"Мы снова онлайн": государство Тонга спустя полтора месяца восстановило связь с внешним миром 

Интернет-кабель разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане еще в январе
Власти государства Тонга восстановили связь с внешним миром, починив единственный подводный интернет-кабель. Его еще 15 января разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Abc.net.au.
Интернет снова работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа. Инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства.
"Я очень рад, что мы снова онлайн", — сказал премьер-министр королевства Сиаоси Совалени.
Ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания на наличие неисправностей.
"Считалось, что кабель порвался в двух местах, но позже ремонтные бригады обнаружили, что повреждение было более значительным", — сказал глава Tonga Cables Limited.
По его словам, на поврежденном участке построили совершенно новый кусок кабеля, а ремонт занял больше времени, чем ожидалось. Кроме того, помешали ограничения на поездки из-за COVID-19, а из-за активности вулкана бригада не смогла добраться до кабельной площадки.
"Мы все благодарны за то, что вся операция прошла хорошо и мы завершили ее, как и ожидали", — сказал он.
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