співробітників Lonely Planet на 2022 рік і далі.

Туристам пропонують розваги: дайвінг та риболовля, не кажучи вже про місцеві племена маорі в селі Те Вара Нуї.

Фото: Пляж на Островах Кука (pixabay.com)

З Островами Кука в України діє безвізовий режим до 31 дня. Проте кордони відкриють для туристів з 13 січня 2022 року. Дозволять прилітати вакцинованим мандрівникам з негативним тестом через територію Нової Зеландії.

Ціни на переліт та проживання: розміщення пропонують за ціною від 4000 гривень за ніч в готелі 3*. Авіаквитки обійдуться від 86 тис. гривень в обидві сторони. Летіти потрібно з трьома пересадками - від 40 годин.

Нагадаємо, ми писали, що екзотичні острови в Океанії відкрилися для туристів вперше за час пандемії.

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