"Мы подводим этих людей". Тысячи украинцев не могут получить британские визы из-за бюрократии

Беженцы из Украины во время войны с Россией сталкиваются со сложной бюрократией в Великобритании, пытаясь выполнить визовые требования министерства внутренних дел, заявили депутаты оппозиционного кабинета страны.

По словам теневого министра внутренних дел Иветт Купер, десятки тысяч отчаявшихся беженцев все еще "застряли в системе", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По схеме "Дома для Украины" украинцам выдали 3705 виз

Политик подняла срочный вопрос по поводу обеих визовых схем, которые правительство разработало для украинских беженцев. Иветт Купер упомянула случаи: украинке пришлось много поездить для выполнения требований - в том числе в Варшаву для предоставления биометрических данных. Или историю матери и сына, которым была выдана виза, но затем ее аннулировали.

"Это в духе Кафки: что происходит, почему министр внутренних дел совершенно не в состоянии разобраться в этом. Почему это занимает так много времени? Почему они все еще требуют кучи бюрократии, кучи информации? Десятки тысяч людей все еще застряли в системе. Семьи в отчаянии. Люди по всей стране говорят, что хотят помочь, но министерство внутренних дел их подводит", – возмутилась Купер.

Фото: Украинские беженцы в Европе (gettimages.com)

Министр внутренних дел Кевин Фостер, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что "траектория выдачи виз увеличивается с каждым днем".

По его информации, украинцам, имеющим семейные связи в Великобритании, было выдано 23 500 виз. А по спонсорской схеме "Дома для Украины" - 3705 виз. При этом он уточнил, что еще слишком рано говорить, сколько украинских беженцев на самом деле прибыло в Великобританию

Также министр признал, что бланки заявлений недоступны на украинском языке, а их перевод требовал бы "значительного объема технической работы". Чиновник допустил, что в таком случае в стране будет сложно найти достаточно украиноязычных жителей для обработки переведенных документов.

"Бюрократические препятствия для украинцев – откровенно травмирующие"

Другие политики также выразили обеспокоенность медленными темпами оформления виз по схеме "Дома для Украины".

Бывший министр жилищного строительства Роберт Дженрик отметил, что подавляющее большинство спонсоров жилья подождут недели две и так и не получат ответа.

"Мы испытываем терпение людей в этой стране, которые выдвинули себя в качестве спонсоров, и, что гораздо важнее, мы подводим этих уязвимых людей и семьи в Украине", - заявил он.

Фото: Оформление виз для беженцев в Великобритании затягивается (gettyimges.com)

Депутаты привели случаи, когда семьи ждали обработки своих заявлений по много дней, и родителей, которые не могли путешествовать, потому что у них не было свидетельств о рождении или биометрических данных для младенцев и детей младшего возраста.

Депутат от Шотландской национальной партии Стюарт С. Макдональд назвал бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются заявители на местах в Украине, "неуклюжими, бюрократическими и откровенно травмирующими".

Напомним, мы писали, как украинским беженцам помогают в Великобритании.