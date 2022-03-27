Безкоштовний проїзд та проживання три роки. Як українським біженцям допомагають у Великій Британії

Для громадян нашої країни діють дві візові схеми

Велика Британія - країна, яка під час війни Росії проти України розробила заходи для допомоги нашим біженцям.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про особливості легалізації у Великій Британії з посиланням на BritishRedCross і tripadvisor.mfa.gov.ua.

Які програми діють для українців у Великобританії

Для українців, які рятуються від війни, в цій країні діють дві програми:

Ukraine Family Scheme - для тих, у кого є родичі в цій країні;

- для тих, у кого є родичі в цій країні; спонсорська Homes for Ukraine, за якою місцеві жителі надають кімнати українським біженцям мінімум на 6 місяців.

При цьому українці отримують можливість працювати і вчитися, їм надається доступ до безкоштовної медицини і дозвіл на проживання в країні на три роки. Також буде передбачена фінансова допомога.

Фото: Українські біженці можуть приїхати до Великої Британї до родичів або "спонсорів" житла (gettyimages.com)

Як поїхати в країну за програмою для родичів

Для в'їзду до Великої Британії громадянам України необхідна британська віза. Уряд країни дає можливість оформляти візи українцям за спрощеною процедурою.

Громадяни, які не мають дійсних закордонних паспортів, теж можуть подавати документи на візу в британському візовому центрі. При цьому необхідно пояснити причину відсутності паспорта.

В'їзд в країну можливий без дійсного закордонного паспорта за наявності візи.

Одна з перших програм прийому біженців з України, яка запрацювала в країні після початку війни - Ukraine Family Scheme.

Ознайомитися з умовами в'їзду для родичів можна за посиланням.

Подати заявку на візу для членів сімей можна на сайті. Ці візи оформляють членам сімей громадян Великої Британії, членам сімей громадян України, які мають зокрема дозвіл на постійне проживання у країні.

До слова, Міністерство внутрішніх справ також оголосило про програму гуманітарного спонсорства. Приватні особи, благодійні організації, підприємства та громадські групи зможуть спонсорувати громадян України, які мають сімейні зв'язки з Великою Британією.

Однак людям рекомендується звернутися за юридичною консультацією, перш ніж подавати заяву на отримання цих віз.

Група юристів-добровольців з досвідом роботи у сфері імміграції/притулку готова надати безкоштовні консультації з питань імміграції та притулку у Великобританії громадянам України, які постраждали від поточної кризи.

Фото: Іграшки для українських дітей-біженців (gettyimages.com)

Settled - це благодійна організація для громадян ЄС у Великій Британії, яка може запропонувати юридичні консультації громадянам України, що хочуть перевезти членів сім'ї в цю країну.

Пишіть за адресою: [email protected]

Ви також можете отримати додаткову інформацію про юридичні консультації за електронною поштою: [email protected]

Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте за цілодобовим безкоштовним телефоном підтримки: +44 808 164 8810 - виберіть варіант 1.

Якщо ви не можете зателефонувати за номером UK 0808, використовуйте: +44 (0)175 390 7510.

Що дає програма "Дома для України"

18 березня, уряд Великої Бриатнії запустив схему "Дома для України", яка дозволяє громадянам України залишатися в будинку спонсора у Великій Британії до шести місяців.

На таку легалізацію мають право ті, хто є громадянином України або найближчим родичем громадянина України і проживали в Україні до 1 січня 2022 року.

Подати заявку на спонсорську візу за програмою Local sponsorship scheme for Ukraine можна за посиланням.

Для цієї візи створено реєстр організацій і приватних осіб, що пропонують свою допомогу в розміщенні українців у країні.

За цими процедурами оформляються візи терміном до 3-х років з правом проживання, працевлаштування, навчання у Великій Британії та доступом до державних сервісів.

Якщо у громадян України є паспорти, відвідування візового центру не потрібно. Дітям паспорт не потрібен. Якщо в українців немає паспорта, їм потрібно буде записатися на прийом і прийти у візовий центр.

Перевірка безпеки як для громадян України, так і для британського спонсора буде проводитися в рамках процесу подачі заяви на отримання візи. Біометричні перевірки будуть проводитися після прибуття українців до Великої Британії, щоб уникнути затримок.

Програма вступила в дію у Великій Британії з 18 березня, у Шотландії - з 23 березня.

Британські візові центри приймають документи на візи, зокрема, в Польщі, Угорщині, Молдові, Румунії, Франції. Список візових центрів у різних країнах можна подивитися за посиланням.

Фото: Для українців спростили процедуру отримання віз у Великобританії (gettyimages.com)

Як продовжити візу українцям після закінчення терміну дії

Міністерство внутрішніх справ погодило візову підтримку у Великій Британії для громадян України, які не можуть повернутися в Україну після закінчення терміну дії їх чинної візи.

Ці заходи допоможуть громадянам України продовжити своє перебування у Великій Британії без необхідності виїжджати і повторно подавати документи з-за кордону.

Якщо ви перебуваєте у Великій Британії і не можете повернутися в Україну, ви можете продовжити свою візу або перейти на іншу, навіть якщо раніше цієї умови візи не дозволяли.

Проїзд українських біженців, що прямують до Великої Британії

Кілька туристичних компаній пропонують безкоштовний проїзд до Великобританії:

Ukrainian Displaced Persons Travel Scheme пропонує безкоштовні залізничні перевезення всіма операторами поїздів в Англії, Шотландії та Уельсі. У всіх українців, які прибувають до Великої Британії буде 48 годин з моменту прибуття, щоб отримати безкоштовні квитки і завершити свою подорож.

Фото: Для посадки на поїзд перші 48 годин буде достатньо українського паспорта (unsplash.com/michal-parzuchowski)

Для доступу до цієї пропозиції вам потрібно буде пред'явити український паспорт і посадковий талон або квиток. Ви також зможете безкоштовно подорожувати по Лондону, використовуючи Лондонське метро TfL, легке метро Docklands( DLR), автобуси і трамваї.

Авіакомпанія Wizz Air підтримує громадян України, пропонуючи 100 000 безкоштовних місць на рейсах з прикордонних країн України (Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії).

Вони також пропонують спеціальні ціни на квитки в розмірі 29,99 євро на рейсах з інших місць (за винятком ОАЕ, Ісландії та Канарських островів, вартість яких становить 69,99 євро).

Залізнична компанія Eurostar пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти громадянам України дістатися від будь-якої станції Eurostar до лондонського St. Pancras International.

Особи, які отримали чинну візу для в'їзду до Великої Британії, можуть пред'явити її разом зі своїм українським паспортом члену команди Eurostar на вокзалах Paris Nord (Париж), Brussels-Midi (Брюссель), Lille Europe (Лілль), Rotterdam Centraal (Роттердам) або Amsterdam Central (Амстердам), і вони видадуть квиток на поїздку в Лондон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати про допомогу українським біженцям у Чехії.

Також ми склали велику добірку з корисними посиланнями для українців за кордоном – де шукати роботу, житло та іншу допомогу в Європі.