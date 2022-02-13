Скорочення польотів та фінансові ризики. Що буде з рейсами в Україну на тлі загрози агресії Росії

Літак SkyUp змушений був екстрено сісти в Кишиневі на вимогу ірландського лізингодавця

Українські авіакомпанії на тлі паніки через можливе вторгнення Росії можуть втратити більшу частину літаків, які перебувають у лізингу.

Про це повідомляє TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Іноземні компанії попередили авіаперевізників, що страховка перестане покривати польоти над Україною в найближчий день. Про це виданню повідомили відразу кілька джерел. Оскільки більшість авіалайнерів в Україні взяті в лізинг на заході та не перебувають у власності авіакомпаній, власники можуть вимагати вивезти авіалайнери до інших країн.

Що відбуватиметься з рейсами українських авіакомпаній і чи скасовуватимуть польоти в Україну іноземні перевізники - у матеріалі.

Літак SkyUp змушений був сісти у Кишиневі

Першим серед авіаперевізників від такої ситуації постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль його літак Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO сів у Кишиневі на вимогу лізингодавця.

"12 лютого лізингодавець з Ірландії повідомив про негайну заборону на виліт літака у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака дав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - заявили у SkyUp.

Там уточнили, що з Кишинева пасажирів відвезуть до Києва автобусами.

За даними державного реєстру цивільних повітряних суден, борт UR-SQO належить ірландській компанії LUNAR AIRCRAFT TRADING COMPANY 2 LIMITED. Вона передала SkyUp в оренду ще один літак – Boeing 737-700 UR-SQD.

У ЗМІ та соцмережах заговорили про те, що така ситуація може бути не поодинокою, і нібито вже й британські страхувальники розіслали міжнародним власникам літаків офіційне попередження про те, що через 48 годин перестане діяти страховка повітряних суден в Україні.

Фото: Рейс компанії SkyUp приземлився у Кишиневі на вимогу ірландського лізингодавця (Віталій Носач, РБК-Україна)

“Рейси можуть скоротити”: що буде, коли перестане діяти страховка

Станом на 13 лютого, офіційні авіаційні регулятори США та Євросоюзу поки не випускали жодних попереджень щодо небезпеки польотів в Україну.

Офіційних повідомлень від української Державіаслужби теж не було, підтверджує у коментарі РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

“З іншого боку, ми бачимо страхи лізингодавців окремих літаків щодо польотів в Україну. Це може призвести до скорочення кількості рейсів. Або ситуацію, наприклад, як вже відбулося із посадкою літака SkyUp у Кишиневі замість Києва. Там мова йде про одну компанію - ірландського лізингодавця. Однак офіційних повідомлень від інших компаній поки немає”, - каже він.

Якщо дія страховки на повітряні судна припиняється, це означатиме, що взяті у лізинг літаки не зможуть підніматися в небо.

"Страхові компанії, які працюють у сфері авіаційного транспорту, намагаються перестрахуватися. Це може зачепити значну частину літаків, які експлуатуються компаніями в Україні. І тут питання вже державного рівня: має бути зрозуміла позиція, як діяти всім сторонам, адже по суті позиція страховиків - це одностороннє розірвання договору, через яке авіакомпанії можуть понести збитки або витрати", - пояснює Богдан Долінце.

Хто вже скасував рейси до України на тлі загрози з боку РФ

Офіційно призупинення рейсів підтвердила станом на 13 лютого лише одна авіакомпанія - нідерландський перевізник KLM. У суботу там заявили, що "призупиняють рейси в Україну до подальшого повідомлення", оскільки зростають побоювання, що Росія готується вторгнутися в Україну.

"Польотів в українському повітряному просторі до подальшого повідомлення не буде", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поки офіційно рейси до України скасувала тільки компанія KLM (wikipedia.org)

Нідерланди - серед списку країн, які закликали своїх громадян покинути Україну та рекомендували утриматися від поїздок.

Тим часом німецька авіакомпанія Lufthansa також не виключає можливість призупинити польоти на Україну, але таке рішення поки не ухвалили. Про це РБК повідомив представник авіаперевізника.

“Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість зупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки що не прийняте”, - сказав він.

РБК-Україна звернулося із запитами до основних авіакомпаній, які здійснюють рейси з України та в Україну, з питанням про можливе припинення польотів найближчим часом, але відповідей поки не отримало.

"Авіакомпанії можуть знайти інших страхувальників" - експерт

Якщо одна страхова компанія визначила для себе ризики та розірвала договір, є різні моделі взаємодії з компаніями, які дозволятимуть не припиняти рейси, каже Богдан Долінце. Наприклад, українські авіакомпанії можуть домовлятися з іншими компаніями-страхувальниками.

"Таких моделей поведінки може бути багато. Тут все залежить від переговорів. Скажімо, зменшення кількості представників посольств іноземних держав жодним чином не корелюється із безпекою польотів, тому що за це відповідають державні органи - європейські та українські. Але вони таких заяв поки не робили, тому українські авіакомпанії можуть сама на це посилатися як на аргумент до співпраці", - пояснює він.

Чи можуть повністю закрити небо над Україною

Позиція страхувальників не означає напряму закриття українського неба для польотів, звертає увагу експерт.

“Це може зробити виключно Державіаслужба, яка відповідає зі свого боку за український авіаційний простір. Також IASA, Європейська агенція безпеки польотів, може видати рекомендацію європейським компаніям не здійснювати рейси над нашою країною. Ця компанія є основною у регулюванні польотів у Європі”, - додає Долінце.

Фото: Позиція страхувальників не означає напряму закриття українського неба для польотів - Богдан Долінце (unsplash.com)

Один із важливих тригерів, який впливає часто на рішення компаній, це рішення Американської авіаадміністрації.

“Але, як бачимо, там теж поки жодних таких рекомендацій не давали”, - каже Богдан Долінце.

Над Україною може почати діяти безпольотна зона

Якщо ситуацію не вдасться врегулювати, над Україною найближчим часом фактично діятиме безпольотна зона, пише Avianews.

“Українські авіакомпанії не зможуть літати на більшості своїх літаків, а європейські авіакомпанії не літатимуть до України через відсутність страхового покриття. Авіакомпанія KLM вже скасувала всі рейси до України на тлі наростання напруженості”, - йдеться у повідомленні.

При цьому польоти в Україну можуть зберегти лише поодинокі авіаперевізники. Наприклад, Turkish Airlines до останнього літала в Кабул, попри бойові дії недалеко від аеропорту, наводять приклад у виданні.

Небо над Україною залишається відкритим – Мінінфраструктури

Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності, йдеться у заяві Міністерства інфраструктури України.

"Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося", - підкреслили у відомстві.

Сьогодні там провели робочу нараду за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, та інших профільних структур: обговорювали ситуацію на ринку авіаперевезень.

"Було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", - йдеться у заяві міністерства.

Там підтвердили, що зараз у деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування:

"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

"Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше у ЄС зафіксували зростання кількості авіарейсів у лютому.