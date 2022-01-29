Справжній крах стереотипів. Українка розповіла, чим її вразила поїздка до Лівану

Столиця Лівану, Бейрут, - зовсім не та локація, яка зазвичай входить до топ зарубіжних міст, які найбільш часто відвідують українці. Однак тут точно є що подивитися.

Всупереч поширеній думці, Ліван насправді є найбільш ліберальною державою на Близькому Сході. У колишній французькій колонії на березі Середземного моря немає пустель, жінки можуть ходити в міні-спідницях, а до введення карантинних обмежень з інших країн регіону сюди приїжджали на галасливі вечірки. Тут також цілодобово працюють бари й ресторани.

Нещодавно в столиці Лівану побувала зірка телеканалу НЛО TV Аманда Іроанья і на прохання РБК-Україна поділилася своїми враженнями від поїздки та про те, що враховувати мандрівникам при поїздці.

Головні визначні пам'ятки знаходяться за містом

"У Бейрут я їздила по роботі: це була зйомка показу ліванського дизайнера Georges Hobeika для паризького Тижня моди. Через пандемію не всі дизайнери беруть участь офлайн. Головний офіс бренду знаходиться столиці Лівану - Бейруті. Тому там і проходили зйомки", - розповідає Аманда Іоранья.

Відео: Пейзажі Бейрута (youtube.com/BIL 24)

За її словами, сьогодні особливих складнощів для в'їзду в Бейрут немає. Потрібні тільки сертифікат вакцинації, ПЛР-тест і заздалегідь заповнена форма Moph Pass на сайті Міністерства охорони здоров'я. Туристична віза оформляється по прибуттю.

"По правді кажучи, у Бейруті є красиві місця, але в моєму wish-листі це місто точно не було в планах. Місцеві розповіли, що головні визначні пам'ятки та краса знаходяться за містом. На жаль, цього разу у мене не було можливості поїхати туди, тому задовольнялася лише розповідями та фото. Через щільний графік вибратися куди-небудь було складно. Благо, ми жили біля набережної, і нас відвезли туди прогулятися", - згадує вона особливості відрядження.

Місто контрастів. "Осколки скла все ще лежать на вулицях"

Бейрут - досить сучасне місто, зауважує Аманда Іоранья. Потрапляючи на набережну, ти немов опиняєшся в іншому місті.

"Сучасні житлові комплекси, алея з пальмами, багато затишних ресторанчиків з видом на море і панорамними вікнами, а порт для яхт додає особливого шарму. Однозначно рекомендую там побувати", - радить вона.

Фото: Зірка телеканалу НЛО TV Аманда Іоранья у Бейруті (надано РБК-Україна)

Ліван зараз переживає не найкращі часи - криза, проблеми з електрикою в країні та страйки.

"Але що мене дійсно вразило - після всім відомого вибуху 1,5 роки тому, місто сильно постраждало. На жаль, донині ніхто нічого не реставрує. Можна побачити, як осколки скла все ще лежать на вулицях, не кажучи про зруйновані будівлі. Тобто люди приводять майно до ладу своїми силами, об'єднуючись, у кого є така можливість", - зазначає зірка телеканалу.

Фото: Бейрутський мис (uk.wikipedia.org)

Повна свобода. Алкоголь продається у всіх ресторанах і супермаркетах

Приблизно половина ліванців - мусульмани, а друга - католики. За словами Аманди, приїхавши в Бейрут, можна повністю змінити своє уявлення про тутешніх мусульман.

"Місцеві дуже відрізняються від "звичних" мусульман сусідніх східних країн. Тут вони поводяться в рази вільніше. Як мені здається, не такі суворі, значно більш європеїзовані: починаючи від зовнішнього вигляду (дівчата часто не ховають обличчя, руки та ноги в одязі), і закінчуючи тим, що тут в супермаркетах і ресторанах продаються абсолютно всі види алкоголю", - розповідає Аманда.

Вона зізнається, що відчуття небезпеки у неї під час перебування в Бейруті не було зовсім.

Фото: Бейрут вважається одним з найдавніших у світі міст (unsplash.com)

"На вулицях - тихо і спокійно, місцеві дуже привітні, доброзичливі й відкриті. Однак через кризу в країні зріс рівень крадіжок. Але щоб не встрявати в неприємні історії, туристам краще не ходити без супроводжуючого, особливо ввечері. А оскільки ми приїхали по роботі, відповідальність за нас ніс організатор", - пояснює вона.

"Перед поїздкою я наслухалася всіляких жахів, готувалася до гіршого. На ділі ж все вийшло чудово, приємно, легко. А головне - отримала задоволення, особливо від спілкування з людьми. Думаю, що це тільки початок моїх візитів до Лівану. Так що сподіваюся, наступного разу вдасться побачити центр міста (кажуть, дуже красиво), природні та археологічні пам'ятки", - зазначає Аманда.

Лимон ліванці додають в усі страви. Що потрібно знати про місцеву кухню

Аманда зізнається, що під час поїздки в Бейрут ліванської кухні вона скуштувала сповна.

