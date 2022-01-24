Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимку

Всі особливості першої поїздки в країну: ціни, клімат і особливості місцевої культури

Відпочинок на Шрі-Ланці взимку протягом багатьох років був одним з найпопулярніших варіантів провести не тільки коротку відпустку, але і "зимівлю" з віддаленою роботою. Після пандемії країна знову приваблює любителів океану і тропіків в Азії.

Українські туристи розповідають, які враження залишає країна, що пережила суворий карантин без туризму, і які особливості варто враховувати, відпочиваючи самостійно без туроператорів.

"Ні в чому собі не відмовляючи". У скільки обійдеться місяць на Шрі-Ланці

Киянка Ольга Бутенко у перших числах січня вирушила на Шрі-Ланку вперше-відпочивати самостійно з друзями, поєднуючи відпустку з віддаленою роботою. Вона вирішила провести на тропічному острові місяць, відвідуючи різні локації. Про свій досвід самостійної поїздки на Шрі-Ланку вона розповіла TRAVEL РБК-Україна.

Фото: Багато туристів вирушають на Шрі-Ланку самостійно (unsplash.com/farhath-firows)

Побувавши в декількох селищах, туристка зазначила, що вплив пандемії на острові вже не відчувається – всі туристичні локації і кафе повноцінно працюють.

"Спочатку ми жили в Тангаллі - це маленьке село, де практично нічого не відбувається. Там є кафешки, кінотеатр. Ми знімали будиночок на березі океану за 30 доларів, але спокійно можна знайти за 10", - поділилася вона.

Пізніше компанія вирушила в Велігаму - селище з серфінгом, тусовками, великою кількістю російськомовних туристів і айтішників.

"Це село для тих, хто віддалено працює – там тусовки, багато туристів. Ціни вищі, ніж у Тангаллі - суп з морепродуктами замість 600 рупій (84 гривні) коштував вже 900 рупій (125 гривень). Орендувати серф коштує 300 рупій, а урок обійдеться в 2000 рупій (280 гривень)", - розповіла вона.

На вихідні українці їздили в Нувара-Елія з чайними плантаціями і Еллу - на таксі і поїздом. Весь транспорт на 4 людей обійшовся 200 доларів. У парку Яла дівчина відвідала сафарі з леопардами і слонами (50 доларів), сходила на Пік Адама (куди туристи піднімаються 3-4 години заради унікальних видів з вершини), знаменитий міст-віадук.

Фото: Чайні плантації на Шрі-Ланці і віадук - місце для екскурсій (pixabay.com)

"Мене вразило те, що Шрі-Ланка - "просунута" країна в порівнянні з Занзібаром, де я була в минулому році. З неприємного - занадто багато російськомовних туристів і завищені ціни у водіїв тук-туків. І ще в кожному селі є магазини з алкоголем, куди завжди великі черги", - поділилася вона першими враженнями від туристичних локацій.

За її підрахунками, місяць проживання з харчуванням у кафе, якщо "ні в чому собі не відмовляти", обійдеться в 1,5 тисячі доларів. За квитки авіакомпанії Air Arabia в обидві сторони Ольга заплатила 20 тис. гривень.

Фото: Залізниця в джунглях на острові (unsplash.com/yves-alarie)

Які речі брати з собою з України

Львів'янка Анна Дудкіна ділиться досвідом свого самостійного відпочинку на Шрі-Ланці на сторінці у Facebook і дає поради туристам, які їдуть туди вперше.

Мандрівниця відпочиває там цілий січень з чоловіком і 11-річним сином. Для проживання орендувала приватну віллу, їжу купує і готує самостійно. Локацію вибрали тиху, з можливістю безпечно купатися.

"Це тропіки, готуйтеся до пекучого сонця і вологості, тут завжди температура повітря 28-30 градусів і води - 29 тому, активний час на вулиці - це ранок 6-10, вечір 16-18 годин", - дає першу пораду вона.

Вечорами буває теплий дощ. Сонце сідає дуже швидко, сутінки змінюються темрявою, це варто враховувати при поверненні додому.

Фото: Туристи милуються заходом сонця на Шрі-Ланці (unsplash.com/chathura-indika)

З одягу вона рекомендує брати всі речі вільного крою з натуральних тканин: кілька купальників, шорт, майок, туніки з довгим рукавом, легкі штани, пару футболок, головні убори. Ще - шльопанці і легкі кросівки для екскурсій.

Також вона наводить список необхідних речей:

перехідник для розетки;

крем spf 50;

рушник спортивний з мікрофібри;

тальк як дезодорант і засіб від натертостей;

аптечка (свій меднабір + антигістамінні препарати від укусів комарів і вушні краплі);

засоби від комарів;

якісні сонцезахисні окуляри;

бальзами для розплутування волосся після пляжу;

маску для підводного купання;

ніж, якщо готувати будете самі;

містка валіза, щоб привезти фрукти, спеції, чай і подарунки;

кава - там гарної немає;

смачні подарунки для господарів будинку: ковбаса, чорний шоколад, цукерки.

Суми на їжу на Шрі-Ланці доступні - в 2019 році сім'я на місяць витратила 470 доларів на трьох.

Фото: Туристам на Шрі-Ланці дешевше готувати морепродукти самим (pixabay.com)

"У кафешках ми харчувалися, але не часто через одноманітно рисову та гостру їжу. Лангустини і коралову рибу немає сенсу замовляти в кафе, коли вдома свіжий улов і гриль. Вибираючи віллу, будинок, житло, збираючись самостійно готувати, уточнюйте, що є з техніки", - радить Ганна.

