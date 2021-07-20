Справжні відкриття: авторський маршрут по Криту, який покаже острів під іншим кутом

Греція після тривалого періоду жорстких обмежень нарешті відкрила свої кордони для мандрівників з України. Одна з найпопулярніших локацій для відпочинку в цій країні - красивий і найбільший в країні острів Крит. Всупереч тому, що тут буває безліч туристів, значна його частина залишається незвіданою для багатьох мандрівників.

Як побачити, вивчити і відчути маловідомий Крит - в матеріалі РБК-Україна, підготовленому за підсумками прес-туру, організованого туристичною компанією "Загорье".

Чому відпустка на Криті - ідеальний вибір для відпочинку

Крит - найбільший грецький острів. Це також п'ятий за величиною острів у Середземному морі. Одна з особливостей острова - те, що він омивається відразу трьома морями - Лівійським на півдні, Іонічним на заході й Критським - на півночі. Сезон відпочинку на всьому острові триває до жовтня.

Подорож в різні регіони Криту має свої особливості: від преміальних готелів в бухтах біля Айос-Ніколаоса і затоці Мірабело до "диких" і маловідомих пляжів і містечок фермерів на півдні острова.

Численні храми, фортеці і стародавні міста - ідеальні локації для багатогодинних прогулянок і можливість доторкнутися до давньої історії: острів був центром найдавнішої у Європі мінойської цивілізації, яка процвітала на Криті приблизно з 2600 по 1400 роки до нашої ери.

Фото: Від стародавніх міст до пляжів: за яким відпочинком їдуть на Крит? (колаж РБК-Україна)

Туристична інфраструктура тут набагато краща, ніж на інших острови країни: це приваблює на Крит туристів з більшості країн Європи. Тому найкращий варіант відпочинку на Криті - поєднати спокійний пляжний відпочинок з екскурсіями і відвідуванням маловідомих місць.

Маловідомі локації: як зрозуміти, чим живе Острів

Як може виглядати подібний відпочинок? Наводимо приклад детального маршруту. Клікніть активне посилання на Google-карті, де ви зможете подивитися інформацію і фото кожного з пунктів.

Аеропорт "Іракліон";

Готель Daios Cove Luxury Resort&Villas;

Історичне містечко Айос-Ніолаос;

Колишній Римський порт Елунда і острів Спіналонга;

Сидонія - автентичний Крит (проїздом дорогою на південь Криту);

Матала - центр молодіжного відпочинку на морі;

Тріопетра - піщана пляжна зона;

Пляж Превелі та унікальний пальмовий ліс;

Місто Ретімно з Венеціанською фортецею.

Фото: Маршрут подорожі, який дозволить вивчити Крит найбільш детально

Переліт "Київ-Іракліон" займає трохи більше двох годин. Приземлившись в аеропорту Криту, пасажири відразу ж бачать море: завдяки тому, що він знаходиться на узбережжі, з перших моментів після приземлення літака навколишні пейзажі будуть налаштовувати вас на споглядання місцевих локацій і прагнути якомога скоріше відпочити на пляжі.

Фото: Аеропорт "Іракліон" знаходиться прямо на морі (РБК-Україна / Катерина Гончарова)

Через географічні особливості, більшість туристів пересуваються по Криту на автомобілях. З цим проблем не буде: тут же, в аеропорту, представлений великий вибір компаній, які надають послуги з оренди автомобілів.

Фото: На Криті обов'язково варто комбінувати спокійний пляжний відпочинок і активні поїздки (РБК-Україна)

Першим пунктом на карті вашого маршруту може стати комфортний пляжний відпочинок в приватній віллі або номері готелю з видом на затоку Мірабело. Відпочиваючи тут, варто обов'язково відвідати дві локації неподалік.

Айос-Ніколаос: набережна посеред бухти

Містечко, як не важко здогадатися, назване на честь святого Миколая: в Греції його вважають першим покровителем моряків. Чимало топонімів, присвячених Миколаю, будуть зустрічатися вам на Криті вкрай часто.

