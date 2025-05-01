Где сейчас можно увидеть море тюльпанов в Украине: 5 уникальных локаций

Самые красивые долины тюльпанов в Украине, которые стоит посетить уже сейчас (фото:Getty Images)

Каждую весну в разных регионах Украины расцветают тюльпанные поля, которые привлекают туристов со всей страны. В этом материале собраны самые популярные локации, где можно увидеть цветение сотен тысяч цветов.

Куда поехать, чтобы полюбоваться целыми полями тюльпанов, рассказывает РБК-Украина.

Сотни тысяч тюльпанов расцветают весной прямо посреди украинских полей. И хотя Нидерланды считаются тюльпановой столицей мира, Украине также есть чем удивить!

Сезон цветения - с середины апреля до начала мая, в зависимости от погоды. Ниже - самые известные локации, где цветы образуют целые ковры из ярких красок.

ТОП-локации для любования тюльпанами в Украине:

1. Тюльпанная ферма "Добропарк", Волынь

Где: Село Толстый Лес, Ковельский район

Более 2 млн тюльпанов, более 100 сортов

Вход платный, есть фотозоны, кафе

Лучшее время для посещения - конец апреля Тюльпановая ферма "Добропарк" (фото: Facebook-страница фестиваля "Волынская Голландия")

2. Парк Тюльпанов, Тыйглаш, Закарпатье

Где: Село Тыйглаш, Закарпатье

Десятки сортов тюльпанов в ухоженном парке

Подходит для семейного отдыха

Цветет с середины до конца апреля Парк Тюльпанов (фото: Paradise landscape park)

3. Тюльпанное поле в Мамаевцах, Буковина

Где: Село Мамаевцы, вблизи Черновцов

1 гектар тюльпанов от местного предпринимателя

Популярная локация для фотосессий

Самое активное цветение - конец апреля Тюльпанное поле в Мамаевцах (фото: Facebook-страница Vangreenery)

4. Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Где: Парк "Тюльпановый рай"

Эффектные цветочные инсталляции на фоне крепости

Комбинируют различные виды цветов

Открыто для туристов весной Парк "Тюльпановый рай" (фото: Эко-тур)

5. Долина тюльпанов, Ивано-Франковская область

Где: Вблизи села Чукаловка

Частное поле с десятками сортов тюльпанов

Популярное место для весенних фотосессий

Удобно добраться общественным транспортом или авто

Цветение обычно длится со второй половины апреля до начала мая (фото: Галицкий корреспондент)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Добропарк, facebook-страница "Волынская Голландия", Галицкий корреспондент, Эко-тур, Paradise landscape park, Vangreenery