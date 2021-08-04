На море за 250 євро: продажі турів до Албанії на серпень стартували з великими знижками

Серпень - місяць, коли багато туристів намагаються встигнути відпочити на морі з комфортом, прагнучи отримати яскраві враження. Більшість українських мандрівників вже традиційно обирають курорти Середземномор'я.

Одним з найбільш затребуваних в цьому сезоні став балканський напрямок. Албанія в цьому сезоні користується особливим попитом - країна приваблює туристів якістю відпочинку, низькими цінами, смачною їжею і надзвичайно красивою природою.

Скільки коштує відпочити на морі в Албанії в серпні і що потрібно знати туристам про ситуацію на курортах?

Яка погода в Албанії на початку серпня: прогнози синоптиків

Албанія знаходиться в західній частині Балканського півострова і омивається Адріатичним та Іонічним морями. На півдні країна межує з Грецією, на півночі – з Чорногорією.

Фото: Море в Албанії (unsplash.com/jani godari)

Погода в найближчий тиждень на курортах країни буде максимально комфортною для відпочинку біля моря – вода біля узбережжя прогрілася до 26-27 градусів, спека почне трохи знижуватися.

Наприклад, на курорті Вльора після грози 6 серпня температура вдень буде на рівні 28-30 градусів, в Дурресі дощі очікують в найближчі три дні, потім установиться ясна погода від 27 градусів вдень.

У моря в Албанії є незаперечна перевага - туристи навряд чи зустрінуть там медуз і водорості. А колір води - від блакитного до синього, що відмінно виглядає навіть на фотографіях.

Пожежі в Албанії: яка ситуація на курортах сьогодні

У перші дні серпня з масивними лісовими пожежами борються багато країн в Середземноморському регіоні. За останній тиждень вогонь охопив великі території в Туреччині, Греції, Хорватії, Греції, Італії.

Через рекордно високі температури Албанія також страждає від лісових пожеж. За інформацією видання "Балканський оглядач", вогонь почав охоплювати території в регіонах, де їх можуть спостерігати туристи.

Повідомляється, що біля курорту Вльора напружена ситуація із загорянням на півострові Карабурун. Цієї ночі полум'я бачили з селища в 15 км від Вльори – Орікума. Ведуться роботи з недопуску вогню на гору Дукат і національний парк Логара.

Фото: Природа в Албанії (unsplash.com/drini teta)

Також пожежі гасять біля Дурреса, Тирани, Берата, Шкодера, Гірокастри.

За оцінками влади, в країні тривають 70 активних пожеж в 6 регіонах. Вигоріли сотні гектарів лісів і пасовищ. У деяких випадках говорять про підпали.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає", - написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Судячи з локацій загорянь, туристам на курортах вони не загрожують. І рекомендацій уникати поїздок до Албанії на сайті українського МЗС поки не було.

Скільки коштує відпочинок в Албанії в серпні: ціни на тури

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 6 серпня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" найдешевший тур можна знайти в 3* готель в Дурресі за 22700 гривень з вильотом 13 серпня, в 4* зірках на цьому курорті можна відпочити за ціною від 24124 гривень, в 5* найдоступніший варіант – від 28 тис. гривень там же, у Вльорі – від 35 тис. гривень.

Фото: Морепродукти - "візитна картка" курортів Албанії (booking.com)

У компанії "Пілігрим" відпочинок в 3* готелі без харчування пропонують за ціною від 505 євро – за 16,7 тис. грн. А зі сніданками тиждень в 3* готелі в Дурресі на двох обійдеться від 18,7 тис.гривень, у Вльорі – від 21 тис. грн, в Саранді – від 22 тис. грн. В 4* в Дурресі - від 22 тис.грн, в 5* готелі в Дурресі – від 31 тис. грн, в Шенджині – від 34,6 тис. грн.

У туристичної компанії "Гамалія" провести тиждень на курортах Албанії без харчування можна за ціною від 17,3 тис. гривень (544 євро) у 2* готелях. При більш звичному розміщенні зі сніданками в 3* ціни стартують від 20 тис. грн в Дурресі та на 2 тис. грн дорожче – у Вльорі.

У готелі 4* путівки починаються з ціни у 23,4 тис.грн на обох курортах, в Саранді – від 29 тис. грн. У 5* відпустка обійдеться від 27,5 тис.грн за двох у Дурресі, від 33,5 тис. грн – у Шкодері.

Відзначимо, серед українців все більше завойовує популярність Кушадаси-затишний європейський курорт в Туреччині.

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