Як одне відео підштовхнуло українців на 120% частіше шукати квитки в Ліван: кейс блогера Антона Птушкіна

У той же час кількість бронювань в країну не збільшилася

Нещодавно відомий український ресторатор Міша Кацурін і популярний радіо - і телеведучий Антон Птушкін запустили на YouTube спільне фуд і тревел шоу.

У першому відео, присвяченому їжі Лівану, блогери пояснюють, чому люблять подорожувати по екзотичних країнах, і для підготовки випуску вибрали столицю країни - Бейрут. Це місто часто називають "близькосхідним Парижем".

За добу з моменту випуску відео подивилося понад 400 тисяч користувачів. Станом на 12 грудня випуск зібрав вже понад півмільйона переглядів.

Відео: Гастрономічна культура Лівану

Одночасно зі зростанням переглядів першого ролика, на міжнародному сервісі пошуку авіаквитків Aviasales.ua помітили різке зростання запитів до Лівану в Україні. Кількість пошукових запитів на перельоти в Бейрут за добу збільшилася на 120% після прем'єри відео на youtube-каналі Кацуріна та Птушкіна.

Ліберальна країна на Близькому Сході

Всупереч розхожій думці, Ліван - найліберальніша країна на Близькому Сході. У колишній французькій колонії на березі Середземного моря немає пустель, жінки можуть ходити в міні-спідницях, а до введення карантинних обмежень з інших країн регіону сюди приїжджали на галасливі вечірки. Тут також цілодобово працюють бари і ресторани.

Фото: Ліванська кухня - різноманітна і цікава (unsplash.com/slashio-photography)

Щоб показати підписникам місцеву гастрономічну культуру, Міша Кацурін і Антон Птушкін полетіли в Ліван, намагаючись більше дізнатися про кулінарні традиції країни, де переплелися кухні вірмен, французів, осман і фінікійців.

Місто Бейрут відрізняє не тільки насичене історичне минуле, а й космополітичне сьогодення. Античні пам'ятники тут межують з ультрасучасними хмарочосами, а шанобливе ставлення до традицій і культури не заважає місцевим жителям йти в ногу з часом.

Фото: Вулиці Бейрута (unsplash.com/ramy-kabalan)

Водночас Aviasales уточнили, що попри на велику кількість пошуків квитків, кількість їх бронювань за цим напрямком не збільшилася. У компанії кажуть, що це може бути пов'язано з двома причинами:

вартість перельоту в Бейрут - досить висока (ціна квитка "туди-назад" в середньому складає від 12 000 грн); тривалий час, який мандрівник має провести в літаку. Наприклад, політ з Києва в Бейрут з пересадкою в Ларнаці займе близько 9 годин.

Фото: Мечеть в Бейруті (en.wikipedia.org)

Скільки коштують поїздки в Ліван з України

Подорож до Лівану з України пропонують досить мало туристичних фірм: такі поїздки відносяться до категорії ексклюзивних та авторських турів. Одна з компаній пропонує екскурсійну поїздку в Ліван на квітень 2022 року на 7 днів (6 ночей).

У програмі - Бейрут, печера Жаіта, місто Біблос, Тір, Кана, Макдуші, Анжар, Баальбек, кедровий гай, водоспад Баатара, музей Хезболла, фортеця хрестоносців Бельфорт в Набатії. Вартість поїздки - від 1025 доларів з людини.

Фото: Храм Бахуса в Баальбеку (uk.wikipedia.org)

У ще однієї компанії можна знайти тури в Ліван з відвідуванням екскурсії по Бейруту, печер Джейта і стародавнього Біблоса, шопінг на знаменитих вулицях Бейрута - Хамра, Мар-Ельяс і Вердун. Там можна купити вироби з шовку, шифону, прикрашені багатими візерунками. Вартість туру на тиждень - від 1155 доларів.

Які умови в'їзду в Ліван під час пандемії

Починаючи з 9 вересня цього року, всі пасажири, які прибувають до Лівану, за винятком дітей до 12 років, зобов'язані здати ПЛР-тест в лабораторіях, сертифікованих місцевими органами влади країн не пізніше ніж за 96 годин до вильоту в Ліван і пред'явити результат тесту з QR-кодом при реєстрації в аеропорту.

Виняток:

Пасажири, які пройшли повну вакцинацію (в Лівані визнаються всі види вакцин, визнані ВООЗ).

Фото: Водоспад Баатра (uk.wikipedia.org)

Також виняток становлять пасажири, які одужали від коронавірусу протягом 90 днів перед посадкою на літак. Однак вони все ж зобов'язані здати ПЛР-тест по прибуттю в аеропорт.

До Лівану можна в'їхати за сертифікатом вакцинації в додатку "Дія" і за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" (з QR code).

Перелік вакцин, що визнаються в Лівані

Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca/Oxford, а також її аналог Covishield;

CoronaVac виробництва Sinovac Biotech;

Janssen виробництва Johnson & Johnson;

mRNA-1273 виробництва Moderna і BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Всі пасажири, які прибувають до Лівану, за винятком дітей до 12 років, зобов'язані здати ПЛР-тест по прибуттю в аеропорту міста Бейрут (вартість ПЛР-тесту становить 50 доларів і входить у вартість авіаквитка).

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких екзотичних країнах українці планують відпочивати взимку.