Фото: Просочена сонцем архітектура міста (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Айос-Ніколаос був заснований на місці, де колись розташовувалося стародавнє місто Камара. Перші поселення тут з'явилися в кінці бронзового століття, коли критське місто Лато і сусідні поселення захопили дорійці.

Фото: На вулицях Айос-Ніколаоса дозрівають апельсини (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

У тодішньому Камарі завойовників найбільше приваблювала зручна бухта. Сьогодні ця ж бухта, затишні вулички, цікаві магазини і численні кафе притягують безліч туристів. Любителі досліджувати околиці будуть вражені озером Вулісмені в самому центрі міста, а маленький острівець Айо Пантес точно не залишить вас байдужими.

Рибальське містечко Елунда і острів Спіналонга

Елунда - маленьке рибальське містечко неподалік від Айос-Ніколаоса. Як і в багатьох сучасних містечках Криту, тут багато століть тому існував стародавній населений пункт. Елунда заснована на місці поселення Олус - римського порту, що входив до списку ста найвизначніших локацій країни.

Фото: Олус-стародавнє затонуле місто на місці сучасної Елунди. Сьогодні тут можна побачити руїни храму Афродіти і Ареса (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Варто хоча б пару годин прогулятися затишними вулицями міста, випити кави або освітлюючого лимонаду в одному з місцевих закладів, насолоджуючись видом на затоку Мірабело.

Тут цікаво розглядати всі деталі: від рибалок, що проходять на човнах за черговим уловом до місцевих котів, які гуляють біля кафе в пошуках шматочка їжі з рук туристів.

Фото: У гавані поруч з руїнами стародавнього міста Оулс (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Втім, у Елунди - не така вже проста історія. Тут, у фортеці на острові Спіналонга, діяла колонія прокажених.

У 1579 венеціанці звели потужну фортецю на острові, частково на руїнах старого акрополя. Вони тримали під контролем острів навіть після того, як інші тутешні поселення пали перед Османською імперією в 1669 році.

Фото: Острів Спіналонга поруч з Елундою (wikipedia.org)

Венеціанці контролювали острів ще 46 років, після чого його захопили османи. Колонія прокажених була тут з 1903 по 1957 рік - здавалося б, ще зовсім недавно. Дорога на острів займає 15 хвилин на човні або приватній яхті.

Далі - знову сідаємо в авто і вирушаємо досліджувати нові місця острова.

Важливий нюанс: якщо попередні два пункти знаходяться неподалік один від одного (в межах 12 кілометрів), то до наступних локацій дорога займе кілька годин.

Варто також врахувати: всі основні важливі дороги на Криті - в хорошому стані, але гірський серпантин буває дуже вузьким. Особливо обережно варто проїжджати ось такі повороти:

Фото: Вузький серпантин, до якого давно звикли місцеві. Але для деяких туристів це може стати сюрпризом (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Сидонія: не тільки рибалки та фермери

Один з населених пунктів, які зустрічаються вже на південному узбережжі Криту. У путівниках стверджують, що це поселення рибалок і фермерів. І дійсно: тут активно продають найрізноманітніші види риби, а поруч з містечком прямо в горах знаходяться численні теплиці.

Фото: Сидонія знаходиться вже у південній частині Криту (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Звернувши вузькою вуличкою до центру містечка, стає зрозуміло: тут відпочивають тільки місцеві жителі. Похилого віку, але дуже енергійні люди, годинами сидять в місцевому недорогому кафе з видом на море, жваво обговорюючи останні новини. Здається, тут ніхто нікуди не поспішає. Та й самі греки зізнаються, що через дрібниці вони переживати не звикли.

Фото: Поки туристи їдуть дивитися популярні місця, тут триває "типово ррецьке" життя (РБК-Україна / Катерина Гончарова)

Поруч - невеликий стихійний ринок, де продають багато дрібниць - від брелків і лампочок до стокових футболок з лейблом "made in Italy" по 15 євро.

