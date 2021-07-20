Настоящие открытия: авторский маршрут по Криту, который покажет остров под другим углом

Греция после продолжительного периода жестких ограничений наконец открыла свои границы для путешественников из Украины. Одна из самых популярных локаций для отдыха - красивейший и самый крупный в стране остров Крит. Вопреки тому, что здесь бывает множество туристов, значительная его часть остается неизведанной для многих путешественников.

Как увидеть, изучить и прочувствовать малоизвестный Крит - в материале РБК-Украина, подготовленном по итогам пресс-тура, организованного туристической компанией "Загорье".

Почему отпуск на Крите - идеальный выбор для отдыха

Крит - самый крупный греческий остров. Это также пятый по величине остров в Средиземном море. Одна из особенностей острова - то, что он омывается сразу тремя морями - Ливийским на юге, Ионическим на западе и Критским - на севере. Сезон отдыха на всем острове длится до октября.

Путешествие в разные регионы Крита имеет свои особенности: от премиальных отелей в бухтах возле Айос-Николаоса и заливе Мирабело до "диких" и малоизвестных пляжей и городков фермеров на юге острова.

Многочисленные храмы, крепости и древние города - идеальные локации для многочасовых прогулок и возможность прикоснуться к древней истории: остров был центром древнейшей в Европе минойской цивилизации, которая процветала на Крите примерно с 2600 по 1400 годы до нашей эры.

Фото: От древних городов до пляжей: за каким отдыхом едут на Крит? (коллаж РБК-Украина)

Туристическая инфраструктура здесь намного лучше, чем на других острова страны: это привлекает на Крит туристов из большинства стран Европы. Поэтому лучший вариант отдыха на Крите - объединить спокойный пляжный отдых с экскурсиями и посещением малоизвестных мест.

Малоизвестные локации: как понять, чем живет остров

Как может выглядеть подобный отдых? Приводим пример детального маршрута. Кликните по активной ссылке на Google-карте, где вы сможете посмотреть информацию и фото каждого из пунктов.

Аэропорт "Ираклион";

Отель Daios Cove Luxury Resort&Villas;

Исторический городок Айос-Ниолаос;

Бывший римский порт Элунда и остров Спиналонга;

Сидония - аутентичный Крит (проездом по дороге на юг Крита);

Матала - центр молодежного отдыха на море;

Триопетра - песчаная пляжная зона;

Пляж Превели и уникальный пальмовый лес;

Город Ретимно с Венецианской крепостью.

Фото: Маршрут путешествия, который позволит изучить Крит наиболее детально

Перелет "Киев-Ираклион" занимает немногим больше двух часов. Приземлившись в аэропорту Крита, пассажиры сразу же видят море: благодаря тому, что он находится на побережье, с первых моментов после приземления самолета окружающие пейзажи будут настраивать вас на созерцание местных локаций и стремиться поскорее отдохнуть на пляже.

Фото: Аэропорт "Ираклион" находится прямо на море (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Из-за географических особенностей, большинство туристов передвигаются по Криту на автомобилях. С этим проблем не будет: здесь же, в аэропорту, представлен большой выбор компаний, которые предоставляют услуги по аренде автомобилей.

Фото: На Крите обязательно стоит комбинировать спокойный пляжный отдых и активные поездки (РБК-Украина)

Первым пунктом на карте вашего маршрута может стать комфортный пляжный отдых в частной вилле или номере гостиницы с видом на залив Мирабело. Отдыхая здесь, стоит обязательно посетить две локации неподалеку.

Айос-Николаос: набережная посреди бухты

Городок, как не трудно догадаться, названный в честь святого Николая: в Греции его считают первым покровителем и покровителем моряков. Немало топонимов, посвященных Николаю, будут встречаться вам на Крите крайне часто.

Фото: Пропитанная солнцем архитектура города (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Айос-Николаос был основан на месте, где некогда располагался древний город Камара. Первые поселения здесь появились в конце бронзового века, когда критский город Лато и соседние поселения захватили дорийцы.

Фото: На улицах Айос-Николаоса дозревают апельсины (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

В тогдашнем Камари завоевателей больше всего привлекала удобная бухта. Сегодня эта же бухта, уютные улочки, интересные магазины и многочисленные кафе притягивают множество туристов. Любители исследовать окрестности будут впечатлены озером Вулисмени в самом центре города, а маленький островок Айо Пантес точно не оставит вас равнодушными.

Рыбацкий городок Элунда и остров Спиналонга

Элунда - маленький рыбацкий городок неподалеку от Айос-Николаоса. Как и во многих современных городках Крита, здесь много веков назад существовал древний населенный пункт. Элунда основана на месте поселения Олус - римского порта, входившего в список ста выдающихся локаций страны.

