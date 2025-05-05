Найкращі пляжі світу у 2025 році: експерти назвали топ-50 місць, які подарують райську насолоду

У свіжому рейтингу 50 найкращих пляжів світу - традиційно екзотика, бірюзова вода й білий пісок. Та цього разу список здивував не лише фаворитами, а й відсутністю: деякі фаворити минулих років у рейтинг не попали.
Які пляжі світу попали у топ-50, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Рожевий пісок, кришталеві води, дикі лагуни та скелі, що спадають просто в океан - таким є цьогорічний рейтинг найкращих пляжів планети. У переліку - місця з усіх континентів, від загублених островів Мадагаскару до райських куточків Карибського басейну.
Схований на узбережжі Сардинії, цей пляж вражає бірюзовими водами й білосніжними скелями. Дістатися сюди можна лише пішки або човном, що додає чарівності.
Маленький рай в архіпелазі Палаван, відомий своєю кришталево чистою водою та вапняковими скелями. Ідеальне місце для снорклінгу.
Пляж на острові Ко Чанг з м’яким білим піском, спокійною атмосферою та яскравими заходами сонця. Поруч - автентичне рибальське село.
Знаходиться на острові Кефалонія. Оточений скелями й недоторканою природою, доступний лише човном.
Розташований на атолі Тікехау, цей пляж майже безлюдний, з рожевим піском і лагуною кольору неба.
Мальовниче узбережжя на острові Саона, з пальмами, спокійною водою та нульовою інфраструктурою - тільки природа.
Один із найфотографованіших пляжів світу. Величезні гранітні валуни, смарагдова вода та лагідний пісок - класика тропіків.
Два острови, з’єднані піщаним перешийком, що з’являється під час відпливу. Чиста вода і нереальні краєвиди.
Справжній загублений рай у Тихому океані. Дика природа, мало людей і коралові рифи просто біля берега.
Один із найвідоміших пляжів Карибів. Довгий, широкий, з ідеальним піском та розкішними курортами.
11. Бірюзова затока, Австралія
12. Пляж Боулдерс, ПАР
13. Рожевий пляж, Індонезія
14. Шол-Бей-Іст, Ангілья
15. Лагуна Детва, Ємен
16. Пляж Вутумі, Греція
17. Острів Одна Нога, Острови Кука
18. Пляж Родас, Іспанія
19. Пляж Баландра, Мексика
20. Пляж Понтал-ду-Аталая, Бразилія
21. Пляж Уортон, Австралія
22. Кайо-де-Агуа, Венесуела
23. Севен-Майл-Біч, Кайманові острови
24. Кайо-Сапатілья, Японія
25. Бая-ду-Саншу, Бразилія
26. Підковоподібна затока, Бермудські острови
27.Острів Палау Паламбак, Індонезія
28. Пляж Фрідом, Таїланд
29. Скупчення скель (The Baths), Британські Віргінські острови
30. Анс Жоржет, Сейшели
31. Пляж Фрайс, Антигуа і Барбуда
32. Гранд-Анс, Гренада
33. Пляж Ле Морн, Маврикій
34. Багаторазова затока (Bahía de las Águilas), Домінікана
35. Мідс-Бей, Ангілья
36. Пляж Порто Кацикі, Греція
37. Голий пляж, Австралія
38. Пляж Бон-Бон, Філіппіни
39. Пляж Саадіят, ОАЕ
40. Гоямбокка, Шрі-Ланка
41. Пляж Пунта Ува, Коста-Рика
42. Сієста-Біч, США
43. Пляж Падже, Занзібар
44. Пляж Клейн-Бонер, Бонайре
45. Пляж Катедрал-Коув, Нова Зеландія
46. Санта-Джулія, Франція
47. Затока Гарднер, Еквадор
48. Пляж Кім, Ірландія
49. Піщана коса Кураманді, Мальдіви
50. Ла Пелоза, Італія
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, worlds50beaches, Travel + Leisure.