Якщо ви запитаєте щось англійською, вам дадуть відповідь не всі. Зате будуть намагатися допомогти і підказати дорогу, емоційно розповідаючи щось грецькою.

Але враження про "суто місцевих" може бути оманливим: тут є хороший пляж, де все ж відпочиває чимало іноземців, а жителі містечка пропонують житло за вигідними цінами.

Фото: "Кавуновий" сезон на Криті починається тут дещо раніше, ніж в наших широтах (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

В одній з таверн Сидонії обов'язково варто спробувати місцевий кавун (грецькою -Καρπούζι, що звучить буквально як "карпузі"): вам принесуть його, розрізавши на ідеально рівні шматочки. Прекрасний варіант, щоб перекусити і вирушити далі.

Оливкові дерева - ще одна особливість Криту. Далі по маршруту в придорожніх пейзажах вже не зустрічаються теплиці, зате стає багато оливкових дерев. Це одна з "родзинок" Криту, яка дозволяє заробляти місцевим, а туристам - дивуватися красі природи.

Оливкові дерева можуть рости протягом декількох сотень років. А найстаріше оливкове дерево на Криті і до сьогодні росте в парі десятків кілометрів від міста Ханья. Завдяки своєму віку (цілих 3 000 років) його оголосили пам'ятником природи. Воно вважається одним з найдавніших оливкових дерев Середземномор'я.

Фото: На Криті багато оливкових дерев. Чимало з них - віком у кілька сотень років (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

До слова, найдавніші знайдені на острові судини для оливкової олії, так звані прото-амфори, датовані серединою 4-го тисячоліття до нашої ери. Сьогодні ж Греція - третій основний виробник оливкової олії у світі. Самі ж греки споживають набагато більше цього продукту, ніж в Італії та Іспанії - більше 20 літрів на людину за рік.

Матала: центр культури хіпі та печери в горах

Ще кілька годин в дорозі - і ви на місці, яке кардинально відрізняється за атмосферою від попереднього. Замість рибальського поселення вас зустрічає галасливе селище, орієнтоване на динамічний та пляжний відпочинок.

Матала - село на узбережжі лівійського моря. Вона, як і багато інших локації Криту, багато століть тому була центром мінойської цивілізації.

Фото: Матала - селище в південному Криті на узбережжі Лівійського моря (wikimedia.org)

Втім, вже в період сучасного туризму Матала набула популярності завдяки зовсім іншій "фішці". У 1960-х печери в місцевих гірських породах припали до душі представникам руху і культури хіпі, яке набирало обертів в той час. "Діти квітів" стали з'їжджатися в селище з безлічі країн.

Фото: Печери в горі біля куротної Матали (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Багато хто переїжджав сюди навіть із США. Ну а саме селище і зараз всіляко обігрує тему хіпі. Зокрема, ця тематика широко представлена і в місцевій сувенірній лінійці: на ринках продаються магніти, на яких зображено все по темі – від Джона Леннона до квітів і "пацифіка" – символу миру.

Фото: Колоритне кафе біля морського узбережжя (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Зараз тут розташована велика пляжна зона, відома як Matala beach. До речі, печери в горах Матали дуже мальовничі. Вони розташовані неначе поверхами, з'єднуючись численними переходами. Багатьом, хто бував у Криму, вони нагадують місто-фортецю Чуфут-Кале в Бахчисараї. Схожі один з одним ці місця чи ні – це вже вирішувати вам.

Тріопетра: пляжна зона з трьома скелями

Тріопетра - це зона піщаних пляжів, розташована на південному узбережжі Криту, приблизно за 42 кілометри на південь від міста Ретімно. Тут можна відпочити від активних поїздок, розслабитися і насолоджуватися неймовірними пейзажами навколо.

Мабуть, Тріопетра - саме душевне місце на Криті. Здається, тут найбільше розкривається щедрість і широта місцевих жителів: якщо потрібно, і дорогу підкажуть, і пригостять за всіма традиціями грецької гостинності. Тут варто зупинитися хоча б на пару днів.

