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"Чекаємо туристів". У Держтуризмі заявили, що новий сезон відпочинку в Україні не скасовується

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Понеділок 14 лютого 2022 20:59
"Чекаємо туристів". У Держтуризмі заявили, що новий сезон відпочинку в Україні не скасовується Фото: Туризм в Україні (unsplash.com/euan-cameron)
Автор: Катерина Гончарова

Росія намагається обвалити туризм і економіку, відлякуючи іноземців, кажуть у ДАРТ

Російська Федерація, ведучи гібридну агресію, намагається відлякати іноземних туристів від України, заявила голова Держтуризму Мар’яна Олеськів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДАРТ.

“Насамперед мова про втілення інструментів психологічного тиску і на Україну, і на усі дружні держави. Сіяння паніки, дезорієнтації, поширення великої кількості фейків та використання широкого спектру інструментів підривної діяльності є добре відомими засобами роботи спецслужб РФ”, - підкреслила вона.

За її словами, такі дії покликані знизити економічний розвиток України, заморозити велику кількість міжнародних інвестиційних проєктів, скоротити відвідуваність України іноземцями, обвалити туризм та доходи великої кількості учасників українського туристичного ринку.

“Однак, знаючи про такі плани та дії, несприятливому розвитку подій можна запобігти”, - відзначила вона.

У ДАРТ закликали учасників ринку не реагувати на провокації, які поширюються інформаційним полем.

Що стосується міжнародних зв’язків ДАРТ, то тут співпраця з іноземними партнерами ведеться у звичайному режимі, додали у відомстві.

“Усі плани на 2022 рік, зокрема, локалізовані в Україні очікувані міжнародні події, заходи, проєкти та офіційні зустрічі є актуальними і відбуваються відповідно до графіків та домовленостей”, - повідомила голова відомства.

Новий туристичний сезон обіцяє бути гарячішим за минулорічний, додали у ДАРТ.

“Очікуємо збільшення потоку іноземців з країн Перської затоки, а також європейських мандрівників”, - підбила підсумок Мар’яна Олеськів.

Додамо, на тлі паніки через можливе вторгнення Росії українські авіакомпанії можуть втратити значну частину літаків.

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