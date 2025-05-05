Лучшие пляжи мира в 2025 году: эксперты назвали топ-50 мест, которые подарят райское наслаждение

В свежем рейтинге 50 лучших пляжей мира - традиционно экзотика, бирюзовая вода и белый песок. Но на этот раз список удивил не только фаворитами, но и отсутствием: некоторые фавориты прошлых лет в рейтинг не попали.

Какие пляжи мира попали в топ-50, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Розовый песок, кристальные воды, дикие лагуны и скалы, обрывающиеся прямо в океан - таков нынешний рейтинг лучших пляжей планеты. В перечне - места со всех континентов, от затерянных островов Мадагаскара до райских уголков Карибского бассейна.

Топ-10 лучших пляжей в мире

1. Кала Голоритце, Италия

Спрятанный на побережье Сардинии, этот пляж поражает бирюзовыми водами и белоснежными скалами. Добраться сюда можно только пешком или на лодке, что добавляет очарования. Кала Голоритце (фото: Википедия)

2. Пляж Энталула, Филиппины

Маленький рай в архипелаге Палаван, известный своей кристально чистой водой и известняковыми скалами. Идеальное место для снорклинга. Пляж Энталула (фото: worlds50beaches)

3. Пляж Банг Бао, Таиланд

Пляж на острове Ко Чанг с мягким белым песком, спокойной атмосферой и яркими закатами. Рядом - аутентичная рыбацкая деревня. Пляж Банг Бао (фото: Википедия)

4. Пляж Фтери, Греция

Находится на острове Кефалония. Окружен скалами и нетронутой природой, доступен только на лодке. Пляж Фтери (фото: Википедия)

5. Пляж PK 9, Французская Полинезия

Расположенный на атолле Тикехау, этот пляж почти безлюдный, с розовым песком и лагуной цвета неба. Пляж PK 9 (фото: worlds50beaches)

6. Канта-де-ла-Плая, Доминиканская Республика

Живописное побережье на острове Саона, с пальмами, спокойной водой и нулевой инфраструктурой - только природа. Канта-де-ла-Плая (фото: worlds50beaches)

7. Анс Сурс д'Аржан, Сейшелы

Один из самых фотографируемых пляжей мира. Огромные гранитные валуны, изумрудная вода и ласковый песок - классика тропиков. Анс Сурс д'Аржан (фото: Википедия)

8. Носи Иранжа, Мадагаскар

Два острова, соединенные песчаным перешейком, появляющимся во время отлива. Чистая вода и нереальные виды. Носи Иранжа (фото: Википедия)

9. Пляж Офу, Американское Самоа

Настоящий затерянный рай в Тихом океане. Дикая природа, мало людей и коралловые рифы прямо у берега. Пляж Офу (фото: Википедия)

10. Грейс-Бей, Теркс и Кайкос

Один из самых известных пляжей Карибов. Длинный, широкий, с идеальным песком и роскошными курортами. Грейс-Бей (фото: Википедия)

Какие еще пляжи попади в рейтинг

11. Бирюзовый залив, Австралия

12. Пляж Боулдерс, ЮАР

13. Розовый пляж, Индонезия

14. Шол-Бей-Ист, Ангилья

15. Лагуна Детва, Йемен

16. Пляж Вутуми, Греция

17. Остров Одна Нога, Острова Кука

18. Пляж Родас, Испания

19. Пляж Баландра, Мексика

20. Пляж Понтал-ду-Аталая, Бразилия

21. Пляж Уортон, Австралия

22. Кайо-де-Агуа, Венесуэла

23. Севен-Майл-Бич, Каймановы острова

24. Кайо-Сапатилья, Япония

25. Бая-ду-Саншу, Бразилия

26. Подковообразный залив, Бермудские острова.

27. Остров Палау Паламбак, Индонезия.

28. Пляж Фридом, Таиланд

29. Скопление скал (The Baths), Британские Виргинские острова

30. Анс Жоржет, Сейшелы

31. Пляж Фрайс, Антигуа и Барбуда

32. Гранд-Анс, Гренада

33. Пляж Ле Морн, Маврикий

34. Многократный залив (Bahía de las Águilas), Доминикана

35. Мидс Бэй, Ангилья

36. Пляж Порто Кацики, Греция

37. Голый пляж, Австралия

38. Пляж Бон-Бон, Филиппины

39. Пляж Саадият, ОАЭ

40. Гоямбокка, Шри-Ланка

41. Пляж Пунта Ува, Коста-Рика

42. Сиеста-Бич, США

43. Пляж Падже, Занзибар

44. Пляж Клейн-Бонер, Бонайре

45. Пляж Катедрал-Коув, Новая Зеландия

46. Санта-Джулия, Франция

47. Залив Гарднер, Эквадор

48. Пляж Ким, Ирландия

49. Песчаная коса Кураманди, Мальдивы

50. Ла Пелоза, Италия

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, worlds50beaches, Travel + Leisure.