Сонячні береги. Країни, які ідеально підходять для пляжного відпочинку навесні

Популярні напрямки, де тепла погода настає вже у квітні

Навесні список напрямків з теплою погодою для комфортного відпочинку значно розширюється. Навіть у квітні, коли в своїй країні погода ще мінлива, є сенс вирушити в одну з сонячних локацій з пляжами і колоритною архітектурою.

Навіть любителям канікул у Європі навесні варто звернути увагу на більш далекі сонячні береги, пише видання Metro.

Які спекотні локації радять туристам для весняного відпочинку в 2022 році, яка там погода в квітні і як долетіти за цими напрямками з України – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Тулум, Мексика

Температура вдень: 29°C (іноді до 35°C).

Сонячний час: 12 годин.

Час польоту: від 13 годин регулярними рейсами з пересадкою (авіакомпанії Lufthansa, Swiss), чартерними прямими (Azur Air).

Навесні туристи можуть відвідати практично будь-яку точку Мексики. Канкун - очевидна туристична локація, як і Мехіко або Оахака для занурення в культуру.

Фото: Пляж в Тулумі (unsplash.com/tanja-cotoaga)

А для пляжного відпочинку і можливості досліджувати кілька історичних місць майя - місто Тулум є відмінним вибором в цей час року, коли сухий і сонячний сезон добігає кінця. Воно знаходиться на півострові Юкатан, в прибережній туристичній зоні Рів'єра Майя.

Погода ідеальна для засмаги, а температура води - для купання і занять водними видами спорту – близько 28°C.

Каїр, Єгипет

Температура: 26°C (до 32°C).

Сонячний час: 10 годин.

Час польоту: від 3 годин регулярними рейсами (МАУ, Turkish Airlines).

Столиця Єгипту порадує туристів не тільки теплом до 30 градусів у квітні, але й відсутністю дощів. Середня кількість опадів у квітні становить нуль міліметрів.

Відпочинок в Каїрі стає більш привабливим, якщо до відвідування пірамід Гізи і Сфінкса додати колоритні єгипетські базари.

Фото: Піраміди в Єгипті (unsplash.com/spencer-davis)

Коста-дель-Соль, регіон Іспанії

Температура: 17°C (до 19°C).

Сонячний час: до 10 годин.

Час польоту: близько 6 годин (регулярні рейси з пересадкою), від 4 годин 30 хвилин – прямі рейси (SkyUp) за маршрутом Київ-Малага.

У квітні в Іспанії тепло, близько 19 °C - для Європи це відмінна погода.

Відпочинок на узбережжі Андалусії – це можливість насолодитися сонцем на пляжі, хоча вечорами можливо доведеться одягати куртки.

Найвідомішими локаціями там є Малага (прекрасне місто, а також столиця вечірок), Марбелья і традиційне місто Касарес.

Фото: Місто Малага в Іспанії (unsplash.com/jonas-denil)

"Якщо у вас є час і машина, вирушайте вглиб країни, щоб дізнатися більше про Андалусію, де знаходиться Альгамбра в Гранаді, знаменита мечеть-собор Кордови, а також міста Севілья і Кадіс", - радить видання.

Сорренто і узбережжя Амальфі, Італія

Температура: 18 - 22°C.

Сонячний час: з 12 до 13 годин.

Час польоту: від 2 годин 45 хвилин регулярними рейсами (прямі Wizz Air і з пересадкою) за маршрутом Київ-Неаполь.

Мальовниче місто Сорренто недалеко від Неаполя і Помпеї і узбережжя Амальфі варто включити в одну подорож. Вони знаходяться всього в годині їзди один від одного на машині.

Фото: Узбережжя в Італії (unsplash.com/rich-martello)

"А який це драйв. Справжній маршрут "списку бажань" з незабутніми видами на Середземне море. Можливо, найвідомішою зупинкою на цьому шляху є місто Позітано, яке люблять фотографи всього світу за захопливі краєвиди барвистих будинків, розкиданих по скелях", - описують локацію для туристів.

Анталія, Туреччина

Температура: 17- 22°C.

Сонячний час: 12-13 годин.

Час польоту: близько 2 годин 30 хвилин чартерними рейсами і від 4 годин регулярними рейсами з однією пересадкою в Стамбулі або Анкарі.