"Називають ціну в два рази більше реальної". Спілкування з місцевими жителями і обман

Ланкійці - усміхнені, доброзичливі та відкриті люди, розповідає львів'янка. У нетуристичних районах до білошкірих туристів виявляють непідробний інтерес і здивування, намагаються помацати маленьких дітей, потримати їх на руках. Можуть запросити в гості і навіть навчать готувати місцеву їжу на своїй кухні.

Але в туристичних районах варто бути насторожі. Анна перераховує особливі категорії місцевих, які заробляють на туристах.

"Пляжні продажники. Поки ви не примелькаетесь на своєму пляжі, місцеві мережеві маркетологи будуть щось "впарювати": екскурсію, супровід, серфінг, вироби. Потерпіть, ввічливо відмовляйтеся і обіцяйте, що коли-небудь зайдете. Через тиждень ви перестанете бути здобиччю", - описує вона нав'язливу торгівлю.

Фото: На Шрі-Ланці туристів можуть обманювати торговці (unsplash.com/chathura-indika)

Також вона застерігає від "бічбоїв", що пропонують себе жінкам за гроші. Ще є категорія місцевих, які допомагають продавцям обманювати в ціні.

"Ви йдете вздовж торгових наметів і до вас ненав'язливо чіпляється людина, йде поруч, розпитує про щось або розповідає, де кращі фрукти. А коли ви підходите до потрібного товару і питаєте ціну, цей "прилипала" нібито перекладає ваше запитання і називає вам ціну в два рази вище реальної", - описує вона схему обману.

Продавці, бачачи прилипалу, туристу реальної ціни не називають, а цінників немає. Потім цей "супроводжувач" отримує свій відсоток від угоди. Так ще діють неперевірені гіди-аферисти. В такому випадку слід або ходити зі своїм гідом, або купувати товари в супермаркетах.

"Більшість людей не розмовляють англійською, вони можуть кивати, посміхатися, але толком не розуміти, про що ви говорите. Купити їжу і доїхати на тук-туці ви зможете. Часто у водія тук-тука є російськомовний друг, якому він дзвонить", - зазначає ще одну складність туристка.

Фото: Водії тук-туків знаходять спосіб спілкуватися з туристами їхньою мовою (unsplash.com/kanchana-amilani)

До слова, на Шрі-Ланці - пріоритет готівки. Краще везти долари найсвіжішого зразка (старі купюри приймають за заниженим курсом), міняти в ювелірних магазинах або в рідко зустрічаються обмінниках. А за останніми правилами, туристи повинні розраховувтаися тільки валютою або показувати чек про обмін.

"Фрукти, морепродукти, овочі на ринках - все за готівку. Карткою можна розраховуватися в супермаркеті, знімати в банкоматі невигідно через подвійну конвертацію", - радить вона.

На Шрі-Ланці можна розрахуватися за допомогою банківських карт, але не безконтактно.

Яких тварин варто побоюватися на острові

Багато туристів, вирушаючи на відпочинок у тропічну локацію, готуються до зустрічі з місцевою живністю, яка може бути не тільки цікавою і екзотичною, але і небезпечною.

Фото: Житло для туристів оточене тропічною природою (unsplash.com/abdullah-farouk)

Основне, що потрібно враховувати при спілкуванні з місцевою фауною, за словами Анни:

"Ви в гостях, а не навпаки. Місцева фауна боїться вас більше - в 99% вона сама не нападає, крім комарів. Більшою мірою вся живність не отруйна в місцях, де живуть люди".

Фото: Всюдисущі тварини на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Які комахи та інші тварини можуть зустрітися туристам:

Мурахи. "Вони привчать вас до порядку - не залишати нічого їстівного, ні бананової шкірки, ні крихти, ні солодкої краплі, інакше вони швидко прокладуть шлях до вашого житла. Комарі. Рятуйтеся, чим можете і як вмієте. Когось вони кусають, когось ні, з'являються ввечері, а іноді їх немає. Піщані блохи живуть на пляжах в піску, але не на всіх і не завжди. Дрібні, майже непомітні, чорні крапочки, кусають не відчутно, але залишають багато червоних прищів, які довго сходять. Варани - величезні і маленькі. Самі не нападають і не підходять. Це санітари, чистильники і прибиральники. Зустрінете - обійдіть, не наближайтеся, у них небезпечний хвіст, як батіг, ним можуть зламати ноги собаці. Білко-бурундуки (пальмова білка) - милі хвостаті голосисті стрибунці - це їх ви будете найчастіше чути. Гекони - розміром в палець, повзають по стінах і стелі, їдять мошок і комарів. Спритні і полохливі, вранці можна зустріти на кухні в раковині, тікають, не знайомлячись, блискавично. Черепаха. Нам дуже пощастило з пляжем. Там в січні припливають оливкові черепахи відкладати яйця. Це незабутній і зворушливий процес, коли черепаха, не дивлячись на людей, виходить і починає рити яму і відкладати близько 140 яєць. На пляжі є місцеві хлопці, які викопують кладку і переносять яйця в безпечне місце і там вже стежать до моменту вилуплення. Ми були свідками, як маленькі черепашата залишають пляж і рушають в океан. Павичі. Красиві зовні, але не вміють красиво співати – кричать. І ці туші можуть злетіти на паркан. Павуки - не отруйні, хоч і великі, не нападають, їдять мошок, корисні. Собаки - нічийні, всі - як від однієї мами. Можуть гавкати, коли ви ще не знайомі, не нападають, зустрічаються часто на пляжі. Летючі лисиці - як великі птахи, зустрічаються ввечері, безпечні, літають. Змії - вкрай рідко можна зустріти один вид зеленої нешкідливою змії, яка живе на деревах. Птахи - різні красиві і голосисті, в тому числі папуги".

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