Фото: Олус - древний затонувший город на месте современной Элунды. Сегодня здесь можно увидеть руины храма Афродиты и Ареса (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Стоит хотя бы пару часов прогуляться по уютным улицам города, выпить кофе или освещающего лимонада в одном из местных заведений, наслаждаясь видом на залив Мирабело.

Здесь интересно рассматривать все детали: от рыбаков, проходящих на лодках за очередным уловом до местных котов, которые бродят у кафе в поисках кусочка еды из рук туристов.

Фото: В гавани рядом с руинами древнего города Оулс (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Впрочем, у Элунды - не такая уж простая история. Здесь, в крепости на острове Спиналонга, действовала колония прокаженных.

В 1579 венецианцы возвели мощную крепость на острове, частично на руинах старого акрополя. Они держали под контролем остров даже после того, как остальные здешние поселения пали перед Османской империей в 1669 году.

Фото: Остров Спиналонга рядом с Элундой (wikipedia.org)

Венецианцы контролировали остров еще 46 лет, после чего его захватили османы. Колония прокаженных была здесь с 1903 по 1957 год - казалось бы, еще совсем недавно. Дорога на остров занимает 15 минут на лодке или частной яхте.

Далее - снова садимся в авто и отправляемся исследовать новые места острова.

Важный нюанс: если предыдущие два пункта находятся неподалеку друг от друга (в пределах 12 километров), то к следующим локациям дорога займет несколько часов.

Стоит также учесть: все основные важные дороги на Крите - в хорошем состоянии, но горный серпантин бывает очень узким. Особенно осторожно стоит проезжать вот такие повороты:

Фото: Узкий серпантин, к которому давно привыкли местные. Но для некоторых туристов это может стать сюрпризом (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Сидония: не только рыбаки и фермеры

Один из населенных пунктов, которые встречаются уж на южном побережье Крита. В путеводителях утверждают, что это поселение рыбаков и фермеров. И действительно: здесь активно продают самые разные виды рыбы, а рядом с городком прямо в горах находятся многочисленные теплицы.

Фото: Сидония находится уже в южной части Крита (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Свернув по узкой улочке к центру городка, становится понятно: здесь отдыхают только местные жители. Преклонного возраста, но очень энергичные люди, часами сидят в местном недорогом кафе с видом на море, бойко обсуждая последние новости. Кажется, здесь никто никуда не спешит. Да и сами греки признаются, что по мелочам они переживать не привыкли.

Фото: Пока туристы едут смотреть популярные места, здесь идет своим чередом "типично греческая" жизнь (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Рядом - небольшой стихийный рынок, где продают много мелочей - от брелков и лампочек до стоковых футболок с лейблом "made in Italy" по 15 евро.

Если вы спросите что-то на английском, вам ответят не все. Зато будут стараться помочь и подсказать дорогу, эмоционально рассказывая что-то по-гречески.

Но впечатление о "сугубо местных" может быть обманчиво: здесь есть хороший пляж, где все же отдыхает немало иностранцев, а жители городка предлагают жилье по выгодным ценам.

Фото: "Арбузный" сезон на Крите начинается здесь несколько раньше, чем в наших широтах (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

В одной из таверн Сидонии обязательно стоит попробовать местный арбуз (на греч. - Καρπούζι, что звучит буквально как "карпузи"): вам принесут его, разрезав на идеально ровные кусочки. Прекрасный вариант, чтобы перекусить и отправиться дальше.

Оливковые деревья - еще одна особенность Крита. Далее по маршруту в придорожных пейзажах уже не встречаются теплицы, зато становится много оливковых деревьев. Это одна из "изюминок" Крита, которая позволяет зарабатывать местным, а туристам - удивляться красоте природы.

Оливковые деревья могут расти на протяжении нескольких сотен лет. А старейшее оливковое дерево на Крите и до сегодня растет в паре десятков километров от города Ханья. Благодаря своему возрасту (целых 3 000 лет) его объявили памятников природы. Оно считается одним из самых древних оливковых деревьев Средиземноморья.

Фото: На Крите много оливковых деревьев. Немало из них - возрастом в несколько сотен лет (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

К слову, древнейшие найденные на острове сосуды для оливкового масла, так называемые прото-амфоры, датированы серединой 4-го тысячелетия до нашей эры. Сегодня же Греция - третий основной производитель оливкового масла в мире. Сами же греки потребляют намного больше этого продукта, чем в Италии и Испании - более 20 литров на человека за год.

Матала: центр культуры хиппи и пещеры в горах

Еще несколько часов в дороге - и вы на месте, которое кардинально отличается по атмосфере от предыдущего. Вместо рыбацкого поселения вас встречает шумный поселок, ориентированный на динамичный и пляжный отдых.

