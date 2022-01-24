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Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимку

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Понеділок 24 січня 2022 07:55
Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимку Фото: Відпочинок на Шрі-Ланці (unsplash.com/anistanwatt)
Автор: Ольга Маджумдар

Всі особливості першої поїздки в країну: ціни, клімат і особливості місцевої культури

Відпочинок на Шрі-Ланці взимку протягом багатьох років був одним з найпопулярніших варіантів провести не тільки коротку відпустку, але і "зимівлю" з віддаленою роботою. Після пандемії країна знову приваблює любителів океану і тропіків в Азії.

Українські туристи розповідають, які враження залишає країна, що пережила суворий карантин без туризму, і які особливості варто враховувати, відпочиваючи самостійно без туроператорів.

"Ні в чому собі не відмовляючи". У скільки обійдеться місяць на Шрі-Ланці

Киянка Ольга Бутенко у перших числах січня вирушила на Шрі-Ланку вперше-відпочивати самостійно з друзями, поєднуючи відпустку з віддаленою роботою. Вона вирішила провести на тропічному острові місяць, відвідуючи різні локації. Про свій досвід самостійної поїздки на Шрі-Ланку вона розповіла TRAVEL РБК-Україна.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Багато туристів вирушають на Шрі-Ланку самостійно (unsplash.com/farhath-firows)

Побувавши в декількох селищах, туристка зазначила, що вплив пандемії на острові вже не відчувається – всі туристичні локації і кафе повноцінно працюють.

"Спочатку ми жили в Тангаллі - це маленьке село, де практично нічого не відбувається. Там є кафешки, кінотеатр. Ми знімали будиночок на березі океану за 30 доларів, але спокійно можна знайти за 10", - поділилася вона.

Пізніше компанія вирушила в Велігаму - селище з серфінгом, тусовками, великою кількістю російськомовних туристів і айтішників.

"Це село для тих, хто віддалено працює – там тусовки, багато туристів. Ціни вищі, ніж у Тангаллі - суп з морепродуктами замість 600 рупій (84 гривні) коштував вже 900 рупій (125 гривень). Орендувати серф коштує 300 рупій, а урок обійдеться в 2000 рупій (280 гривень)", - розповіла вона.

На вихідні українці їздили в Нувара-Елія з чайними плантаціями і Еллу - на таксі і поїздом. Весь транспорт на 4 людей обійшовся 200 доларів. У парку Яла дівчина відвідала сафарі з леопардами і слонами (50 доларів), сходила на Пік Адама (куди туристи піднімаються 3-4 години заради унікальних видів з вершини), знаменитий міст-віадук.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Чайні плантації на Шрі-Ланці і віадук - місце для екскурсій (pixabay.com)

"Мене вразило те, що Шрі-Ланка - "просунута" країна в порівнянні з Занзібаром, де я була в минулому році. З неприємного - занадто багато російськомовних туристів і завищені ціни у водіїв тук-туків. І ще в кожному селі є магазини з алкоголем, куди завжди великі черги", - поділилася вона першими враженнями від туристичних локацій.

За її підрахунками, місяць проживання з харчуванням у кафе, якщо "ні в чому собі не відмовляти", обійдеться в 1,5 тисячі доларів. За квитки авіакомпанії Air Arabia в обидві сторони Ольга заплатила 20 тис. гривень.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Залізниця в джунглях на острові (unsplash.com/yves-alarie)

Які речі брати з собою з України

Львів'янка Анна Дудкіна ділиться досвідом свого самостійного відпочинку на Шрі-Ланці на сторінці у Facebook і дає поради туристам, які їдуть туди вперше.

Мандрівниця відпочиває там цілий січень з чоловіком і 11-річним сином. Для проживання орендувала приватну віллу, їжу купує і готує самостійно. Локацію вибрали тиху, з можливістю безпечно купатися.

