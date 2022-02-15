"Місця на найближчі дати розібрані". Українці на вихідних розкупили всі тури за кордон

Через панічні настрої на вихідних туристи розібрали всі тури за кордон, які залишалися на найближчі дати в першій половині тижня.

Про це експерти туристичного ринку розповіли TRAVEL РБК-Україна.

Інша частина туристів взагалі відмовилися від планів на відпочинок і захотіли анулювати путівки.

"Панічної скупки турів немає" - експерти

Істотного стрибка попиту на тури немає, говорить в коментарі РБК-Україна заступник гендиректора туроператора "TEZ Tour" Олександр Новіковський.

"У нас все рівно, спокійно, стабільно. У нашій компанії ми поки не спостерігаємо панічної скупки турів, щоб перебути десь "критичні" дати. Немає панічних замовлень: "Дайте нам швидше щось подалі", - зазначає він.

Фото: Табло в аеропорту (unsplash.com/daniel-schludi)

За його словами, у туристів навпаки є побоювання подорожувати на тлі останніх новин про те, що авіакомпанії не зможуть виконувати рейси через непродовження страховок лізингодавцям.

"Якщо це станеться, тоді авіаційне сполучення може призупинитися. Поки такого немає - над цим працює і уряд, поки все в нормальному режимі", - звертає увагу експерт.

Сплесків попиту немає, як і скасування турів через те, що туристи розділилися за реакцією на ситуацію, пояснює Олена Бойко, співзасновниця туроператора "TPG".

"Паніка розганялася два дні - в суботу-неділю. А до цього був "високий сезон" у зв'язку з днем святого Валентина, тому високий попит був на ці дати прогнозовано за тиждень-десять днів. Станом на понеділок у людей паніка, яка в одну сторону – "хочемо полетіти", так і в іншу – "ми не хочемо купувати, поверніть гроші", - говорить вона в коментарі РБК-Україна.

"У агентів дзвінки не припиняються - клієнти намагаються дізнатися, що робити. Наприклад, поміняли квитки, щоб повернутися сьогодні, а не завтра, коли повинен був закінчитися тур", - описує Олена Бойко напругу серед туристів.

Фото: Деякі туристи поспішили повернутися в Україну з відпустки (pixabay.com)

Вона додає: авіакомпанії пишуть, що не скорочуватимуть свої рейси в Україну. Компанія "TPG" не скасовувала свої рейси – не може цього зробити навіть через штрафи, прописані в контрактах.

"Крім нагнітання ситуації, форс-мажору немає. Чартерні рейси до Єгипту, Туреччини, Кенії не можуть бути зняті просто так – вони продовжують літати. Ті, хто запланував навіть Домінікану – летять, підстав здавати квитки немає. Навіть якщо ви боїтеся, то будете робити це за загальним правилом тарифу", - попереджає фахівець.

"За вихідні закрили останні місцям - відправляти нікуди"

Через панічні настрої попит на путівки зріс, але проблема в тому, що зараз туристів нікуди відправляти, говорить в коментарі РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Найближчі дати з вильотом 14-15-16 лютого закриті. За суботу-неділю все, що залишалося, було продано. Турів і так було небагато, попит зріс за минулий тиждень на 20 %, хоча ніяких оголошень про наступ не було", - розповідає експерт.

При цьому туроператори, за словами фахівця, до цього скоротили кількість рейсів, особливо в Єгипет (майже удвічі).

"Тому що протягом січня і на початку лютого рейси дуже погано закривалися. Тобто, ще до всіх цих новин майже всі рейси були закриті на 95%, а протягом вихідних і цих місць не залишилося. "На завтра" туристи собі виліт не знайдуть на найближчі два-три дні, якщо говорити про організований туризм. Хіба що хтось відмовиться", - каже Олег Кулик.

Фото: Багато туристів вирішили летіти в Єгипет в останній момент (pixabay.com)

При цьому, за його словами, на другу половину тижня тури вже є. Така сама ситуація і в інших компаніях. Наприклад, стрибків попиту на путівки немає, тому що всі місця на найближчі дати вже розібрані, зазначає в коментарі РБК-Україна директор "IT-tour" Віталій Ходєєв.

"Ми не фіксуємо поки ніяких стрибків, всі місця на найближчі дати вже розібрані. Не було стільки вільних місць на ці дати, щоб зафіксувати істотні стрибки продажів", - пояснює експерт.

За його словами, вже на тури на дати після 16 лютого відзначається звичайний попит.

"Також було багато запитів на ануляцію турів у неділю, зараз затихли", - зазначає він готовність українців відмовитися від поїздок.

Паніка вляглася - туристи вичікують

Онлайн-системи бронювання турів і авіаквитків 13 лютого фіксували надзвичайний сплеск інтересу, повідомляє профільне видання Turprofi.com. При цьому в понеділок, 14 лютого, ситуація змінилася і бронювань стало менше.

Фото: "Туристи за кордоном переживають, чи зможуть повернутися додому" (facebook. com/airportboryspil)

"Всі туристи хвилюються. Ті, хто знаходиться в Україні — призупиняють бронювання, просять взяти паузу хоча б на пару днів, поки ситуація не проясниться. А ті, хто вже за кордоном, переживають, чи зможуть повернутися додому. Багато хто просить продовжити їм відпочинок ще на тиждень", - розповідає директор "VictarTour" Вікторія Ноздрякова.

За прогнозом Олени Бойко, в найближчі кілька днів буде падіння продажів, тому що люди не розуміють, що робити, і намагаються 2-3 дні почекати.

Нагадаємо, ми писали, що буде з рейсами в Україну на тлі загрози агресії Росії.

Також у Держтуризмі заявили, що новий сезон відпочинку в Україні не скасовується.