Фото: Назва пляжів Тріопетра походить від трьох скель, розташованих на цій території (РБК-Україна)

До слова, пляжі Тріопетри названі так тому, що тут розташовані три кам'яні скелі, які виступають в море поруч з берегом (в перекладі з грецького "τρία" означає три, а "πέτρα" - камінь).

Тріопетра складається з трьох пляжів, відокремлених один від одного невеликим півостровом. Перший пляж - Мала Тріопетра або Кумадо - знаходиться в закритій піщаній скелястій затоці, на південь від трьох скель. Тут можна знайти кілька таверн а також приватних будиночків, в яких пропонуються комфортні номери, більшість з яких – прямо з видом на море.

Фото: Одна з пляжних зон - так звана Велика Тріопетра (РБК-Україна)

Головний пляж - Західна Тріопетра або Хатзі. Простягається на кілька кілометрів на захід. Пляж покритий приємним великим піском, який відтіняє прозору морську воду – ідеально для красивих знімків.

У східній частині пляжу ви також зможете знайти кафе і таверни, де подають критські страви. На пляжі є шезлонги і парасольки. Частина з них належить місцевим комплексам відпочинку.

Фото: Gляжі на Малій Тріопетрі (РБК-Україна)

Є також західна частина Тріопетри, але вона більше підходить не для пляжного відпочинку. Тут є грунтова дорога, яка веде вже до наступного пляжу.

"Це просто казкове місце. Я намагаюся бувати на Тріопетрі щороку. Правда, в 2020-му поїздці завадила пандемія і закриті кордони. Для кожного мандрівника Тріопетра розкривається по-своєму. Раджу переконатися в цьому особисто. На щастя, влітку цього року Греція вже відкрита для українських туристів на лояльних умовах в'їзду", - зазначає в коментарі РБК-Україна Ігор Короленко, співвласник компанії "Загорье".

Фото: Вид на Тріопетру (РБК-Україна)

Найбільший пальмовий гай на Криті

Далі на захід від Тріопетри розташований ще один красивий пляж Криту - Превелі (названий на честь монастиря, мова про який піде далі).

Від усіх інших пляжів Криту Превелі відрізняє те, що він буквально всипаний пальмовими деревами.

Фото: Превелі - пляжна зона з річкою й розкішним пальмовим гаєм (wikimedia.org)

Фото: Кришталево чиста вода біля пляжу Превелі (РБК-Україна)

Видовище, треба визнати, зачаровує: в гирлі ущелини Кураліотіко протікає річка, що впадає в море, уздовж неї густо ростуть пальми, а поруч - комфортний для відпочинку пляж.

На пляж регулярно прибувають туристичні човни і яхти, які можна орендувати за доступною ціною. Крім пальмового гаю, тут в морі є скеля, що стала ще одним символом Превели через те, що має форму серця.

Фото: Зелена лагуна річки, що впадає в море (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Фото: Пальми біля пляжу охороняються законом (РБК-Україна)

Велика частина пальмового лісу в Превелі згоріла в результаті сильної пожежі, що спалахнула в цьому районі 22 серпня 2010 року. Майже 70% лісу було знищено.

Але виявилося, що фінікова пальма Теофраста - на диво вогнестійка, і вже досить скоро ліс природним чином відновився до колишніх масштабів. Щоб сприяти цьому процесу, були докладені зусилля із захисту лісу від випасу худоби і витоптування.

Фото: Кафе в пляжній зоні біля пальмового гаю (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Монастир Превелі: посеред пагорбів з видом на море

Кілька слів про релігію в Греції. Більшість населення країни - православні християни. До слова, країна вважається однією з найбільш релігійних серед інших держав ЄС. Згідно з результатами опитування міжнародного проекту Євробарометр, що проводилося в країнах Євросоюзу у 2012 році, тільки 1% населення Греції вважають себе атеїстами.

Більшість же відзначили, що релігія відіграє важливу роль у їхньому житті. Сьогодні грецькі храми представляють величезний туристичний інтерес, і на Криті в тому числі. Храмів тут стільки, що не вистачить і серії публікацій, щоб розповісти про кожен з них.