"Це тропіки, готуйтеся до пекучого сонця і вологості, тут завжди температура повітря 28-30 градусів і води - 29 тому, активний час на вулиці - це ранок 6-10, вечір 16-18 годин", - дає першу пораду вона.

Вечорами буває теплий дощ. Сонце сідає дуже швидко, сутінки змінюються темрявою, це варто враховувати при поверненні додому.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Туристи милуються заходом сонця на Шрі-Ланці (unsplash.com/chathura-indika)

З одягу вона рекомендує брати всі речі вільного крою з натуральних тканин: кілька купальників, шорт, майок, туніки з довгим рукавом, легкі штани, пару футболок, головні убори. Ще - шльопанці і легкі кросівки для екскурсій.

Також вона наводить список необхідних речей:

  • перехідник для розетки;
  • крем spf 50;
  • рушник спортивний з мікрофібри;
  • тальк як дезодорант і засіб від натертостей;
  • аптечка (свій меднабір + антигістамінні препарати від укусів комарів і вушні краплі);
  • засоби від комарів;
  • якісні сонцезахисні окуляри;
  • бальзами для розплутування волосся після пляжу;
  • маску для підводного купання;
  • ніж, якщо готувати будете самі;
  • містка валіза, щоб привезти фрукти, спеції, чай і подарунки;
  • кава - там гарної немає;
  • смачні подарунки для господарів будинку: ковбаса, чорний шоколад, цукерки.

Суми на їжу на Шрі-Ланці доступні - в 2019 році сім'я на місяць витратила 470 доларів на трьох.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Туристам на Шрі-Ланці дешевше готувати морепродукти самим (pixabay.com)

"У кафешках ми харчувалися, але не часто через одноманітно рисову та гостру їжу. Лангустини і коралову рибу немає сенсу замовляти в кафе, коли вдома свіжий улов і гриль. Вибираючи віллу, будинок, житло, збираючись самостійно готувати, уточнюйте, що є з техніки", - радить Ганна.

"Називають ціну в два рази більше реальної". Спілкування з місцевими жителями і обман

Ланкійці - усміхнені, доброзичливі та відкриті люди, розповідає львів'янка. У нетуристичних районах до білошкірих туристів виявляють непідробний інтерес і здивування, намагаються помацати маленьких дітей, потримати їх на руках. Можуть запросити в гості і навіть навчать готувати місцеву їжу на своїй кухні.

Але в туристичних районах варто бути насторожі. Анна перераховує особливі категорії місцевих, які заробляють на туристах.

"Пляжні продажники. Поки ви не примелькаетесь на своєму пляжі, місцеві мережеві маркетологи будуть щось "впарювати": екскурсію, супровід, серфінг, вироби. Потерпіть, ввічливо відмовляйтеся і обіцяйте, що коли-небудь зайдете. Через тиждень ви перестанете бути здобиччю", - описує вона нав'язливу торгівлю.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: На Шрі-Ланці туристів можуть обманювати торговці (unsplash.com/chathura-indika)

Також вона застерігає від "бічбоїв", що пропонують себе жінкам за гроші. Ще є категорія місцевих, які допомагають продавцям обманювати в ціні.

"Ви йдете вздовж торгових наметів і до вас ненав'язливо чіпляється людина, йде поруч, розпитує про щось або розповідає, де кращі фрукти. А коли ви підходите до потрібного товару і питаєте ціну, цей "прилипала" нібито перекладає ваше запитання і називає вам ціну в два рази вище реальної", - описує вона схему обману.

Продавці, бачачи прилипалу, туристу реальної ціни не називають, а цінників немає. Потім цей "супроводжувач" отримує свій відсоток від угоди. Так ще діють неперевірені гіди-аферисти. В такому випадку слід або ходити зі своїм гідом, або купувати товари в супермаркетах.

