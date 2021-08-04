На море за 250 евро: продажи туров в Албанию на август стартовали с большими скидками

Август – месяц, когда многие туристы стараются успеть отдохнуть на море с комфортом, стремясь получить яркие впечатления. Большинство украинских путешественников уже традиционно выбирают курорты Средиземноморья.

Одним из самых востребованных в этом сезоне стало балканское направление. Албания в этом сезоне пользуется особым спросом – страна привлекает туристов качеством отдыха, низкими ценами, вкусной едой и необычайно красивой природой.

Сколько стоит отдохнуть на море в Албании в августе и что нужно знать туристам о ситуации на курортах?

Какая погода в Албании в начале августа: прогнозы синоптиков

Албания находится в западной части Балканского полуострова и омывается Адриатическим и Ионическим морями. На юге страна граничит с Грецией, на севере – с Черногорией.

Фото: Море в Албании (unsplash.com/jani godari)

Погода в ближайшую неделю на курортах страны будет максимально комфортной для отдыха у моря – вода у побережья прогрелась до 26-27 градусов, жара начнет немного снижаться.

Например, на курорте Влера после грозы 6 августа температура днем будет находиться на уровне 28-30 градусов, в Дурресе дожди ожидают в ближайшие три дня, потом установится ясная погода от 27 градусов днем.

У моря в Албании есть неоспоримое преимущество – туристы вряд ли встретят там медуз и водоросли. А цвет воды – от лазурного до синего, что отлично смотрится даже на фотографиях.

Пожары в Албании: какая ситуация на курортах сегодня

В первые дни августа с массивными лесными пожарами борются много стран в Средиземноморском регионе. За последнюю неделю огонь охватил большие территории в Турции, Греции, Хорватии, Греции, Италии.

Из-за рекордно высоких температур Албания также страдает от лесных пожаров. По информации издания "Балканский обозреватель", огонь стал охватывать территории в регионах, где их могут наблюдать туристы.

Сообщается, что в возле курорта Влера напряженная ситуация с возгоранием на полуострове Карабурун. Этой ночью пламя видели из поселка в 15 км от Влеры – Орикума. Ведутся работы по недопуску огня на гору Дукат и национальный парк Логара.

Фото: Природа в Албании (unsplash.com/drini teta)

Также пожары тушат возле Дурреса, Тираны, Берата, Шкодера, Гирокастры.

По оценкам властей, в стране продолжаются 70 активных пожаров в 6 регионах. Выгорели сотни гектаров лесов и пастбищ. В некоторых случаях говорят о поджогах.

"Ужасные пожары в Албании. Посольство круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет", — написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Судя по локациям возгораний, туристам на курортах они не угрожают. И рекомендаций избегать поездок в Албанию на сайте украинского МИД пока не было.

Сколько стоит отдых в Албании в августе: цены на туры

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 6 августа и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" самый недорогой тур можно найти в 3* отель в Дурресе за 22700 гривен с вылетом 13 августа, в 4* звездах на этом курорте можно отдохнуть по цене от 24124 гривен, в 5* самый доступный вариант – от 28 тыс. гривен там же, во Влере – от 35 тыс. гривен.

Фото: Морепродукты - "визитная карточка" курортов Албании (booking.com)

У компании "Пилигрим" отдых в 3* отеле без питания предлагают по цене от 505 евро – за 16,7 тыс. грн. А с завтраками неделя в 3* отеле в Дурресе на двоих обойдется от 18,7 тыс. гривен, во Влере – от 21 тыс. грн, в Саранде – от 22 тыс. грн. В 4* в Дурресе - от 22 тыс. грн, в 5* отеле в Дурресе – от 31 тыс. грн, в Шенджине – от 34,6 тыс. грн.

У туристической компании "Гамалия" провести неделю на курортах Албании без питания можно по цене от 17,3 тыс. гривен (544 евро) в 2* отелях. При более привычном размещении с завтраками в 3* цены стартуют от 20 тыс. грн в Дурресе и на 2 тыс. грн дороже – во Влере.

В отеле 4* путевки начинаются с цены в 23,4 тыс. грн на обоих курортах, в Саранде – от 29 тыс. грн. В 5* отпуск обойдется от 27,5 тыс. грн за двоих в Дурресе, от 33,5 тыс. грн – в Шкодере.

Отметим, среди украинцев все больше завоевывает популярность Кушадасы - уютный европейский курорт в Турции.

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