Настоящее крушение стереотипов. Украинка рассказала, чем ее впечатлила поездка в Ливан

Звезда телеканала НЛО TV Аманда Ироанья раскрыла детали о путешествии в Бейрут
Столица Ливана, Бейрут, - совсем не та локация, которая обычно входит в топ зарубежных городов, которые наиболее часто посещают украинцы. Однако здесь точно есть что посмотреть.
Вопреки распространенному мнению, Ливан на самом деле является самым либеральным государством на Ближнем Востоке. В бывшей французской колонии на берегу Средиземного моря нет пустынь, женщины могут ходить в мини-юбках, а до введения карантинных ограничений из других стран региона сюда приезжали на шумные вечеринки. Здесь также круглосуточно работают бары и рестораны.
Недавно в столице Ливана побывала звезда телеканала НЛО TV Аманда Ироанья и по просьбе РБК-Украина поделилась своими впечатлениями от поездки и о том, что учитывать путешественникам при поездке.
"В Бейрут я ездила по работе: это была съемка показа ливанского дизайнера Georges Hobeika для парижской недели моды. Из-за пандемии не все дизайнеры принимают участие оффлайн. Главный офис бренда находится столице Ливана - Бейруте. Потому там и проходили съемки", - рассказывает Аманда Иоранья.
Видео: Пейзажи Бейрута (youtube.com/BIL 24)
По ее словам, сегодня особых сложностей для въезда в Бейрут нет. Нужны только сертификат вакцинации, ПЦР и заранее заполненная форма Moph Pass на сайте Министерства здравоохранения. Туристическая виза оформляется по прибытию.
"По правде говоря, в Бейруте есть красивые места, но в моем wish-листе этот город точно не был в планах. Местные рассказали, что главные достопримечательности и красоты находятся за городом. К сожалению, в этот раз у меня не было возможности поехать туда, потому довольствовалась лишь рассказами и фото. Из-за плотного графика выбраться куда-либо было сложно. Благо, мы жили около набережной, и нас отвезли туда прогуляться", - вспоминает она особенности командировки.
Бейрут - достаточно современный город, замечает Аманда Иоранья. Попадая на набережную, ты словно оказываешься в другом городе.
"Современные жилые комплексы, аллея усажена пальмами, много уютных ресторанчиков с видом на море и панорамными окнами, а порт для яхт добавляет особого шарма. Однозначно рекомендую там побывать", - советует она.
Ливан сейчас переживает не лучшие времена – кризис, проблемы с электричеством в стране и забастовки.
"Но что меня действительно поразило – после всем известного взрыва 1,5 года назад, город сильно пострадал. К сожалению, по сей день никто ничего не реставрирует. Можно увидеть, как осколки стекла все еще лежат на улицах, не говоря о разрушенных зданиях. То есть люди приводят имущество в порядок своими силами, объединяясь, у кого есть такая возможность", - отмечает звезда телеканала.
Фото: Бейрутский мыс (uk.wikipedia.org)
Примерно половина ливанцев – мусульмане, а вторая – католики. По словам Аманды, приехав в Бейрут, можно полностью изменить свое представление о здешних мусульманах.
"Местные очень отличаются от "привычных" мусульман соседних восточных стран. Здесь они ведут себя в разы свободнее. Как мне кажется, не такие суровые, значительно более европеизированные: начиная от внешнего вида (девушки часто не прячут лицо, руки и ноги в одежде), и заканчивая тем, что здесь в супермаркетах и ресторанах продаются абсолютно все виды алкоголя", - рассказывает Аманда.
Она признается, что ощущения опасности у нее во время пребывания в Бейруте не было совершенно.
Фото: Бейрут считается одним из древнейших в мире городов (unsplash.com)
"На улицах - тихо и спокойно, местные очень приветливые, доброжелательные и открытые. Однако из-за кризиса в стране возрос уровень краж. Но дабы не встревать в неприятные истории, туристам лучше не ходить без сопровождающего, особенно вечером. А так как мы приехали по работе, ответственность за нас нс организатор", - объясняет она.
"Перед поездкой я наслушалась всевозможных ужасов, готовилась к худшему. На деле же все вышло замечательно, приятно, легко. А главное - получила удовольствие, особенно от общения с людьми. Думаю, это только начало моих визитов в Ливан. Так что надеюсь, что в следующий раз удастся увидеть центр города (говорят, очень красиво), природные и археологические достопримечательности", - отмечает Аманда.
Аманда признается, что во время поездки в Бейрут ливанской кухни она вкусила сполна.
По ее словам, вопреки разнообразным стереотипам, еда здесь не такая острая, как пишут в путеводителях. Однако многое оказалось кислым из-за того, что в Ливане принято добавлять почти во все блюда лимон или лимонный сок.
"Местная кухня – это отдельная радость и беда одновременно. Вкусно, разнообразно, не жирно. По специям – умеренно. В целом, европейцам, особенно вегетарианцам, будет комфортно, если бы не одно "но". Ливанцы обожают лимоны. Он просто везде и порой в бешеном количестве. Такое я, к примеру, не могла есть. Мясо, все заправки к салатам, даже привычный цезарь – кислючий. Да что уж говорить: чищеная морковка - и то полита лимоном", - рассказывает она.
Фото: Аманда уверена, что это далеко не последняя ее поездка в Бейрут (предоствлено РБК-Украина)
Сайт украинского МИДа приводит правила пересечения ливанской границы в международном аэропорту им. Рафика Харири в городе Бейрут.
С 15 декабря 2021 года вступают в силу новые правила пересечения ливанской границы. В частности, все пассажиры, прибывающие в страну, должны зарегистрироваться на платформе MOPH PASS Министерства здравоохранения через веб-сайт.
Нужно убедиться, что введенная информация является правильной, прежде чем получить разрешение на пересечение границы.
Все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей младше 12 лет, должны сделать ПЦР-тест не позднее 48 до прибытия. Результат нужно скачать на платформу Министерства здравоохранения. Далее будет создан QR-код, который посылается пассажиру с помощью текстового сообщения со ссылкой на его загрузку.
Службы в международном аэропорту Бейрута будут проверять QR-код у пассажира, прежде чем ему разрешат пересечь границу.
Также все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет и сотрудников UNIFIL, должны сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Тесты производятся непосредственно в аэропорту.
Пассажиры, прошедшие ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Бейрута, должны оставаться на домашнем карантине в течение 24 часов до информирования соответствующими службами о результате ПЦР-теста.
Результат ПЦР-теста будет отправлен с помощью текстового сообщения. Если результат теста будет положительным, пассажир должен немедленно позвонить по телефону на горячую линию Covid-19 Министерства здравоохранения по номеру 1787.
Фото: В столице Ливана Аманда участвовала в модном показе (предоставлено РБК-Украина)
Исключения составляют:
Пассажиры, прибывающие в Ливан и получившие вторую дозу вакцины Covid-19 или первую дозу вакцины не менее чем за 2 недели до прибытия. Также -пассажиры, которые были инфицированы и вылечились от Covid-19 в течение 90 дней до даты въезда в Ливан. Они освобождаются от проведения ПЦР-теста из страны отправления, но должны сделать ПЦР-тест в аэропорту Бейрута. Сертификаты о вакцинации и другие официальные документы необходимо загрузить на платформу.
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