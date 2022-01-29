Настоящее крушение стереотипов. Украинка рассказала, чем ее впечатлила поездка в Ливан

Столица Ливана, Бейрут, - совсем не та локация, которая обычно входит в топ зарубежных городов, которые наиболее часто посещают украинцы. Однако здесь точно есть что посмотреть.

Вопреки распространенному мнению, Ливан на самом деле является самым либеральным государством на Ближнем Востоке. В бывшей французской колонии на берегу Средиземного моря нет пустынь, женщины могут ходить в мини-юбках, а до введения карантинных ограничений из других стран региона сюда приезжали на шумные вечеринки. Здесь также круглосуточно работают бары и рестораны.

Недавно в столице Ливана побывала звезда телеканала НЛО TV Аманда Ироанья и по просьбе РБК-Украина поделилась своими впечатлениями от поездки и о том, что учитывать путешественникам при поездке.

Главные достопримечательности находятся за городом

"В Бейрут я ездила по работе: это была съемка показа ливанского дизайнера Georges Hobeika для парижской недели моды. Из-за пандемии не все дизайнеры принимают участие оффлайн. Главный офис бренда находится столице Ливана - Бейруте. Потому там и проходили съемки", - рассказывает Аманда Иоранья.

Видео: Пейзажи Бейрута (youtube.com/BIL 24)

По ее словам, сегодня особых сложностей для въезда в Бейрут нет. Нужны только сертификат вакцинации, ПЦР и заранее заполненная форма Moph Pass на сайте Министерства здравоохранения. Туристическая виза оформляется по прибытию.

"По правде говоря, в Бейруте есть красивые места, но в моем wish-листе этот город точно не был в планах. Местные рассказали, что главные достопримечательности и красоты находятся за городом. К сожалению, в этот раз у меня не было возможности поехать туда, потому довольствовалась лишь рассказами и фото. Из-за плотного графика выбраться куда-либо было сложно. Благо, мы жили около набережной, и нас отвезли туда прогуляться", - вспоминает она особенности командировки.

Город контрастов. "Осколки стекла все еще лежат на улицах"

Бейрут - достаточно современный город, замечает Аманда Иоранья. Попадая на набережную, ты словно оказываешься в другом городе.

"Современные жилые комплексы, аллея усажена пальмами, много уютных ресторанчиков с видом на море и панорамными окнами, а порт для яхт добавляет особого шарма. Однозначно рекомендую там побывать", - советует она.

Фото: Звезда телеканала НЛО TV Аманда Иоранья в Бейруте (предоставлено РБК-Украина)

Ливан сейчас переживает не лучшие времена – кризис, проблемы с электричеством в стране и забастовки.

"Но что меня действительно поразило – после всем известного взрыва 1,5 года назад, город сильно пострадал. К сожалению, по сей день никто ничего не реставрирует. Можно увидеть, как осколки стекла все еще лежат на улицах, не говоря о разрушенных зданиях. То есть люди приводят имущество в порядок своими силами, объединяясь, у кого есть такая возможность", - отмечает звезда телеканала.

Фото: Бейрутский мыс (uk.wikipedia.org)

Полная свобода. Алкоголь продается во всех ресторанах и супермаркетах

Примерно половина ливанцев – мусульмане, а вторая – католики. По словам Аманды, приехав в Бейрут, можно полностью изменить свое представление о здешних мусульманах.

"Местные очень отличаются от "привычных" мусульман соседних восточных стран. Здесь они ведут себя в разы свободнее. Как мне кажется, не такие суровые, значительно более европеизированные: начиная от внешнего вида (девушки часто не прячут лицо, руки и ноги в одежде), и заканчивая тем, что здесь в супермаркетах и ресторанах продаются абсолютно все виды алкоголя", - рассказывает Аманда.

Она признается, что ощущения опасности у нее во время пребывания в Бейруте не было совершенно.

Фото: Бейрут считается одним из древнейших в мире городов (unsplash.com)

"На улицах - тихо и спокойно, местные очень приветливые, доброжелательные и открытые. Однако из-за кризиса в стране возрос уровень краж. Но дабы не встревать в неприятные истории, туристам лучше не ходить без сопровождающего, особенно вечером. А так как мы приехали по работе, ответственность за нас нс организатор", - объясняет она.

"Перед поездкой я наслушалась всевозможных ужасов, готовилась к худшему. На деле же все вышло замечательно, приятно, легко. А главное - получила удовольствие, особенно от общения с людьми. Думаю, это только начало моих визитов в Ливан. Так что надеюсь, что в следующий раз удастся увидеть центр города (говорят, очень красиво), природные и археологические достопримечательности", - отмечает Аманда.

Лимон ливанцы добавляют во все блюда. Что нужно знать о местной кухне

Аманда признается, что во время поездки в Бейрут ливанской кухни она вкусила сполна.