Фото: Церква в горах по дорозі з Сидонії (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Історично склалося так, що в більшості своїй греки вважають себе спадкоємцями християнської Візантії, а не релігії Стародавньої Греції, яка складалася з культів різних богів. І сьогодні в країні можна побачити безліч церков і монастирів - пам'ятників візантійської епохи.

Слідуючи за нашим маршрутом, рекомендуємо відвідати один з найкрасивіших монастирів на Криті - монастир Превелі, що знаходиться вгору по дорозі від "пальмового" пляжу.

При першому ж погляді на монастир стає зрозуміло: споруди комплексу зовсім не схожі на православні храми в Україні. Висічені в світлому камені фрески і велика кількість квітів навколо заворожують, особливо якщо ви вийшли на верхній рівень монастиря: звідси відкривається вражаючий вид на море.

Фото: Пейзажі, що відкриваються з території монастиря Превелі (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Це монастир Константинопольської православної церкви, розташований на декількох рівнях. Нижню його частину, Като-Моні-Превелі, закрили і перетворили на туристичну локацію. А у верхній, Пісо-Моні-Превелі, і сьогодні діє монастир.

Якщо вірити путівникам по Криту, монастир був заснований у 16 столітті, але точна дата його відкриття все ж залишається невідомою. Хоча при вході можна помітити дзвін, на якому вибита дата - 1594 рік. У середині 1600-х монастир майже повністю зруйнували турки, а коли Крит був частиною Османської імперії, він служив притулком для тих, хто боровся за звільнення Греції.

Фото: Архітектура монастиря Превелі (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Цікава історія відбувалася в монастирі під час Другої світової. Тоді ним керував ігумен Агафангел (Лагувардос), якому вдалося врятувати від полону кілька тисяч солдатів союзників. Він переправив їх на Близький Схід. На жаль, за це монастир зруйнували фашисти.

Сьогодні при монастирі діє музей і працює бібліотека, а також тут є навіть міні-зоопарк.

Фото: Кипарис біля церкви святого Миколая по дорозі з монастиря Превелі (РБК-Україна)

Ретімно: місто-фортеця та венеціанський порт

Ще один пункт на карті Криту - місто Ретімно. Він знаходиться на протилежному узбережжі острова, наближаючи нас до аеропорту.

У Ретімно варто побувати, щоб зануритися в атмосфери живих вулиць і галасливих кафе, відчувши дух "міської" Греції. А ще - доторкнутися до історії.

Фото: Місто Ретімно у період правління венеціанців перетворилося на важливий проміжний пункт між Іракліоном і портом Ханья (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Головна визначна пам'ятка міста, Фортецца (що так і перекладається з італійської-фортеця) - туристичний "магніт" міста, розташована на пагорбі Паліокастро.

Фото: Фортеця у центрі Ретімно (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Обов'язково варто приділити пару годин на те, щоб зайти на територію пам'ятки архітектури і послухати історії про венеціанців, які мали намір використовувати місто в якості укриття, про будівництво місцевої бухти і, звичайно, про мінойську цивіліацію.

Фото: Основна частина центру Ретімно споруджена венеціанцями (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Саме місто прекрасно зберегло старий аристократичний вигляд з будинками, зведеними у 16 столітті. Кам'яні сходинки, багато світлого каменю і бруківки, вузькі вулички і венеціанський порт - основа атмосфери Ретімно. Про місто можна писати дійсно багато: йому безперечно варто присвятити окрему публікацію.

Крит приховує в собі безліч загадок, які стануть для вас справжнім відкриттям. Підібрати авторський тур, розробити докладний маршрут і забронювати бажаний готель допоможуть фахівці туристичної компанії "Загорье".

Нагадаємо, раніше ми писали, як комфортно відпочити у Греції після відкриття кордонів.

Також повідомлялося, в які країни ЄС можуть їхати щеплені CoronaVac українці.