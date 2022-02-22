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Virgin Galactic відкрила продаж квитків на орбіту для всіх бажаючих. Але ціна – "космічна"

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Вівторок 22 лютого 2022 16:19
Virgin Galactic відкрила продаж квитків на орбіту для всіх бажаючих. Але ціна – "космічна" Фото: Virgin Galactic відкрила продаж квитків (facebook.com/VirginGalactic)
Автор: Катерина Гончарова

Тепер політ у космос може забронювати будь-хто. Але його вартість складає 450 тисяч доларів

Купити квиток на космічний політ Virgin Galactic Річарда Бренсона тепер може будь-хто. Проте оголошена вартість — "космічна" і становить 450 000 доларів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Robbreport.com.

Зазначається, що із цієї суми 150 000 доларів потрібно внести авансом. З них 25 000 доларів не підлягають поверненню, якщо ви вирішите не летіти.

"Звичайно, дозволити собі це може не зовсім широка публіка — тільки з досить "глибокими кишенями", щоб дозволити собі 450 000 доларів за місце в одному із суборбітальних космічних кораблів компанії", — пишуть на сайті.

Квитки, які надійшли у продаж днями, є не так квитком на конкретний космічний рейс, як просто бронюванням майбутнього польоту.

"Якщо ви натиснете кнопку "Політ з нами" на сайті Virgin Galactic, то зможете надіслати заявку на бронювання космічного польоту", — пишуть у виданні.

Virgin Galactic відкрила продаж квитків на орбіту для всіх бажаючих. Але ціна – &quot;космічна&quot;

Фото: Вартість квитка становить 450 000 доларів (facebook.com/VirginGalactic)

Є три різні пропозиції на вибір: одне місце, пакет місць для пари чи сім'ї або "для справжніх хайроллерів".

Продали 100 бронювань по 450 000 доларів за квиток

Квитки на Virgin Galactic продаються не вперше. У серпні компанія відкрила продаж квитків для тих, хто вже виявив інтерес до місця на борту одного з космічних літаків компанії.

З того часу було продано близько 100 бронювань за ціною 450 000 доларів за штуку. це може бути пов'язане з тим фактом, що Unity22 успішно виконала перший комерційний політ у липні минулого року з мільярдером на борту", - пишуть на сайті.

Відео: Політ Virgin Galactic (yotube.com/Virgin Galactic)

Зазначимо, що ні SpaceX, ні Blue Origin поки не продають квитки для широкого кола людей. Але видання The New York Times нещодавно повідомило, що місця на перших рейсах компанії коштують 55 та 28 мільйонів доларів відповідно.

Нагадаємо, раніше українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель, який поповнить запаси для МКС.

Також повідомлялося, коли можуть з'явитися "гарячі тури" на орбіту.

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