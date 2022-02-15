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"Места на ближайшие даты разобраны". Украинцы на выходных раскупили все туры за границу

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 07:00
"Места на ближайшие даты разобраны". Украинцы на выходных раскупили все туры за границу Фото: Пассажиры в самолете (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путевки доступны только после 16 февраля

Из-за панических настроений на выходных туристы разобрали все оставшиеся туры за границу на ближайшие даты в первую половину недели.

Об этом эксперты туристического рынка рассказали TRAVEL РБК-Украина.

Другая часть туристов вообще отказались от планов на отдых и захотели аннулировать путевки.

"Панической скупки туров нет" - эксперты

Существенного скачка спроса на туры нет, говорит в комментарии РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора "TEZ Tour" Александр Новиковский.

"У нас все ровно, спокойно, стабильно. В нашей компании мы пока не наблюдаем панической скупки туров, чтобы перебыть где-то "критические" даты. Нет панических заказов: "Дайте нам побыстрее что-то подальше", - отмечает он.

&quot;Места на ближайшие даты разобраны&quot;. Украинцы на выходных раскупили все туры за границуФото: Табло в аэропорту (unsplash.com/daniel-schludi)

По его словам, у туристов наоборот есть опасения путешествовать на фоне последних новостей о том, что авиакомпании не смогут выполнять рейсы из-за непродления страховок лизингодателям.

"Если это произойдет, тогда авиационное сообщение может приостановиться. Пока такого нет – над этим работает и правительство, пока все в нормальном режиме", - обращает внимание эксперт.

Всплесков спроса нет, как и отмены туров из-за того, что туристы разделились по реакции на ситуацию, объясняет Елена Бойко, соучредитель туроператора "TPG".

"Паника разгонялась два дня – в субботу-воскресенье. А до этого был "высокий сезон" в связи с днем святого Валентина, поэтому высокий спрос был на эти даты прогнозировано за неделю – десять дней. По состоянию на понедельник у людей паника, которая в одну сторону – "хотим улететь", так и в другую – "мы не хотим покупать, верните деньги", - говорит она в комментарии РБК-Украина.

"У агентов звонки не прекращаются - клиенты пытаются узнать, что делать. Например, поменяли билеты, чтобы вернуться сегодня, а не завтра, когда должен был закончиться тур", - описывает Елена Бойко напряжение среди туристов.

&quot;Места на ближайшие даты разобраны&quot;. Украинцы на выходных раскупили все туры за границуФото: Некоторые туристы поспешили вернуться в Украину из отпуска (pixabay.com)

Она добавляет: авиакомпании пишут, что не будут сокращать свои рейсы в Украину. Компания "TPG" не отменяла свои рейсы – не может этого сделать даже из-за штрафов, прописанных в контрактах.

"Кроме нагнетания ситуации, форс-мажора нет. Чартерные рейсы в Египет, Турцию, Кению не могут быть сняты просто так – они продолжают летать. Те, кто запланировал даже Доминикану – летят, оснований сдавать билеты нет. Даже если вы боитесь, то будете делать это по общему правилу тарифа", - предупреждает специалист.

"За выходные закрыли последние места – отправлять некуда"

Из-за панических настроений спрос на путевки возрос, но проблема в том, что сейчас туристов некуда отправлять, говорит в комментарии РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Ближайшие даты с вылетом 14-15-16 февраля закрыты. За субботу-воскресенье все, что оставалось, было продано. Туров и так было немного, спрос возрос за прошлую неделю на 20%, хотя никаких объявлений о наступлении не было", - рассказывает эксперт.

При этом туроператоры, по словам специалиста, до этого сократили количество рейсов, особенно в Египет (почти в два раза).

"Потому что на протяжении января и в начале февраля рейсы очень плохо закрывались. То есть, еще до всех этих новостей почти все рейсы были закрыты на 95%, а на протяжении выходных и этих мест не осталось. "На завтра" туристы себе вылет не найдут на ближайшие два-три дня, если говорить об организованным туризме. Разве что кто-то откажется", - говорит Олег Кулик.

&quot;Места на ближайшие даты разобраны&quot;. Украинцы на выходных раскупили все туры за границуФото: Многие туристы решили лететь в Египет в последний момент (pixabay.com)

При этом, по его словам, на вторую половину недели туры уже есть. Такая же ситуация и в других компаниях. Например, скачков спроса на путевки нет, потому что все места на ближайшие даты уже разобраны, отмечает в комментарии РБК-Украина директор "IT-tour" Виталий Ходеев.

"Мы не фиксируем пока никаких скачков, все места на ближайшие даты уже разобраны. Не было столько свободных мест на эти даты, чтобы зафиксировать существенные скачки продаж", - объясняет эксперт.

По его словам, уже на туры на даты после 16 февраля отмечается обычный спрос.

"Также было много запросов на аннуляцию туров в воскресенье, сейчас затихли", - отмечает он готовность украинцев отказаться от поездок.

Паника улеглась – туристы выжидают

Онлайн-системы бронирования туров и авиабилетов 13 февраля фиксировали необычайный всплеск интереса, сообщает профильное издание Turprofi.com. При этом в понедельник, 14 февраля, ситуация изменилась и бронирований стало меньше.

&quot;Места на ближайшие даты разобраны&quot;. Украинцы на выходных раскупили все туры за границуФото: "Туристы за границей переживают, смогут ли вернуться домой" (facebook. com/airportboryspil)

"Все туристы волнуются. Те, кто находится в Украине — приостанавливают бронирование, просят взять паузу хотя бы на пару дней, пока ситуация не прояснится. А те, кто уже за границей, переживают, смогут ли вернуться домой. Многие просят продлить им отдых еще на неделю", – рассказывает директор "VictarTour" Виктория Ноздрякова.

По прогнозу Елены Бойко, в ближайшие несколько дней будет падение продаж, потому что люди не понимают, что делать, и пытаются 2-3 дня выждать.

Напомним, мы писали, что будет с рейсами в Украину на фоне угрозы агрессии России.

Также в Гостуризме заявили, что новый сезон отдыха в Украине не отменяется.

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