Це одне з найбільш густонаселених міст Туреччини і найпопулярніша туристична локація серед українських туристів. Ця частина середземноморського узбережжя приваблює яскраво-синім морем, розкішними пляжами і красивими гаванями.

Фото: Анталія навесні (unsplash.com/marina-t)

Анталія - не тільки пісок і засмага. Там багато історичних місць, пов'язаних з давньою Римською імперією - тисячоліття тому місто було галасливим римським портом.

"Зверніть увагу на добре збережені арочні ворота 2 століття, названі на честь імператора Адріана, а також на круглу вежу Хідірлік того ж періоду", - рекомендують мандрівникам.

Кос, Греція

Температура: 20°C.

Сонячний час: 12 годин.

Час польоту: близько 6 годин рейсами з однією пересадкою (МАУ, SkyUp).

Відпочинок на острові навесні можливий: просто вирушайте на грецький острів Кос, радять ще одну яскраву локацію в статті.

Кос - це острів, який має репутацію місця для вечірок, але на ньому є все, що потрібно для сонячного відпочинку на Великдень (включаючи хороші шанси на 20-градусне тепло).

Фото: Туристи в Греції на острові Кос (unsplash.com/shalev-cohen)

"Красиві пляжі, мальовниче старе місто для вивчення і безліч цікавих руїн, в тому числі Стародавня Агора Коса. Якщо ви любите пригоди, ви також можете відвідати більший острів - Родос, де в квітні також стає дуже тепло", - розповідають мандрівникам.

Острів Лансароте на Канарах

Температура: 20- 25°C.

Сонячний час: 12-13 годин.

Час польоту: від 9 годин з однією пересадкою (Ryanair, Lufthansa).

Хоча Лансароте офіційно є частиною Іспанії, квітнева погода на острові більш спекотна завдяки географічному положенню біля узбережжя Африки (недалеко від Марокко).

На Канарських островах є безліч пляжних курортів, на яких туристи можуть відпочивати: Плайя-дель-Кармен, Коста-Тегісе і Плайя-Бланка.

Фото: Відпочинок на острові Лансароте (unsplash.com/piet-bastine)

Крім типових курортів, Лансароте люблять за його інопланетні вулканічні пейзажі - в основному знаменитий Національний парк Тіманфайя і лавову трубу Куева-де-лос-Вердес.

Буенос-Айрес, Аргентина

Температура: 19 - 22°C.

Сонячний час: 11 годин.

Час польоту: від 20 годин з однією або двома пересадками регулярними рейсами (Lufthansa, KLM, Air France, МАУ).

Один з мінусів - відстань і час польоту. Але це південноамериканське місто, як правило, виглядає і відчувається з квітня по червень. Спека на той час закінчиться (зазвичай така погода триває з грудня по березень). Також високий туристичний сезон буде позаду.

Фото: Колоритні вулиці Буенос-Айреса (unsplash.com/nathana-reboucas)

"Таким чином, ви можете насолодитися культурою аргентинської столиці, побачити барвистий район Ла-Бока і помилуватися його архітектурою 19 століття без великого скупчення людей. Якщо ви подорожуєте так далеко, можливо, варто з'їздити в Патагонію і чилійську пустелю Атакама", - підказують ідеї завзятим мандрівникам.

Алгарве, Португалія

Температура: 17°C (до 20°C).

Сонячний час: з 12 до 13 годин.

Час польоту: від 6 годин регулярними рейсами з пересадкою за маршрутом Київ-Фару.

Весна вважається ідеальним сезоном для Португалії, незважаючи на літню спеку. У квітні на південному узбережжі в Алгарве можна знайти золоті пляжі, сонячне небо, смачну їжу і вишукане вино.

Фото: Архітектура в Алгарве (unsplash.com/leonie-krickhuhn)

Туристам радять: "Відпочиньте в пляжній Албуфейрі, відвідайте міста Фаро і Лагуш, де знаходиться прекрасний пляж Прайя-ду-Каміло, або вирушайте уздовж узбережжя, щоб відкрити для себе традиційні міста, такі як Тавіра. Не пропустіть Сагреш, село на південно-західному краю Алгарве, яке іноді називають "краєм світу".

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