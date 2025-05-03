Не только Амстердам: 5 мест в Нидерландах, которые действительно стоит увидеть
Для каждого путешественника Нидерланды всегда начинаются с Амстердама, но это - это лишь вершина айсберга. Нидерландам есть чем удивить: от футуристического Роттердама до старинного Алкмара с его сырными рынками.
РБК-Украина рассказывает о пяти уникальных локациях, которые покажут вам настоящее лицо страны - современное, аутентичное и немного неожиданное.
Роттердам - город, который разрушили и перестроили в шедевр
После Второй мировой войны, во время которой Роттердам был сильно разрушен, его полностью перестроили. Современная архитектура - главная фишка Роттердама. Кубические дома, мост Эразма, футуристический Markthal и набережная с небоскребами создают атмосферу мегаполиса, дышащего авангардом.
А еще здесь один из лучших фудмаркетов Европы. И это не просто портовый город - это архитектурная лаборатория, которая вдохновляет каждого. Кстати, Роттердам не похож на город с классическим голландским шармом, но каждый турист здесь найдет то, что придется по душе.
Что посмотреть:
- Кубические дома (Kubuswoningen)
- Markthal
- Мост Эразма
- Музей Бойманса - ван Бенингена
Роттердам (фото: Getty Images)
Гаага - город власти и искусства
Здесь расположено правительство, королевская резиденция, а также знаменитый Международный суд ООН. Но Гаага - не только о политике. Это еще и центр классического искусства, где хранятся шедевры Вермеера и Рембрандта.
Всего в 15 минутах - пляжи Схевенингена с набережной, колесом обозрения и морским бризом. Центр города - сочетание готики, арт-деко и современной роскоши.
Что посмотреть:
- Музей Маурицгейс
- Бинненхоф (парламент)
- Пляж Схевенинген
- Панорама Месдага
Алкмар - столица голландского сыра
Город, где сыр - это шоу. Каждую пятницу летом на главной площади устраивают театрализованные сырные рынки, как это было веками. Атмосфера настоящей провинциальной Голландии с каналами, узкими улочками и местными магазинчиками.
Сюда приезжают не только за знаменитым сырным рынком. Старый город - это идеальная открытка из Голландии: узкие улочки, каналы, мельницы и тишина.
Что посмотреть:
- Сырный рынок (с апреля по сентябрь)
- Национальный сырный музей сыра
- Старый город с каналами
- Музей пива Biermuseum
Гаага (фото: Getty Images)
Делфт - город синей керамики и Вермеера
Город вдохновения, где каждое здание - как декорация к историческому фильму. Известен на весь мир своим делфтским фарфором, который до сих пор изготавливается вручную.
А еще Делфт - родина известного во всем мире художника Яна Вермеера. Здесь спокойно, красиво, идеально для пешей прогулки между каналами, мастерскими и кофейнями.
Что посмотреть:
- Музей Vermeer Centrum
- Королевская фарфоровая мануфактура Royal Delft
- Новая церковь (Nieuwe Kerk)
- Старая ратуша
Фризские острова - голландские Мальдивы
Архипелаг в Северном море, где природа - главная звезда. Острова Тексел, Влиланд, Терсхеллинг и другие - это песчаные пляжи, дюны, маяки и спокойствие, которого не найдешь в городах. Часть территории охраняет ЮНЕСКО, а сам регион славится своим языком и культурой.
Когда оказываешься здесь - кажется, что время замедляется, а весь мир отходит на другой план. Здесь нет шума, туристических толп и даже сувенирных лавочек - только вы, ветер и море.
Что посмотреть:
- Остров Тексел - фермы, маяк, пляжи
- Вадензе - прогулки по морскому дну во время отлива
- Природные заповедники и птичьи маршруты
- Местные фестивали и деревни
Советы туристам:
Между городами очень удобно передвигаться поездами железной дороги - они быстрые, доступные, комфортные. Можно выехать утром в любой город и вечером вернуться.
Во всех городах можно арендовать велосипед - и наслаждаться поездкой, которая позволит увидеть гораздо больше.
Для путешествия на Фризские острова лучше выделить минимум 2 дня и найти место, где остановиться на ночь.
Делфт (фото: Getty Images)
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При написании новости использованы источники: Официальный туристический портал Нидерландов holland.com, Lonely Planet Netherlands, Atlas Obscura, Visit Rotterdam, The Hague & Friesland Official Tourism Boards.