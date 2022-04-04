"Ми підводимо цих людей". Тисячі українців не можуть отримати британські візи через бюрократію

Біженці з України під час війни з Росією стикаються зі складною бюрократією у Великій Британії, намагаючись виконати візові вимоги міністерства внутрішніх справ, заявили депутати опозиційного кабінету країни.

За словами тіньового міністра внутрішніх справ Іветт Купер, десятки тисяч зневірених біженців все ще "застрягли в системі", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За схемою "Будинки для України" українцям видали 3705 віз

Політик порушила термінове питання з приводу обох візових схем, які уряд розробив для українських біженців. Іветт Купер згадала випадки: українці довелося багато поїздити для виконання вимог - у тому числі до Варшави для надання біометричних даних. Або історію матері і сина, яким була видана віза, але потім її анулювали.

"Це в дусі Кафки: що відбувається, чому міністр внутрішніх справ абсолютно не в змозі розібратися в цьому. Чому це займає так багато часу? Чому вони все ще вимагають купи бюрократії, купи інформації? Десятки тисяч людей все ще застрягли в системі. Сім'ї в розпачі. Люди по всій країні кажуть, що хочуть допомогти, але міністерство внутрішніх справ їх підводить", – обурилася Купер.

Фото: Українські біженці в Європі (gettimages.com)

Міністр внутрішніх справ Кевін Фостер, відповідаючи на запитання депутатів, запевнив, що "траєкторія видачі віз збільшується з кожним днем".

За його інформацією, українцям, які мають сімейні зв'язки у Великій Британії, було видано 23 500 віз. А за спонсорською схемою "Будинки для України" - 3705 віз. При цьому він уточнив, що ще занадто рано говорити, скільки українських біженців насправді прибули до Великої Британії.

Також міністр визнав, що бланки заяв недоступні українською мовою, а переклад потребував би "значного обсягу технічної роботи". Чиновник допустив, що в такому випадку в країні буде складно знайти достатньо україномовних жителів для опрацювання перекладених документів.

"Бюрократичні перешкоди для українців - відверто травмуючі"

Інші політики також висловили стурбованість повільними темпами оформлення віз за схемою "Будинки для України".

Колишній міністр житлового будівництва Роберт Дженрик зазначив, що переважна більшість спонсорів житла почекають тижнів зо два і так і не отримають відповіді.

"Ми випробовуємо терпіння людей в цій країні, які висунули себе в якості спонсорів, і, що набагато важливіше, ми підводимо цих вразливих людей і сім'ї в Україні", - заявив він.

Фото: Оформлення віз для біженців у Великобританії затягується (gettyimges.com)

Депутати навели випадки, коли сім'ї чекали обробки своїх заяв по багато днів, і батьків, які не могли подорожувати, тому що у них не було свідоцтв про народження або біометричних даних для немовлят і дітей молодшого віку.

Депутат від Шотландської національної партії Стюарт С. Макдональд назвав бюрократичні перешкоди, з якими стикаються заявники на місцях в Україні, "незграбними, бюрократичними і відверто травмуючими".

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям допомагають у Великій Британії.