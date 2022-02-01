"Не такой, как на картинке". Что стоит учитывать, собираясь в отпуск на Маврикий зимой

Зимой 2022 года Маврикий стал одним из туристических направлений, куда стал расти спрос на отдых среди украинских туристов. Эту страну все чаще стали выбирать как альтернативу Мальдивам, где из-за растущего турпотока из разных стран время от времени сложно забронировать подходящее размещение.

Маврикий отличает удивительная природа - белоснежные пляжи, горы, теплый Индийской океан, потухшие кратеры вулканов, уникальные животные, дружелюбное местное население, комфортный климат, описывают курортную локацию в туристическом блоге Evoyage.

Что нужно знать, планируя отдых на курортах Маврикия, какие пляжи самые красивые и какие минусы называют тревел-блогеры из своего опыта – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Идеальное место для отдыха с детьми" – плюсы отпуска на Маврикии

В последнее время чувствуется рост спроса на некоторые направления, ослабившие ограничения, рассказывала ранее в комментарии РБК-Украина Светлана Витковская, директор туроператора "Центр". По ее словам, направление набирает популярность, не смотря на то, что ехать можно только вакцинированным туристам. В эту страну нет чартеров, но достаточно регулярных рейсов.

Фото: Пляж на Маврикии (unsplash.com/ondrej-bocek)

"Маврикий отменил обязательный карантин. Когда возникла ситуация, когда на Мальдивах не подтверждают хорошие отели, туристы решили попробовать что-то новое. И это достаточно частое обращение в нашей компании. Хотя это совершенно неальтернативное направление, в том числе и в ценовом сегменте – дороже", - объясняла она.

Между тем, туристы, которые побывали на отдыхе в этой курортной островной локации, оставляют позитивные отзывы в соцсетях.

"Маврикий - идеальное место для отдыха с детьми", - пишут пользователи Instagram о плюсах отдыха на Маврикии.

Они перечисляют такие преимущества курортной локации для семейного отпуска:

пологие пляжи с белым песком;

очень теплая вода;

красивая природа;

небольшая разница во времени с часовым поясом в Украине - 2 часа;

в супермаркетах можно купить любые европейские продукты.

Маврикий – в списке рекоммендаций Lonely Planet на 2022 год

Экзотический остров попал в список путеводителя Lonely Planet на 2022 – на третье место среди топ-10 локаций, которые стоит увидеть после пандемии.

Фото: Парк с розовыми песками на Маврикии (pixabay.com)

Там многонациональное дружелюбное население, великолепные поля для гольфа, множество водных видов спорта, горные походы, охота, наблюдение за птицами. Также туристов привлекают роскошные курорты, старая колониальная столица и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, отличная еда, 3* и 4* отели, один из лучших ботанических садов в мире, яркая ночная жизнь, красивые пляжные бары, одни из старейших скачек в мире, писал обозреватель CNN Travel.

Из Украины среднее время перелета – около 15 часов с одной пересадкой, стоимость авиабилетов – от 26 тыс. гривен в обе стороны. Проживание на острове – в среднем - 2500 гривен за ночь в 3* отеле.

Фото: Городские пляжи на Маврикии (unsplash.com/guillaume-baudusseau)

Минусы райского острова. Мнение тревел-блогера

В тревел-блоге Evoyage автор поделилась своим опытом отдыха на Маврикии в январе 2022 года и рассказала о минусах этого курортного направления.

Очень далеко . Добраться можно через Дубай или Стамбул. Например, со Стамбула рейс длится 10 часов. "В общем, уже и до Мадагаскара с Маврикия рукой подать";

. Добраться можно через Дубай или Стамбул. Например, со Стамбула рейс длится 10 часов. "В общем, уже и до Мадагаскара с Маврикия рукой подать"; Циклоны. Например, декабрь-январь считается суперсезоном, но прилетел циклон и тропический дождь шел несколько дней без остановки. Отели небольшие, поэтому в плохую погоду развлечений почти нет;

Например, декабрь-январь считается суперсезоном, но прилетел циклон и тропический дождь шел несколько дней без остановки. Отели небольшие, поэтому в плохую погоду развлечений почти нет; Пляж пляжу рознь. На разных частях острова пляжи могут кардинально отличаться друг от друга, и океан может оказаться далеко не таким, как на картинке. На некоторых - также много морских ежей.

На разных частях острова пляжи могут кардинально отличаться друг от друга, и океан может оказаться далеко не таким, как на картинке. На некоторых - также много морских ежей. Дороги. Основные экскурсии проходят на юге, но большинство качественных отелей расположены на других сторонах острова. Дороги узкие, так что расстояния вроде бы небольшие, но в одну сторону путь занимал от часа до полутора;

Основные экскурсии проходят на юге, но большинство качественных отелей расположены на других сторонах острова. Дороги узкие, так что расстояния вроде бы небольшие, но в одну сторону путь занимал от часа до полутора; Торговля. Пляжи общественные, так что часто на них можно увидеть местных. Также тут постоянно что-то пытаются продать - от плавок до жемчуга;

Пляжи общественные, так что часто на них можно увидеть местных. Также тут постоянно что-то пытаются продать - от плавок до жемчуга; Дорого. Маврикий считается элитным курортом, вроде Мальдив или Сейшел, так что ценник тут соответствующий.

"На мой взгляд, большинство минусов - не критичны. Разве что надо внимательно выбирать пляж и запастись ромом и сериалами на случай тропического ливня", - подводит итог путешественница.

Фото: Отель на Маврикии (unsplash.com/rumman-amin)

Лучшие пляжи Маврикия. Где выбрать отель

На лучших участках острова построены самые дорогие гостиницы, тем не менее пляжи на острове Маврикий находятся в свободном доступе и доступны к посещению всем желающим️, обращает внимание тревел-блогер. Она перечисляет лучшие пляжи, которые могут понравиться туристам.



1. Пляж Гранд Бэй - не только общественный, но и городской пляж. Здесь очень развитая инфраструктура, множество развлечений. Красивая вода. Из минусов - причал, где много моторных лодок.



2. Пляж Flic-en-Flac - длинный и просторный. С высоты вообще показался самым красивым. Но инфраструктуры там толком нет. По сравнению с другими пляжами тут чаще можно встретить на дне морских ежей.



3. Пляж Ле Морн - очень живописный, находится у подножия горы. Особенно понравится тем, кто увлекается водными видами спорта.



4. Пляж Trou aux Biches - узкий, но длинный, с красивым песком и развитой инфраструктурой. Один из самых популярных пляжей острова.



5. Пляж Бель Мар - многие считают его лучшим. Локация идеальна для тех, кто любит спокойный отдых. Пляж защищен коралловым рифом, так что море тут тихое, без волн. Лучшие его отрезки заняты отелями, так что он больше для отдыха в гостинице, чем просто для посещения.

Напомним, мы писали про главные тренды мирового туризма в 2022 году.

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