На море за 250 евро: продажи туров в Албанию на август стартовали с большими скидками

Погода на побережье Адриатики станет максимально комфортной
Август – месяц, когда многие туристы стараются успеть отдохнуть на море с комфортом, стремясь получить яркие впечатления. Большинство украинских путешественников уже традиционно выбирают курорты Средиземноморья.
Одним из самых востребованных в этом сезоне стало балканское направление. Албания в этом сезоне пользуется особым спросом – страна привлекает туристов качеством отдыха, низкими ценами, вкусной едой и необычайно красивой природой.
Сколько стоит отдохнуть на море в Албании в августе и что нужно знать туристам о ситуации на курортах?
Албания находится в западной части Балканского полуострова и омывается Адриатическим и Ионическим морями. На юге страна граничит с Грецией, на севере – с Черногорией.
Фото: Море в Албании (unsplash.com/jani godari)
Погода в ближайшую неделю на курортах страны будет максимально комфортной для отдыха у моря – вода у побережья прогрелась до 26-27 градусов, жара начнет немного снижаться.
Например, на курорте Влера после грозы 6 августа температура днем будет находиться на уровне 28-30 градусов, в Дурресе дожди ожидают в ближайшие три дня, потом установится ясная погода от 27 градусов днем.
У моря в Албании есть неоспоримое преимущество – туристы вряд ли встретят там медуз и водоросли. А цвет воды – от лазурного до синего, что отлично смотрится даже на фотографиях.
В первые дни августа с массивными лесными пожарами борются много стран в Средиземноморском регионе. За последнюю неделю огонь охватил большие территории в Турции, Греции, Хорватии, Греции, Италии.
Из-за рекордно высоких температур Албания также страдает от лесных пожаров. По информации издания "Балканский обозреватель", огонь стал охватывать территории в регионах, где их могут наблюдать туристы.
Сообщается, что в возле курорта Влера напряженная ситуация с возгоранием на полуострове Карабурун. Этой ночью пламя видели из поселка в 15 км от Влеры – Орикума. Ведутся работы по недопуску огня на гору Дукат и национальный парк Логара.
Также пожары тушат возле Дурреса, Тираны, Берата, Шкодера, Гирокастры.
По оценкам властей, в стране продолжаются 70 активных пожаров в 6 регионах. Выгорели сотни гектаров лесов и пастбищ. В некоторых случаях говорят о поджогах.
"Ужасные пожары в Албании. Посольство круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет", — написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Судя по локациям возгораний, туристам на курортах они не угрожают. И рекомендаций избегать поездок в Албанию на сайте украинского МИД пока не было.
Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 6 августа и выбрали самые низкие цены.
У сети туристических агентств "Поехали с нами" самый недорогой тур можно найти в 3* отель в Дурресе за 22700 гривен с вылетом 13 августа, в 4* звездах на этом курорте можно отдохнуть по цене от 24124 гривен, в 5* самый доступный вариант – от 28 тыс. гривен там же, во Влере – от 35 тыс. гривен.
У компании "Пилигрим" отдых в 3* отеле без питания предлагают по цене от 505 евро – за 16,7 тыс. грн. А с завтраками неделя в 3* отеле в Дурресе на двоих обойдется от 18,7 тыс. гривен, во Влере – от 21 тыс. грн, в Саранде – от 22 тыс. грн. В 4* в Дурресе - от 22 тыс. грн, в 5* отеле в Дурресе – от 31 тыс. грн, в Шенджине – от 34,6 тыс. грн.
У туристической компании "Гамалия" провести неделю на курортах Албании без питания можно по цене от 17,3 тыс. гривен (544 евро) в 2* отелях. При более привычном размещении с завтраками в 3* цены стартуют от 20 тыс. грн в Дурресе и на 2 тыс. грн дороже – во Влере.
В отеле 4* путевки начинаются с цены в 23,4 тыс. грн на обоих курортах, в Саранде – от 29 тыс. грн. В 5* отпуск обойдется от 27,5 тыс. грн за двоих в Дурресе, от 33,5 тыс. грн – в Шкодере.
Отметим, среди украинцев все больше завоевывает популярность Кушадасы - уютный европейский курорт в Турции.
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