Матала - деревня на побережье Ливийского моря. Она, как и многие другие локации Крита, много веков назад была центром минойской цивилизации.

Фото: Матала - деревня в южном Крите на побережье Ливийского моря (wikimedia.org)

Впрочем, уже в период современного туризма Матала приобрела известность благодаря совсем другой "фишке". В 1960-х пещеры в местных горных породах пришлись по душе представителям движения и культуры хиппи, которое набирало обороты в то время. "Дети цветов" стали съезжаться в деревню из множества стран.

Фото: Пещеры в горе возле куротной Маталы (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Многие переезжали сюда даже из США. Ну а сам поселок и сейчас всячески обыгрывает тему хиппи. В частности, эта тематика широко представлена и в местной сувенирной линейке: на рынках продаются магниты, на которых изображено все по теме – от Джона Леннона до цветов и "пацифика" – символа мира.

Фото: Колоритное кафе у морского побережья (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Сейчас здесь расположена крупная пляжная зона, известная как Matala beach. Кстати, пещеры в горах Маталы очень живописные. Они расположены как будто этажами, соединяясь многочисленными переходами. Многим, кто бывал в Крыму, они напоминают город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарае. Схожи друг с другом эти места или нет – это уже решать вам.

Триопетра: пляжная зона с тремя скалами

Триопетра – это зона песчаных пляжей, расположенная на южном побережье Крита, примерно в 42 километрах к югу от города Ретимно. Здесь можно отдохнуть от активных поездок, расслабиться и наслаждаться невероятными пейзажами вокруг.

Пожалуй, Триопетра - самое душевное место на Крите. Кажется, здесь больше всего раскрывается щедрость и широта местных жителей: если нужно, и дорогу подскажут, и угостят по всем традициям греческого гостеприимства. Здесь стоит остановиться хотя бы на пару дней.

Фото: Название пляжей Триопетра происходит от трех скал, расположенных на этой территории (РБК-Украина)

К слову, пляжи Триопетры названы так потому, что здесь расположены три каменных скалы, выступающих в море рядом с берегом (в переводе с греческого "τρία" означает три, а "πέτρα" - камень).

Триопетра состоит из трех пляжей, отделенных друг от друга небольшим полуостровом. Первый пляж - Малая Триопетра или Кумадо - находится в закрытом песчаном скалистом заливе, к югу от трех скал. Здесь можно найти несколько таверн а также частных домиков, в которых предлагаются комфортные номера, большинство из которых – прямо с видом на море.

Фото: Одна из пляжных зон - так назыаемая Большая Триопетра (РБК-Украина)

Главный пляж – Западная Триопетра или Хатзи. Простирается на несколько километров к западу. Пляж покрыт приятным крупным песком, который оттеняет прозрачную морскую воду – идеально для красивых снимков.

В восточной части пляжа вы также сможете найти кафе и таверны, где подают критские блюда. На пляже есть шезлонги и зонтики. Часть из них принадлежит местным комплексам отдыха.

Фото: Пляжи на Малой Триопетре (РБК-Украина)

Есть также западная часть Триопетры, но она больше подходит не для пляжного отдыха. Здесь есть грунтовая дорога, которая ведет уже к следующему пляжу.

"Это просто сказочное место. Я стараюсь бывать на Триопетре каждый год. Правда, в 2020-м поездке помешала пандемия и закрытые границы. Для каждого путешественника Триопетра раскрывается по-своему. Советую убедиться в этом лично. К счастью, летом этого года Греция уже открыта для украинских туристов на лояльных условиях въезда", - отмечает в комментарии РБК-Украина Игорь Короленко, совладелец компании "Загорье".

Фото: Вид на Триопетру (РБК-Украина)

Самая большая пальмовая роща на Крите

Далее на запад от Триопетры расположен еще один красивейший пляж Крита - Превели (названный в честь монастыря, речь о котором пойдет далее).

От всех других пляжей Крита Превели отличает то, что он буквально усыпан пальмовыми деревьями.

Фото: Превели - пляжная зона с рекой и роскошной пальмовой рощей (wikimedia.org)

Фото: Кристально чистая вода у пляжа Превели (РБК-Украина)

Зрелище, надо признать, завораживающее: в устье ущелья Куралиотико протекает река, впадающая в море, вдоль нее густо растут пальмы, а рядом - комфортный для отдыха пляж.

На пляж регулярно прибывают туристические лодки и яхты, которые можно арендовать по доступной цене. Помимо пальмовой рощи, здесь в море есть скала, ставшая еще одним символом Превели из-за того, что имеет форму сердца.

