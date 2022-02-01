"Не такой, как на картинке". Что стоит учитывать, собираясь в отпуск на Маврикий зимой

Названы главные плюсы и минусы путешествия на райский остров в Индийском океане
Зимой 2022 года Маврикий стал одним из туристических направлений, куда стал расти спрос на отдых среди украинских туристов. Эту страну все чаще стали выбирать как альтернативу Мальдивам, где из-за растущего турпотока из разных стран время от времени сложно забронировать подходящее размещение.
Маврикий отличает удивительная природа - белоснежные пляжи, горы, теплый Индийской океан, потухшие кратеры вулканов, уникальные животные, дружелюбное местное население, комфортный климат, описывают курортную локацию в туристическом блоге Evoyage.
Что нужно знать, планируя отдых на курортах Маврикия, какие пляжи самые красивые и какие минусы называют тревел-блогеры из своего опыта – в материале TRAVEL РБК-Украина.
В последнее время чувствуется рост спроса на некоторые направления, ослабившие ограничения, рассказывала ранее в комментарии РБК-Украина Светлана Витковская, директор туроператора "Центр". По ее словам, направление набирает популярность, не смотря на то, что ехать можно только вакцинированным туристам. В эту страну нет чартеров, но достаточно регулярных рейсов.
"Маврикий отменил обязательный карантин. Когда возникла ситуация, когда на Мальдивах не подтверждают хорошие отели, туристы решили попробовать что-то новое. И это достаточно частое обращение в нашей компании. Хотя это совершенно неальтернативное направление, в том числе и в ценовом сегменте – дороже", - объясняла она.
Между тем, туристы, которые побывали на отдыхе в этой курортной островной локации, оставляют позитивные отзывы в соцсетях.
"Маврикий - идеальное место для отдыха с детьми", - пишут пользователи Instagram о плюсах отдыха на Маврикии.
Они перечисляют такие преимущества курортной локации для семейного отпуска:
Экзотический остров попал в список путеводителя Lonely Planet на 2022 – на третье место среди топ-10 локаций, которые стоит увидеть после пандемии.
Там многонациональное дружелюбное население, великолепные поля для гольфа, множество водных видов спорта, горные походы, охота, наблюдение за птицами. Также туристов привлекают роскошные курорты, старая колониальная столица и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, отличная еда, 3* и 4* отели, один из лучших ботанических садов в мире, яркая ночная жизнь, красивые пляжные бары, одни из старейших скачек в мире, писал обозреватель CNN Travel.
Из Украины среднее время перелета – около 15 часов с одной пересадкой, стоимость авиабилетов – от 26 тыс. гривен в обе стороны. Проживание на острове – в среднем - 2500 гривен за ночь в 3* отеле.
В тревел-блоге Evoyage автор поделилась своим опытом отдыха на Маврикии в январе 2022 года и рассказала о минусах этого курортного направления.
"На мой взгляд, большинство минусов - не критичны. Разве что надо внимательно выбирать пляж и запастись ромом и сериалами на случай тропического ливня", - подводит итог путешественница.
На лучших участках острова построены самые дорогие гостиницы, тем не менее пляжи на острове Маврикий находятся в свободном доступе и доступны к посещению всем желающим️, обращает внимание тревел-блогер. Она перечисляет лучшие пляжи, которые могут понравиться туристам.
1. Пляж Гранд Бэй - не только общественный, но и городской пляж. Здесь очень развитая инфраструктура, множество развлечений. Красивая вода. Из минусов - причал, где много моторных лодок.
2. Пляж Flic-en-Flac - длинный и просторный. С высоты вообще показался самым красивым. Но инфраструктуры там толком нет. По сравнению с другими пляжами тут чаще можно встретить на дне морских ежей.
3. Пляж Ле Морн - очень живописный, находится у подножия горы. Особенно понравится тем, кто увлекается водными видами спорта.
4. Пляж Trou aux Biches - узкий, но длинный, с красивым песком и развитой инфраструктурой. Один из самых популярных пляжей острова.
5. Пляж Бель Мар - многие считают его лучшим. Локация идеальна для тех, кто любит спокойный отдых. Пляж защищен коралловым рифом, так что море тут тихое, без волн. Лучшие его отрезки заняты отелями, так что он больше для отдыха в гостинице, чем просто для посещения.
Напомним, мы писали про главные тренды мирового туризма в 2022 году.
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