Іспанія, Естонія, Австрія: в які країни українці можуть їхати вже цього літа

Чи будуть у продажі тури для щеплених вакциною CoronaVac

Вакцинація в Україні триває, і багато хто хоче пройти повний курс імунізації для поїздок за кордон. Одна з вакцин, яка широко застосовується в нашій країні -CoronaVac.

Днями в телеграм-каналі Helsi було опубліковано список країн, в які вже сьогодні дозволено в'їзд тим українцям, які були щеплені двома дозами цього препарату та отримали у сімейного лікаря міжнародне свідоцтво про те, що вони пройшли повний курс щеплень.

"Розповідаємо, в які країни ЄС можна полетіти, якщо ви вже отримали дві дози CoronaVac і є міжнародне свідоцтво. Це Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія, Португальська Мадейра",- уточнили у повідомленні й додали, що список країн постійно поповнюється.

Там уточнили, що деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом необхідно перевіряти інформацію на сайтах їх посольств. Крім того, при в'їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.

Фото: У червні Молдова другою після Угорщини визнала українські свідоцтва про вакцинацію (unsplash.com/valeria-cerbu)

Перевіряти інформацію про правила в'їзду можна також на сайті українського МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua.

Крім того, в деякі із зазначених країн можна їхати й тим, хто ще не пройшов вакцинацію. Наприклад, Туреччина, Греція, Болгарія і Молдова пускають українців, які здали ПЛР-тест на COVID. У деяких країнах також приймають тест на антиген до SARSr-CoV.

"Визнання Європою вакцин, які застосовуються в Україні - питання часу"

З одного боку, українцям вже активно видають довідки про те, що вони пройшли повний курс вакцинації. Але з іншого - український COVID-сертифікат ще не визнаний в ЄС. До того ж для в'їзду в багато країн Європи підходять далеко не всі вакцини, які зараз застосовуються в Україні.

Цифрові сертифікати вакцинації почали діяти в Україні з 1 липня. Поки - в тестовому режимі. Але їх поки не можна використовувати для поїздок за кордон, повідомляло РБК-Україна напередодні. На сьогодні у CoronaVac (а також в AstraZeneca-SkBio та CoviShield) є рекомендація ВООЗ, але поки немає схвалення європейського регулятора EMA.

Чи можна з виданою довідкою про вакцинацію CoronaVac та іншими вакцинами їхати в перераховані вище країни вже сьогодні?

Фото: Щеплені CoronaVac туристи з України вже можуть їхати до Іспанії (unsplash.com/faisal)

У кожному конкретному випадку при плануванні поїздки потрібно уточнювати умови в'їзду в консульстві, говорить РБК-Україна заступник генерального директора туристичної компанії "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

"Всю детальну інформацію необхідно уточнювати, через те, що не всі публіковані дані у нас відповідають дійсності. Але на якомусь етапі наші сертифікати про вакцинацію в ЄС все ж будуть прийматися. Це станеться, коли в Європі офіційно визнають ці документи", — висловлює думку він.

У багатьох країнах ЄС вже дозволяють в'їзд нашим туристам, але вводять при цьому суворі вимоги. Наприклад, формально Німеччина відкрилася для українців, але там визнають сертифікати про вакцинацію тільки препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. В Україні масово застосовують лише кілька з них.

"Якщо турист хоче відпочити й у нього є мета потрапити в країну, то він буде вживати певних заходів, приймати та виконувати правила тієї країни. Адже ми вакцинуємося не для того, щоб подорожувати, а щоб зберегти здоров'я. Вважаю, що вакцини, які сертифіковані у нас, так чи інакше з часом будуть визнані в ЄС. Визнання цих вакцин - питання часу", - вважає представник компанії "TEZ TOUR".

Чи будуть тури в країни, де визнають CoronaVac?

Масові тури в країни, куди вже сьогодні можна їхати з вакциною CoronaVac (Австрія, Нідерланди, Іспанія та інші), суто "під вакцинованих туристів" навряд чи хтось буде робити, вважає Олександр Новіковський.

Фото: Ті, хто пройшов повний курс вакцинації CoronaVac, можуть також їхати в Естонію (unsplash.com/jacques-bopp)

"Наявність або відсутність турів буде визначатися не вакцинацією, а природним попитом на ринку. Якщо попит за цими напрямками є, то пропозиції туроператори готуватимуть. Також індивідуальний турист зможе придбати певні послуги на свій розсуд. Чи вплине визнання вакцини CoronaVac цими країнами на збільшення турпотоку? Я дуже в цьому сумніваюся. До того ж вакцинованих туристів у нас все ще не так багато", — пояснює співрозмовник.

Якщо ми говоримо про літній сезон 2021 року і про поїздки в ЄС, то мова скоріше йде поки тільки про індивідуальний туризм, вважає експерт.

"Про перевірку інформації в консульстві не варто забувати. Тоді людина буде розуміти, що вся відповідальність лежить на ній і на тій установі, яка надала дану інформацію. Однак якщо це масовий пакетний тур, то деталі та умови можна дізнатися у туроператора: він перевірить всі ці нюанси за вас. Думаю, з часом всі будуть пускати за ПЛР-тестами, але деякі країни будуть висувати й більш жорсткі умови", - резюмує Новіковський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для українських туристів відкрилися Нідерланди.

Також пропонуємо почитати, як відпочити в Греції після відкриття кордонів для наших туристів.