За її словами, всупереч різноманітним стереотипам, їжа тут не така гостра, як пишуть у путівниках. Однак багато що виявилося кислим через те, що в Лівані заведено додавати майже в усі страви лимон або лимонний сік.

Фото: Сучасні будівлі Бейрута сусідять з давньою архітектурою, з руїнами, лавками й магазинами (unsplash.com)

"Місцева кухня - це окрема радість і біда одночасно. Смачно, різноманітно, не жирно. За спеціями - помірно. В цілому, європейцям, особливо вегетаріанцям, буде комфортно, якби не одне "але". Ліванці обожнюють лимони. Він просто скрізь і часом в шаленій кількості. Таке я, наприклад, не могла їсти. М'ясо, всі заправки до салатів, навіть звичний Цезар - кислий. Та що вже говорити: чищена морквина - і те полита лимоном", - розповідає вона.

Одне з найдавніших міст планети. Цікаві факти про Бейрут

Бейрут є одним з найдавніших міст на землі. Першій літописній згадці про нього близько 3500 років, а археологічні знахідки показують, що поселення на його місці існувало як мінімум ще у 3000 році до нашої ери.

За всю історію спостережень температура повітря в Бейруті жодного разу не опускалася нижче 0°C. Водночас офіційно зареєстрований мінімум температури вже впритул наблизився до цієї позначки, склавши +0,2 °C. А ось спеку під +40 °C тут фіксують регулярно.

У 2012 році популярне видання США для мандрівників Conde Nast Traveller назвало ліванську столицю найкращим містом Близького Сходу, а редакція New York Times у 2009-му назвала його найцікавішим містом для відвідування. Є, мабуть, тільки один мінус — Бейрут стабільно входить до топ 5 найдорожчих для туристів близькосхідних міст.

Фото: Аманда впевнена, що це далеко не остання її поїздка в Бейрут (надане РБК-Україна)

Навіть сьогодні ніхто не знає напевно, скільки в Бейруті проживає людей. Міська влада не переводила перепис населення дуже давно - із 1932 року. Тому оцінки різняться: імовірно населення міста становить від 300 тисяч до 2 мільйонів осіб. Однак варто враховувати, що Бейрут довго відновлювали після громадянської війни, що стрясла Ліван в кінці минулого століття.

Гуляючи по деяких районах Бейрута, туристи можуть побачити розкопки стародавніх руїн, які оточують нові сучасні будівлі. Розкопки являють собою справжні музеї під відкритим небом. Вони демонструють те, як виглядало місто тисячі років тому.

Небагаті райони Бейрута різко контрастують з сучасними та респектабельними. Вузькі вулички, стародавні будівлі, сміття на тротуарах, лотки з вуличною їжею — тут всього цього в надлишку.

Які правила в'їзду в Ліван з України сьогодні

Сайт українського МЗС наводить правила перетину ліванського кордону в міжнародному аеропорту ім. Рафіка Харірі в місті Бейрут.

З 15 грудня 2021 року набирають чинності нові правила перетину ліванського кордону. Зокрема, всі пасажири, які прибувають в країну, повинні зареєструватися на платформі MOPH PASS Міністерства охорони здоров'я через веб-сайт.

Потрібно переконатися, що введена інформація є правильною, перш ніж отримати дозвіл на перетин кордону.

Фото: Мечеть у Бейруті (upslhash.com)

Всі пасажири, які прибувають до Лівану, за винятком дітей молодше 12 років, повинні зробити ПЛР-тест не пізніше 48 до прибуття. Результат потрібно завантажити на платформу Міністерства охорони здоров'я. Далі буде створено QR-код, який надсилається пасажиру за допомогою текстового повідомлення з посиланням на його завантаження.

Служби в міжнародному аеропорту Бейрута перевірятимуть QR-код у пасажира, перш ніж йому дозволять перетнути кордон.

Також всі пасажири, які прибувають до Лівану, за винятком дітей до 12 років і співробітників UNIFIL, повинні зробити ПЛР-тест після прибуття в аеропорт Бейрута. Тести проводяться безпосередньо в аеропорту.

Пасажири, які пройшли ПЛР-тест після прибуття в аеропорт Бейрута, повинні залишатися на домашньому карантині протягом 24 годин до інформування відповідними службами про результат ПЛР-тесту.

Результат ПЛР-тесту буде відправлений за допомогою текстового повідомлення. Якщо результат тесту буде позитивним, пасажир повинен негайно зателефонувати на гарячу лінію Covid-19 Міністерства охорони здоров'я за номером 1787.

Фото: У столиці Лівану Аманда брала участь у модному показі (надано РБК-Україна)

Винятки становлять:

Пасажири, які прибувають до Лівану й отримали другу дозу вакцини Covid - 19 або першу дозу вакцини не менше ніж за 2 тижні до прибуття. Також - пасажири, які були інфіковані та вилікувалися від Covid-19 протягом 90 днів до дати в'їзду в Ліван. Вони звільняються від проведення ПЛР-тесту з країни відправлення, але повинні зробити ПЛР-тест в аеропорту Бейрута. Сертифікати про вакцинацію та інші офіційні документи необхідно завантажити на платформу.

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