"Більшість людей не розмовляють англійською, вони можуть кивати, посміхатися, але толком не розуміти, про що ви говорите. Купити їжу і доїхати на тук-туці ви зможете. Часто у водія тук-тука є російськомовний друг, якому він дзвонить", - зазначає ще одну складність туристка.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Водії тук-туків знаходять спосіб спілкуватися з туристами їхньою мовою (unsplash.com/kanchana-amilani)

До слова, на Шрі-Ланці - пріоритет готівки. Краще везти долари найсвіжішого зразка (старі купюри приймають за заниженим курсом), міняти в ювелірних магазинах або в рідко зустрічаються обмінниках. А за останніми правилами, туристи повинні розраховувтаися тільки валютою або показувати чек про обмін.

"Фрукти, морепродукти, овочі на ринках - все за готівку. Карткою можна розраховуватися в супермаркеті, знімати в банкоматі невигідно через подвійну конвертацію", - радить вона.

На Шрі-Ланці можна розрахуватися за допомогою банківських карт, але не безконтактно.

Яких тварин варто побоюватися на острові

Багато туристів, вирушаючи на відпочинок у тропічну локацію, готуються до зустрічі з місцевою живністю, яка може бути не тільки цікавою і екзотичною, але і небезпечною.

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Житло для туристів оточене тропічною природою (unsplash.com/abdullah-farouk)

Основне, що потрібно враховувати при спілкуванні з місцевою фауною, за словами Анни:

"Ви в гостях, а не навпаки. Місцева фауна боїться вас більше - в 99% вона сама не нападає, крім комарів. Більшою мірою вся живність не отруйна в місцях, де живуть люди".

Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимкуФото: Всюдисущі тварини на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Які комахи та інші тварини можуть зустрітися туристам:

  1. Мурахи. "Вони привчать вас до порядку - не залишати нічого їстівного, ні бананової шкірки, ні крихти, ні солодкої краплі, інакше вони швидко прокладуть шлях до вашого житла.
  2. Комарі. Рятуйтеся, чим можете і як вмієте. Когось вони кусають, когось ні, з'являються ввечері, а іноді їх немає. Піщані блохи живуть на пляжах в піску, але не на всіх і не завжди. Дрібні, майже непомітні, чорні крапочки, кусають не відчутно, але залишають багато червоних прищів, які довго сходять.
  3. Варани - величезні і маленькі. Самі не нападають і не підходять. Це санітари, чистильники і прибиральники. Зустрінете - обійдіть, не наближайтеся, у них небезпечний хвіст, як батіг, ним можуть зламати ноги собаці.
  4. Білко-бурундуки (пальмова білка) - милі хвостаті голосисті стрибунці - це їх ви будете найчастіше чути.
  5. Гекони - розміром в палець, повзають по стінах і стелі, їдять мошок і комарів. Спритні і полохливі, вранці можна зустріти на кухні в раковині, тікають, не знайомлячись, блискавично.
  6. Черепаха. Нам дуже пощастило з пляжем. Там в січні припливають оливкові черепахи відкладати яйця. Це незабутній і зворушливий процес, коли черепаха, не дивлячись на людей, виходить і починає рити яму і відкладати близько 140 яєць. На пляжі є місцеві хлопці, які викопують кладку і переносять яйця в безпечне місце і там вже стежать до моменту вилуплення. Ми були свідками, як маленькі черепашата залишають пляж і рушають в океан.
  7. Павичі. Красиві зовні, але не вміють красиво співати – кричать. І ці туші можуть злетіти на паркан.
  8. Павуки - не отруйні, хоч і великі, не нападають, їдять мошок, корисні.
  9. Собаки - нічийні, всі - як від однієї мами. Можуть гавкати, коли ви ще не знайомі, не нападають, зустрічаються часто на пляжі.
  10. Летючі лисиці - як великі птахи, зустрічаються ввечері, безпечні, літають.
  11. Змії - вкрай рідко можна зустріти один вид зеленої нешкідливою змії, яка живе на деревах.
  12. Птахи - різні красиві і голосисті, в тому числі папуги".

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