По ее словам, вопреки разнообразным стереотипам, еда здесь не такая острая, как пишут в путеводителях. Однако многое оказалось кислым из-за того, что в Ливане принято добавлять почти во все блюда лимон или лимонный сок.

Фото: Современные здания Бейрута соседствуют с древней архитектурой, с руинами, лавками и магазинами (unsplash.com)

"Местная кухня – это отдельная радость и беда одновременно. Вкусно, разнообразно, не жирно. По специям – умеренно. В целом, европейцам, особенно вегетарианцам, будет комфортно, если бы не одно "но". Ливанцы обожают лимоны. Он просто везде и порой в бешеном количестве. Такое я, к примеру, не могла есть. Мясо, все заправки к салатам, даже привычный цезарь – кислючий. Да что уж говорить: чищеная морковка - и то полита лимоном", - рассказывает она.

Один из древнейших городов планеты. Интересные факты о Бейруте

Бейрут является одним из древнейших городов на земле. Первому летописному упоминанию о нем около 3500 лет, а археологические находки показывают, что поселение на его месте существовало как минимум еще в 3000 году до нашей эры.

За всю историю наблюдений температура воздуха в Бейруте ни разу не опускалась ниже 0 °C. В то же время официально зарегистрированный минимум температуры уже вплотную приблизился к этой отметке, составив +0,2 °C. А вот жара под +40 °C здесь фиксируют регулярно.

В 2012 году популярное издание США для путешественников Conde Nast Traveller назвало ливанскую столицу лучшим городом Ближнего Востока, а редакция New York Times в 2009-м назвала его самым интересным городом для посещения. Есть, пожалуй, только один минус — Бейрут стабильно входит в топ-5 самых дорогих для туристов ближневосточных городов.

Фото: Аманда уверена, что это далеко не последняя ее поездка в Бейрут (предоствлено РБК-Украина)

Даже сегодня никто не знает наверняка, сколько в Бейруте проживает людей. Городские власти не переводили перепись населения очень давно - с 1932 года. Поэтому оценки разнятся: предположительно население города составляет от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Однако стоит учитывать, что Бейрут долго восстанавливали после гражданской войны, сотрясшей Ливан в конце прошлого века.

Гуляя по некоторым районам Бейрута, туристы могут увидеть раскопки древних руин, которые окружают новые современные здания. Раскопки являют собой настоящие музеи под открытым небом. Они демонстрируют то, как выглядел город тысячи лет назад.

Небогатые районы Бейрута резко контрастируют с современными и респектабельными. Узкие улочки, древние здания, висящие повсюду провода, лежащий местами на тротуарах мусор, лотки с уличной едой — тут всего этого в избытке.

Какие правила въезда в Ливан из Украины сегодня

Сайт украинского МИДа приводит правила пересечения ливанской границы в международном аэропорту им. Рафика Харири в городе Бейрут.

С 15 декабря 2021 года вступают в силу новые правила пересечения ливанской границы. В частности, все пассажиры, прибывающие в страну, должны зарегистрироваться на платформе MOPH PASS Министерства здравоохранения через веб-сайт.

Нужно убедиться, что введенная информация является правильной, прежде чем получить разрешение на пересечение границы.

Фото: Мечеть в Бейруте (upslhash.com)

Все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей младше 12 лет, должны сделать ПЦР-тест не позднее 48 до прибытия. Результат нужно скачать на платформу Министерства здравоохранения. Далее будет создан QR-код, который посылается пассажиру с помощью текстового сообщения со ссылкой на его загрузку.

Службы в международном аэропорту Бейрута будут проверять QR-код у пассажира, прежде чем ему разрешат пересечь границу.

Также все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет и сотрудников UNIFIL, должны сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Тесты производятся непосредственно в аэропорту.

Пассажиры, прошедшие ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Бейрута, должны оставаться на домашнем карантине в течение 24 часов до информирования соответствующими службами о результате ПЦР-теста.

Результат ПЦР-теста будет отправлен с помощью текстового сообщения. Если результат теста будет положительным, пассажир должен немедленно позвонить по телефону на горячую линию Covid-19 Министерства здравоохранения по номеру 1787.

Фото: В столице Ливана Аманда участвовала в модном показе (предоставлено РБК-Украина)

Исключения составляют:

Пассажиры, прибывающие в Ливан и получившие вторую дозу вакцины Covid-19 или первую дозу вакцины не менее чем за 2 недели до прибытия. Также -пассажиры, которые были инфицированы и вылечились от Covid-19 в течение 90 дней до даты въезда в Ливан. Они освобождаются от проведения ПЦР-теста из страны отправления, но должны сделать ПЦР-тест в аэропорту Бейрута. Сертификаты о вакцинации и другие официальные документы необходимо загрузить на платформу.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах идеальная погода можно отдыхать на пляже уже в апреле.

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