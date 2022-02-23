"Ми знову онлайн": держава Тонга через півтора місяці відновила зв'язок із зовнішнім світом

Влада держави Тонга відновила зв'язок із зовнішнім світом, полагодивши єдиний підводний інтернет-кабель. Його ще 15 січня розірвало в результаті виверження вулкана в Тихому океані.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Abc.net.au.

Інтернет знову працює на основних островах держави Тонгатапу та Еуа. Інженери почали відновлювати зв'язок в інших частинах королівства.

"Я дуже радий, що ми знову онлайн", — сказав прем'єр-міністр королівства Сіаосі Совалені.

Ремонтна бригада завершила з'єднання обірваного кабелю 21 лютого. Потім інженери розпочали 24-годинні випробування на наявність несправностей.

"Вважалося, що кабель порвався у двох місцях, але пізніше ремонтні бригади виявили, що пошкодження було більш значними", — сказав пан Фонуа, глава Tonga Cables Limited.

За його словами, на пошкодженій ділянці побудували новий шматок кабелю, а ремонт зайняв більше часу, ніж очікувалося. Крім того, завадили обмеження на поїздки через COVID-19, а через активність вулкана бригада не змогла дістатися кабельного майданчика.

"Ми всі вдячні за те, що вся операція пройшла добре і ми завершили її, як і очікували", — сказав він.

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