Фото: Зеленая лагуна реки, впадающей в море (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Фото: Пальмы у пляжа охраняются законом (РБК-Украина)

Большая часть пальмового леса в Превели сгорела в результате сильного пожара, вспыхнувшего в этом районе 22 августа 2010 года. Почти 70% леса было уничтожено.

Но оказалось, что финиковая пальма Теофраста - удивительно огнестойкая, и уже довольно скоро лес естественным образом восстановился к прежним масштабам. Чтобы способствовать этому процессу, были предприняты усилия по защите леса от выпаса скота и вытаптывания.

Фото: Кафе в пляжной зоне возле пальмовой рощи (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Монастырь Превели: посреди холмов с видом на море

Несколько слов о религии в Греции. Большинство населения страны - православные христиане. К слову, страна считается одной из самых религиозных среди других государств ЕС. Согласно результатам опроса международного проекта Евробарометр, проводившемуся в странах Евросоюза в 2012 году, только 1% населения Греции считают себя атеистами.

Большинство же отметили, что религия играет важную роль в их жизни. Сегодня греческие храмы представляют огромный туристический интерес, и на Крите в том числе. Храмов здесь столько, что не хватит и серии публикаций, чтобы рассказать о каждом из них.

Фото: Церковь в горах по пути из Сидонии (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Исторически сложилось так, что в большинстве своем греки считают себя наследниками христианской Византии, а не религии Древней Греции, которая состояла из культов разных богов. И сегодня в стране можно увидеть множество церквей и монастырей - памятников византийской эпохи.

Следуя по нашему маршруту, рекомендуем посетить один из красивейших монастырей на Крите - Монастырь Превели, находящийся вверх по дороге от "пальмового" пляжа.

При первом же взгляде на монастырь становится понятно: сооружения комплекса совсем не похожи на православные храмы в Украине. Высеченные в светлом камне фрески и обилие цветов вокруг завораживают, особенно если вы вышли на верхний уровень монастыря: отсюда открывается поразительный вид на море.

Фото: Пейзажи, открывающиеся из территории монастыря Превели (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Это монастырь Константинопольской православной церкви, расположенный на нескольких уровнях. Нижнюю его часть, Като-Мони-Превели, закрыли и превратили в туристическую локацию. А в верхней, Писо-Мони-Превели, и сегодня действует монастырь.

Если верить путеводителям по Криту, монастырь был основан в 16 веке, но точная дата его открытия все же остается неизвестной. Хотя при входе можно заметить колокол, на котором выгравирована дата - 1594 год. В середине 1600-х монастырь почти полностью разрушили турки, а когда Крит был частью Османской империи, он служил убежищем для тех, кто боролся за освобождение Греции.

Фото: Архитектура монастыря Превели (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Интересная история происходила в монастыре во время Второй мировой. Тогда им руководил игумен Агафангел (Лагувардос), которому удалось спасти от плена несколько тысяч солдат союзников. Он переправил их на Ближний Восток. К сожалению, за это монастырь разрушили фашисты.

Сегодня при монастыре действует музей и работает библиотека, а также здесь содержат даже мини-зоопарк.

Фото: Кипарис у церкви святого Николая по пути из монастыря Превели (РБК-Украина)

Ретимно: город-крепость и венецианский порт

Еще один пункт на карте Крита - город Ретимно. Он находится на противоположном побережье острова, приближая нас к аэропорту.

В Ретимно стоит побывать, чтобы окунуться в атмосферы живых улиц и шумных кафе, ощутив дух "городской" Греции. А еще - прикоснуться к истории.

Фото: Город Ретимно в период правления венецианцев превратился в важный промежуточный пункт между Ираклионом и портом Ханья (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Главная достопримечательность города, Фортецца (что так и переводится с итальянского - крепость) - туристический "магнит" города, расположенная на холме Палиокастро.

Фото: Крепость в центре Ретимно (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Обязательно стоит уделить пару часов на то, чтобы зайти на территорию памятника архитектуры и послушать истории о венецианцах, которые намеревались использовать город в качестве укрытия, о строительстве местной бухты и, конечно, о минойской цивилиации.

Фото: Основная часть центра Ретимно сооружена венецианцами (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Сам город прекрасно сохранил старый аристократический облик с домами, возведенными в 16 веке. Каменные ступеньки, много светлого камня и брусчатки, узкие улочки и венецианский порт - основа атмосферы Ретимно. О городе можно писать действительно много: ему определенно стоит посвятить отдельную публикацию.

Крит таит в себе множество загадок, которые станут для вас настоящим открытием. Подобрать авторский тур, разработать подробный маршрут и забронировать желаемый отель помогут специалисты туристической компании "Загорье".

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